Steelrising: un nuovo action dagli autori di Greedfall

Già autore di Bound By Flame, The Technomancer e Greedfall (a questo link potete trovare la recensione di Greedfall), lo studio parigino Spiders conta ormai un'esperienza più che decennale nell'industria dei videogiochi. Malgrado ciò, la sua storia è fatta di alti e bassi, e manca di una pubblicazione capace di convincere del tutto. Il suo ultimo progetto si chiama Steelrising, un gioco d'azione ambientato alla fine del diciottesimo secolo in Francia. È stato annunciato un anno fa, ma in occasione dell'evento Nacon Connect 2021 si è tornato a parlarne: in questo articolo raccoglieremo le informazioni finora disponibili per darvi un quadro più chiaro sulla produzione.

Rivoluzione francese alternativa

Steelrising basa le sue premesse narrative su un "what if" storico: cosa sarebbe successo se la rivoluzione francese si fosse scontrata con un'armata di automi comandata da Luigi XVI? Nel 1789 Parigi è pattugliata da robot assassini che rastrellano i rivoluzionari, nei palazzi del potere, terrorizzata dalla follia sanguinaria di suo marito, la regina Maria Antonietta invia in missione Aegis, la sua guardia del corpo personale, per provare a fermare il massacro. Aegis è una ginoide (cioè un androide dalle fattezze femminili) ben armata e agilissima.

Per Steelrising, ha detto la CEO di Spiders Jehanne Rousseau, le attenzioni sono state concentrate sulla realizzazione di un sistema di combattimento rapido e action. Parlandone è saltato fuori anche il termine souls-like: "se ne avete giocato uno, Stellrising vi sembrerà familiare", si legge sul PlayStation Blog. Ci pare insomma di capire che i sistemi tradizionalmente associati ai giochi di ruolo saranno accantonati in favore di una svolta action.

Ma non mancherà un sistema di progressione. Si potrà decidere quale componenti di Aegis migliorare, se le sue capacità offensive, se la sua resistenza, se le sue abilità di movimento. Il level design asseconderà l'agilità della protagonista, che potrà arrampicarsi sui tetti, sui balconi, scoprire passaggi segreti e, in generale, muoversi con molta fluidità e rapidità. Proprio l'assenza di interruzioni e stacchi repentini è un obiettivo che Spiders si è posto di realizzare, anche se non è ben chiaro se il gioco sarà suddiviso in macro aree, come tradizione dello studio, oppure disporrà di un'unica mappa a mondo aperto.

L'equipaggiamento a disposizione di Aegis si divide in sette famiglie di armi, che potranno essere recuperate con la progressione (e molto realisticamente pure personalizzate). Nei trailer pubblicati si vedono alcuni marchingegni all'opera: delle bobine elettriche che lanciano fulmini, grosse alabarde e ventagli metallici che all'occorrenza si trasformano in uno scudo.

Lo stile di armi e automi è originale e piuttosto riuscito: né steampunk né teslapunk. Appare come uno sposalizio tra improbabili tecnologie avanzatissime e i canoni estetici del settecento. Nei trailer si vedono robot bipedi e veloci lamie metalliche decorati con motivi rococò dorati e argentati. Altri automi sono ricoperti da iconografie ecclesiastiche, come a rappresentare il braccio armato del Primo Stato. Nell'ultimo trailer si vede pure quello che sembra un boss con le fattezze da robot-cardinale.

Una nuova Francia

Steelrising è ambientato in Francia e sviluppato da uno studio francese, dunque non mancano riferimenti culturali e luoghi della Parigi dell'epoca. Jehanne Rousseau racconta che è stato ricreato il Grand Châtelet, una fortezza dell'Ancién Regime sulle rive della senna, un posto che scrittori dell'epoca definivano fetido a causa degli sbocchi delle fognature e del sangue essiccato proveniente dai macelli nelle vicinanze.

Si ritroverà anche la Tour du Temple, un edificio costruito dall'Ordine dei Templari che durante la rivoluzione francese funse da prigione, prima di essere abbattuta da Napoleone Bonaparte. E ovviamente anche i monumenti tuttora sopravvissuti al passare del tempo, come la cattedrale di Notre-Dame, visibile sullo sfondo del trailer d'annuncio.

Il primo video è quello che contiene i riferimenti culturali più interessanti. L'immagine riprende il quadro La libertà che guida il popolo di Eugène Delacoix: la figura della Libertà è sostituita da Aegis, che tuttavia non impugna il tricolore ma una bandiera che assomiglia quella della città di Parigi (che si vede sventolare anche in uno dei diversi artwork già pubblicati). Non è ancora ben chiaro il motivo della scelta (Volete conoscere un altro gioco ambientato in una Parigi alternativa? Leggete la nostra recensione di Remember Me)

A sinistra di Aegis c'è un uomo dalla pelle più scura che siamo abbastanza certi essere il generale Thomas-Alexandre Dumas (padre di Alexandre Dumas, l'autore de I tre moschettieri), mentre alla sua destra c'è un personaggio che indossa un'insegna con il motto della Società dei Cincinnati, "Omnia reliquit servare rem publicam": non abbiamo idea di chi possa essere, ma immaginiamo si tratti di qualcuno collegato alla storia rivoluzionaria americana.

Abbiamo analizzato questi piccoli dettagli per evidenziare che sembra esserci la voglia di realizzare un gioco attento ai particolari. Bisognerà vedere quanto interessante si rivelerà il contesto ucronico tratteggiato da Spiders: non ci resta allora che attendere il 2022, anno in cui Steelrising sarà pubblicato su PC, PlayStation 5, Xbox Serie S e Serie X.