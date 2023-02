Suicide Squad: supercattivi a caccia di supereroi, il ritorno di Rocksteady

Se le storie con eroi troppo buoni non hanno mai fatto per voi, Suicide Squad: Kill the Justice League potrebbe essere il videogioco supereroistico che fa al caso vostro. Tra alter-ego cinici e spietati a versioni corrotte delle grandi icone DC, l'Action Shooter sviluppato da Rocksteady si preannuncia permeato di un marcatissimo dark humor e una ostentata brutalità. La software house, in definitiva, sembra intenzionata a inserirsi nel solco tracciato da James Gunn nel suo The Suicide Squad: Missione Suicida (se non avete visto la pellicola, trovate qui la nostra recensione di The Suicide Squad: Missione Suicida).



Reduci dagli annunci del PlayStation State of Play, siamo pronti a fare il punto su ciò che Rocksteady ha mostrato nel corso dell'evento Sony. Come promesso, lo show ha infatti ospitato circa 15 minuti di contenuti dedicati a Suicide Squad: Kill the Justice League. Per tutti coloro che non vedono l'ora di impersonare villain improbabili per affrontare super-uomini spietati, ricordiamo che le versioni crudeli di Superman, Batman, Flash e Lanterna Verde non esiteranno a intralciarvi: dunque, buona fortuna!

A caccia di supereroi

Nel momento in cui la Terra è colpita dall'invasione delle forze di Brainiac, la Task Force X è l'ultima risorsa a disposizione del genere umano. Una risorsa non particolarmente affidabile a essere onesti, ma comunque composta da individui di una certa esperienza con minacce di carattere globale.

Harley Quinn, Re Squalo (doppiato per l'occasione dal wrestler Samoa Joe), Capitan Boomerang e Deadshot sono pronti a compiere la metamorfosi da villain a eroi improvvisati, per intraprendere una missione - non poteva essere altrimenti - suicida. Al quartetto è infatti richiesto non solo di contrastare l'assalto alieno, ma anche di neutralizzare la Justice League.



Un triste inconveniente reso necessario dai poter sconfinati di Brainiac, che ha conquistato Metropolis e corrotto i membri dell'ordine supereroistico. In origine, la Justice League si era infatti diretta alla Città del Domani con l'obiettivo di abbattere il dominio extraterrestre, ma il conquistatore alieno ha finito per convertirne i membri alla propria causa: trasformare la Terra in un nuovo Colu, pianeta di origine di Brainiac. Rocksteady ha confermato che nei panni di reticenti super-avversari faranno la propria apparizione Batman, Superman, Flash e Lanterna Verde.

Come avevamo evidenziato nella nostra precedente anteprima dedicata a Suicide Squad: Kill the Justice League, pare invece che a Wonder Woman sia stato riservato un destino differente, con Diana Prince che potrebbe rappresentare una preziosa alleata per la Suicide Squad. Ancora nessuna conferma invece per Aquaman, anche se l'annuncio di un supporto continuo dedicato all'avventura apre la strada alla futura aggiunta di ulteriori icone DC.



Pur proponendo una vicenda completamente inedita, il titolo di Rocksteady muoverà i propri passi a partire dalla storia narrata nella serie Batman: Arkham.

La software house ha infatti confermato che Suicide Squad: Kill the Justice League sarà ambientato esattamente cinque anni dopo Batman: Arkham Knight: una scelta che non mancherà di far discutere gli appassionati, che ancora oggi si interrogano sulle effettive implicazioni derivanti dal finale del gioco. Per l'occasione, i giocatori abbandoneranno però le lugubre vie di Gotham, per spostarsi invece nella Città del Domani. Assediata da Brainiac, la Metropolis di Suicide Squad: Kill the Justice League si estenderà per una superficie doppia rispetto a quanto visto nella Gotham City di Batman: Arkham Knight.

Una dimensione più che ragguardevole, ma difficile da giudicare a scatola chiusa: a determinare l'effettivo valore della mappa saranno la qualità del suo level design e la densità di attività proposte entro i suoi confini. Nonostante Suicide Squad: Kill the Justice League sia ambientato a Metropolis, non mancheranno ad ogni modo le apparizioni di personaggi originari di Gotham City. Tra le comparse già confermate possiamo ad esempio citare il Pinguino, che avrà il compito di rifornire di nuove armi i protagonisti. Tra i volti inediti, troveremo invece Hack, una sorta di fantasma digitale dalle molteplici funzionalità, tra cui la capacità di potenziare gli esplosivi di sicurezza impiantati nel corpo dei membri della Suicide Squad. Il perfezionamento dell'equipaggiamento e dei veicoli sarà invece affidato rispettivamente al Giocattolaio e a Gizmo.

Essere villain, da soli o in compagnia

Per esplorare ogni meandro di Metropolis, i quattro protagonisti potranno contare su modalità uniche di spostamento. Harley Quinn, ad esempio, sarà in costante movimento, grazie alle sue doti acrobatiche e alla possibilità di volteggiare a mezz'aria grazie a un rampino. Deadshot dal canto suo sarà invece equipaggiato con un provvidenziale jet pack.



Dettaglio noto già da tempo, il titolo potrà essere fruito in solitaria oppure in compagnia. Nel primo caso, i giocatori potranno assumere la guida del proprio protagonista preferito, mantenendone costantemente il controllo oppure alternando periodicamente Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e Re Squalo. Nel secondo caso, Rocksteady mette invece a disposizione una modalità cooperativa per un massimo di 4 giocatori, con tanto di supporto al cross-platform su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Suicide Squad: Kill the Justice League non includerà invece alcuna forma di co-op locale.

Da questo punto di vista, l'avventura della Task Force X ripercorre la formula già adottata da Warner Bros con Gotham Knights (qui la nostra recensione di Gotham Knights), che consentiva ai giocatori di vivere in solitaria o in compagnia le storie di Cappuccio Rosso, Robin, Batgirl e Nightwing. Al momento, è ovviamente impossibile valutare l'effettiva versatilità del gameplay confezionato da Rocksteady, che dovrà modulare e bilanciare l'esperienza per adattarla a un numero variabile di utenti attivi.



Dal gameplay mostrato durante lo State of Play, possiamo se non altro evidenziare come ogni protagonista potrà contare su di uno specifico albero di abilità. Deadshot, ad esempio, sfrutterà una notevole rapidità di movimento e le sue doti da cecchino per mettere a segno colpi letali con molteplici bocche da fuoco, tra fucili di precisione e pistole. Capitan Bomerang potrà invece sfruttare la sua omonima arma, in congiunzione con il guanto della forza della velocità.

Di primo acchito, sembra invece che gli strumenti di offesa nelle mani della Task Force X non siano destinati a proporre una particolare varietà. La demo di Suicide Squad: Kill the Justice League mostrata all'evento Sony ci ha infatti dato l'impressione di privilegiare nettamente un gameplay di stampo shooter, rispetto ad approcci corpo a corpo.



Questi ultimi sembrano in effetti competenza quasi esclusiva di Re Squalo, che farà affidamento sulla forza bruta, con balzi sovraumani e attacchi pesanti dall'alto. Con una resistenza maggiore rispetto ai suoi alleati, il personaggio si candida fin da ora a essere la scelta perfetta per chi cerca un tank. Avanzando nel gioco, i giocatori potranno ad ogni modo personalizzare le build dei propri alter-ego, tramite Punti Equipaggiamento conquistati sul campo di battaglia.

La sessione di gioco presentata da Rocksteady ha visto il quartetto di protagonisti dare la caccia a Flash, con il duplice obiettivo di rendere innocuo il membro della Justice League e recuperare l'immancabile Lex Luthor. Come già avevamo previsto, la nemesi di Superman non poteva restare esclusa dall'opera e, anzi, sembra avere un ruolo centrale nei piani di Brainiac. Per recuperare Luthor, il supercriminale sembra in effetti disposto a tutto, come confermato dalle imponenti forze sguinzagliate tra le vie di Metropolis. Carri armati, letali e robotici tentacoli alieni e sottoposti del villain agiscono congiuntamente nel tentativo di disinnescare la resistenza di Harley Quinn, Deadshot, Re Squalo, Capitan Boomerang e delle forze di Amanda Waller. In questa fase, ci è parso che la coordinazione tra i membri della Suicide Squad rappresentasse un elemento chiave per l'annientamento delle forze di Brainiac, ma su questo punto ci riserviamo di esprimerci in maniera più compiuta solo dopo una prova con mano.

Il futuro della città del domani

Come già accennato, il palco del PlayStation State of Play ha portato con sé la conferma che Suicide Squad: Kill the Justice League sarà un titolo a supporto continuo, con Battle Pass ed espansioni pubblicati a cadenza regolare. I DLC post-lancio introdurranno nel titolo nuovi eroi giocabili e missioni, mentre i Pass Battaglia garantiranno l'accesso a personalizzazioni estetiche per i protagonisti.

Ogni Pass Battaglia includerà sia ricompense gratuite sia oggetti premium che potranno essere acquistati tramite microtransazioni. Una formula che, associata al tema supereroistico, non può non riportare alla mente quanto tentato pochi anni fa dallo sfortunato Marvel's Avengers.



Al centro del sistema di microtransazioni, Rocsteady lo ha ribadito più volte, vi saranno soltanto oggetti estetici, che non andranno a influire in alcun modo sul gameplay proposto da Suicide Squad: Kill the Justice League. La software house ha inoltre espressamente specificato che il titolo non includerà alcun tipo di loot box.