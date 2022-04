Steelrising: il gameplay del souls like di Spiders, autori di Greedfall

Il successo fuori scala che ha avuto e che sta avendo Elden Ring è una palese dimostrazione di come il pubblico sia affamato di soulslike, e non fatichiamo a giustificare tutte quelle software house che provano a sfruttare tale tendenza per creare nuovi prodotti appartenenti al filone. Tra le aziende che hanno deciso di dare vita ad un progetto con evidenti riferimenti alle produzioni FromSoftware troviamo il team Spiders, noto al pubblico per i suoi giochi di ruolo come Technomancer e GreedFall (per approfondire, ecco la recensione di GreedFall).



L'ultima fatica della software house prende il nome di Steelrising e sin dal suo annuncio ha calamitato l'attenzione di tutti quei videogiocatori che non si lasciano sfuggire nemmeno un soulslike per via del fascino sia dell'ambientazione che della protagonista. Grazie ad un lungo filmato di gameplay pubblicato da Game Informer nelle ultime ore, possiamo conoscere qualche dettaglio in più sul titolo pubblicato da Nacon, visto che nel corso del video è possibile vedere in movimento il sistema di combattimento sia contro i più comuni nemici che contro un boss. Scopriamo quindi tutte le novità emerse dall'ultima apparizione pubblica di Steelrising, .

Una Rivoluzione finita nel sangue

La premessa narrativa di Steelrising è tanto bizzarra quanto affascinante, dal momento che il gioco ci pone dinnanzi ad una versione profondamente distorta della Rivoluzione francese. Nel titolo di Spiders, infatti, il celebre evento è andato diversamente rispetto a quanto abbiamo letto sui libri di storia, visto che le rivolte popolari sono finite in un bagno di sangue grazie all'esercito di robot assemblato da Luigi XVI. A fare da sfondo alle vicende narrate è quindi una Parigi steampunk in cui gli automi hanno il controllo della situazione. L'unico baluardo contro il dominio del Re e delle sue macchine è Aegis, una sorta di androide creata dall'abile ingegnere Vaucanson dalle strabilianti abilità in combattimento.

Ed è proprio Aegis il personaggio che andremo a controllare nel corso di questo action RPG dal combat system molto distante dalle precedenti produzioni di Spiders. Il nostro agile automa ha movenze che ricordano quelle del Cacciatore di Yharnam, con tanto di stamina che si esaurisce all'esecuzione di schivate e attacchi. Ad accompagnare le acrobazie del robot troviamo un arsenale di tutto rispetto che propone una meccanica vagamente simile a quella delle armi mutaforma di Bloodborne.

A differenza del titolo FromSoftware, però, in questo caso le armi non si possono trasformare, ma dispongono oltre alle combo di base anche di una sorta di abilità unica che le contraddistingue. Nel caso del doppio ventaglio di lame, arma che ricorda quella di Kitana in Mortal Kombat, Aegis può combinare i due letali strumenti di morte per formare uno scudo con il quale assorbire qualche attacco. Tale filosofia sembra essere applicata ad ogni singolo strumento presente nel gioco, così da permettere al giocatore di scegliere l'arma non solo in base al suo moveset ma anche per la sua ‘weapon art', se così possiamo definirla. Tornando al sistema di movimento, Aegis può eseguire un salto con conseguente schivata, combinazione di tecniche che permette sia di allontanarsi dal pericolo che di raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. Ad essere invece ispirato a Sekiro Shadows Die Twice è il rampino, un gadget che si potrà raccogliere nel corso dell'avventura e che servirà tanto ad usufruire di appigli per entrare in aree nascoste che per sfuggire dalle grinfie di un boss, così da tornare a combatterlo in un secondo momento (a proposito di titoli ispirati a Sekiro, leggete la nostra prova di Nine Sols).



Nel corso del filmato abbiamo avuto l'opportunità di vedere in azione il Vescovo della Città, una sorta di prete-robot che attacca la protagonista con l'ausilio di un bastone e si muove velocemente grazie alla sfera sulla quale poggia la sua struttura. Sembrerebbe che questo nemico sia in grado di infliggere danni di tipo elettrico e che ciò consenta al giocatore di studiare una strategia per mandarlo in frantumi più agilmente. In Steelrising troviamo infatti il danno fisico e quello elementale (fuoco, ghiaccio ed elettricità), fattore che può essere sfruttato a nostro vantaggio sia scegliendo gli strumenti d'attacco che quelli di difesa.

Per qualche istante si vede nel filmato la schermata di personalizzazione dell'equipaggiamento e sembrerebbe che le armature abbiano il medesimo funzionamento visto in Bloodborne: ogni corazza è priva di un peso ed oltre ad alterare l'aspetto fisico di Aegis ne modifica anche le resistenze ai danni di vario tipo. Nel caso in cui non si dovessero intuire i punti deboli di un boss, sarà l'esplorazione a darci una mano, visto che sparsi in giro per le aree di gioco troveremo dei documenti contenenti indizi fondamentali sui trucchi da usare negli scontri più ardui.

Gli unici aspetti che risultano essere ancora poco chiari dopo la visione del video gameplay sono il sistema di crescita del personaggio e il meccanismo che regola la morte. La peculiare schermata di game over informa il giocatore che ‘Aegis è rotta', offrendo la possibilità di ripararla. Non è ben chiaro se si tratti di un semplice modo per ritornare all'ultimo checkpoint o se vi sia un sistema che riprenda la resurrezione di Sekiro, ma è probabile che a prescindere da questo elemento si perderanno tutte le ‘anime'. Nell'angolo in basso a destra dell'hud è visibile infatti un numero che probabilmente fa riferimento alla valuta che ci permetterà di accrescere le potenzialità di Aegis e non escludiamo che tale risorsa vada perduta almeno in parte ad ogni sconfitta.

Robot poco originali

Se dal punto di vista del gameplay Steelrising sembra avere del potenziale, l'aspetto meno convincente del progetto dei creatori di Technomancer è quello tecnico. Chi segue le produzioni del team francese sa che nessuna di esse si è mai distinta per i suoi pregi sul versante grafico, e sembrerebbe che questo action RPG non faccia eccezione. In termini di complessità poligonale, livello di dettaglio e costruzione degli scenari, Steelrising riesce a difendersi discretamente, ma è la direzione artistica a non entusiasmare, soprattutto quando si parla degli avversari.

L'aspetto di Aegis è azzeccato e anche gli ambienti riescono nell'intento di proporre una versione alternativa della Parigi della seconda metà del ‘700. Il problema risiede principalmente nell'estetica degli automi controllati dall'IA, tendenzialmente anonimi e privi di trovate stilistiche di rilievo.



Un elemento che difficilmente verrà corretto da qui alla pubblicazione - prevista per il prossimo settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S - anche se la speranza è che l'avventura possa riservare sorprese e dare prova di guizzi forse insperati. A prescindere dal look, a fare tutta la differenza del mondo sarà ad ogni modo il gameplay, ed è per questo che non vediamo l'ora di toccare con mano Steelrising nei mesi a venire.