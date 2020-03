Streets of Rage 4: il picchiaduro a scorrimento SEGA torna dopo 26 anni

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Di tanto in tanto, su queste pagine, nasce il bisogno di raccontare un prodotto in prima persona. È successo nella recensione di Dreams, per esempio, ma anche in altri casi. Questo perché, prima di essere recensori, siamo soprattutto giocatori, e abbiamo ricordi legati a certe serie videoludiche. Se mi chiedessero qual è stato il primo titolo su cui mi sono spellato le mani per pomeriggi interi, citerei senza un attimo di esitazione Streets of Rage 2 su Sega Mega Drive. Non importava quante volte l'avessi finito, ogni volta tornavo per le strade ad agitare i pugni contro gli sgherri del malvagio Mr. X, a volte nei panni del protagonista storico Axel Stone, altre volte con le new entry Max e Skate. L'altro personaggio ereditato dal primo capitolo era l'agile Blaze, e ricordo con un sorriso che era il preferito di mia madre, con cui condividevo diversi pomeriggi davanti la TV.



Streets of Rage 2 è stato l'episodio più importante della trilogia e una killer application della console di SEGA. Seppur ispirato al celebre Final Fight, era riuscito a evolvere il genere dei beat'em'up a scorrimento grazie a un gameplay molto ricco, a un roster di lottatori diversificati e a un pool di avversari decisamente vasto. Per tutte queste ragioni, personali e professionali, vedere il suo ritorno a ventisei anni di distanza significa molto. In attesa della sua uscita, fissata in primavera per tutte le piattaforme maggiori, ho analizzato con cura tutti i dettagli dei recenti gameplay trasmessi durante il PAX East. C'è molto di cui parlare.

Una barba lucente

Streets of Rage 4 è a cura di un trittico di studi dall'indubbio talento: Guard Crush Games, Lizardcube e DotEmu. Questi due ultimi collettivi si sono già distinti con la riedizione di Wonder Boy The Dragon's Trap, titolo pubblicato su Sega Master System e riportato alla luce con una direzione artistica sontuosa, tra disegni animati di altissimo livello e una palette cromatica pressoché perfetta.

Anche il quarto episodio del picchiaduro a scorrimento ha goduto di un restyling totale, e su questo aspetto la community si è spaccata tra i nostalgici della pixel art e i meno esigenti. Dal punto di vista di un fan della saga, la nuova veste grafica è un'assoluta meraviglia: nulla da togliere al vecchio stile che ha retto egregiamente alla prova del tempo, ma è innegabile come il livello di dettaglio di personaggi e fondali sia cresciuto enormemente. Da un lato, quindi, sembra essersi persa parte di quell'atmosfera più sporca e oscura che ha caratterizzato da sempre la serie, dall'altro la messa in scena rappresenta un'assoluta gioia per gli occhi.

Un ammodernamento che coinvolge anche i volti noti di SoR, come Axel e Blaze, ben più dettagliati rispetto al passato. Parlando del roster, è bene soffermarci sulle due "new entry e mezzo" nel team di guerrieri: oltre il colossale Floyd, un energumeno dotato di braccia robotiche, e la più agile Cherry, armata della sua chitarra elettrica (forse la meno ispirata tra tutti), a colpire i fan è stato il ritorno di Adam Hunter, che non figurava tra i personaggi controllabili dal primo capitolo della serie. Come tradizione vuole, tutti i combattenti differiscono per velocità di movimento e parco mosse, ma c'è altro che ha catturato la nostra attenzione.

Fuoco e fiamme

Streets of Rage 2 è diventato un caposaldo del genere perché offriva diverse tecniche offensive da sfruttare durante l'avventura. Come in qualsiasi beat'em up il gioco permetteva di eseguire una combo base, ma anziché fornire un solo colpo speciale da sfruttare sacrificando energia vitale, ne metteva a disposizione due, attivabili in movimento o restando immobili. Oltre questo erano disponibili prese, attacchi in salto e in corsa, e la sensazione era di avere a disposizione diversi mezzi per tenere a bada le schiere di nemici.

Sebbene non abbia provato con mano il gameplay, appare chiaro come tutta quella varietà di mosse sia tornata interamente nel quarto capitolo, accompagnata da alcune interessanti novità. La prima è una notevole differenza nelle prese, legata alle caratteristiche fisiche dell'eroe scelto: Floyd per esempio è in grado di afferrare due nemici per volta, mentre le lottatrici Cherry e Blaze possono aggrapparsi ad un avversario dopo un salto.



Tornando sul fronte delle special, è stata introdotta una finisher move, attivabile solo dopo aver raccolto una particolare stella rinvenibile lungo i livelli. Oltre a mantenere intatta l'energia vitale, questa tecnica alza il livello di spettacolarità dell'insieme riempendo lo schermo con una buona dose di effetti speciali. Parlando del recupero della salute, in Streets of Rage 4 è stata introdotta una meccanica utile per i giocatori alle prime armi: usando i colpi più potenti sarà possibile recuperare energia attaccando i nemici, a patto di non subire dei danni.

Sembra proprio che il terzetto di studi punti a costruire un titolo a metà tra omaggio e rivoluzione: da un lato tornano molti volti noti tra le file degli "avversari comuni", dall'altro sia il pool dei nemici, sia quello delle armi, è stato ampliato, e questo aiuterà indubbiamente ad aumentare la varietà del gameplay. I picchiaduro a scorrimento, infatti, tendono a soffrire di una certa ripetitività col passare delle partite, e se Streets of Rage 2 è ricordato ancora oggi è perché offriva in poche ore di campagna una quarantina di avversari differenti e una buona varietà di situazioni. L'imminente quarto capitolo, da questo punto di vista, sembra non voler venir meno al pedigree della serie.



La voglia di rispettare la tradizione della saga da parte degli sviluppatori passa anche da piccole citazioni nel comparto sonoro, che presenta i medesimi effetti audio della trilogia originale. Nonostante sia impossibile valutare ad ora l'intera soundtrack del gioco, il fatto di aver coinvolto i compositori della serie Yuzo Koshiro e Motohiro Kawashima (quest'ultimo sostituito in corsa da Olivier Deriviere) è un ulteriore sintomo del rispetto di DotEmu e soci verso il brand.

Non che manchi la voglia di portare Streets of Rage verso nuovi traguardi, e l'inedita modalità cooperativa a quattro giocatori ne è un perfetto esempio. Come qualsiasi esponente del genere, ci aspettiamo che anche il quarto episodio della saga dia il meglio di sé al fianco di uno o più partner, e in tal senso ci sono alcuni aspetti che mi hanno incuriosito: ad esempio, negli episodi usciti nel ‘90 era presente una sorta di "fuoco amico", e non di rado si colpiva o si afferrava il proprio compagno durante le risse più animate. Per rendere fattibile una co-op così caotica, per ovvi motivi questa sbavatura è stata completamente rimossa.



Infine, posizionandosi perfettamente e attaccando col giusto tempismo, è possibile "rimpallarsi" un nemico in un'energica rivisitazione del ping-pong. Proprio queste piccole chicche confermano ulteriormente come i tre studi abbiano imboccato una strada promettente.