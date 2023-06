Super Mario Bros Wonder, si torna al 2D: una meraviglia per Nintendo Switch

Inutile negarlo: dopo le sorprese in tre dimensioni proposte da Super Mario Odyssey, le aspettative per il ritorno in due dimensioni dell'idraulico baffuto sono alle stelle! Nonostante i rumor suggerissero in maniera sempre più pressante l'avvicinarsi del reveal di un nuovo Super Mario 2D, il colosso di Kyoto è comunque riuscito a sorprenderci con la sua apparentemente inesauribile creatività.



Il trailer di annuncio di Super Mario Bros Wonder è un concentrato di fanciullesca follia, un sogno lucido nel quale si alternano ippopotami rotolanti, koopa dormienti, fiori parlanti, piante piranha con le gambe...e Mario che si tramuta in elefante. Sommando il tutto a un colpo d'occhio davvero promettente e a una colonna sonora briosa e festante, non possiamo che essere lieti del fatto che la data di lancio di Super Mario Bros Wonder sia molto più vicina del previsto. Il nuovo platform della Grande N arriverà su Nintendo Switch il 20 ottobre 2023, in un autunno videoludico che si preannuncia già affollatissimo.

Mario torna in 2D, in buona compagnia

Tra i primi elementi che balzano all'occhio nel reveal trailer di Super Mario Bros Wonder troviamo una rinnovata espressività di Mario e compagni.

L'intraprendete idraulico-avventuriero propone infatti una varietà di animazioni sorprendente, che rende il personaggio straordinariamente vivo. Dallo sguardo concentrato che precede l'assalto a un koopa all'espressione gioiosa mentre volteggia a tutta velocità su di una piattaforma mobile, passando per manifestazioni di sorpresa e volteggi atletici, l'eroe di casa Nintendo ci è parso in forma e desideroso di tornare in scena. Lo stesso si può dire per i suoi avversari, tra vecchie conoscenze e volti nuovi. Placidi koopa addormentati, piante piranha che abbandonano gli iconici tubi verdi per inseguire Mario, ippopotami viola rotolanti, fiori parlanti che reagiscono in maniera dinamica a ciò che accade a schermo: Super Mario Bros Wonder appare come un costante alternarsi di sana e appassionata follia creativa. Accanto a un comparto artistico che appare in grande spolvero, il nuovo Super Mario 2D sembra intenzionato a tenere fede alla tradizione ludica della serie, con un gameplay ancorato a una frenetica rapidità di esecuzione.



Una ricerca della velocità che pare incentivata anche da una colonna sonora coinvolgente e ritmata, che nel corso del trailer ci ha riportato alla mente alcune delle sequenze musicali più ispirate di Donkey Kong Country: Tropical Freeze (se non vi ricordate i baobab danzanti del gioco, recuperate la nostra recensione di Donkey Kong Country: Tropical Freeze)

Impossibile in questa fase esprimersi sul livello di complessità del platforming confezionato da Nintendo, ma una fugace apparizione della world map del gioco conferma che ogni regno avrà un proprio grado di difficoltà. Al momento, ci sentiamo se non altro di dichiararci ottimisti sulla qualità del level design di Super Mario Bros Wonder, sia per quanto mostrato nel trailer sia per un certo grado di fiducia che ci sentiamo di poter accordare al primo platform di Super Mario inedito dopo Super Mario Odyssey. Tra Toad che attraversa il vuoto saltando su pesci palla fluttuanti, cascate da risalire, livelli subacquei, corse su nuvole rosa e il cappello di Mario che si trasforma in un paracadute, le premesse sembrano del resto ottime.



Già confermato anche il comparto multiplayer in locale, con la possibilità di vivere il nuovo platform Nintendo in cooperativa. Su Nintendo Switch, fino a quattro giocatori potranno unire le forze per giungere alla fine del livello.

Per l'occasione, Mario sembra essere in ottima compagnia, con la Principessa Peach, Daisy, Toad, Yoshi e l'immancabile Luigi già pronti a entrare in scena. Attendiamo una prima prova con mano per averne conferma, ma la speranza è che ognuno dei personaggi possa offrire un feeling differente pad alla mano. Per ora, è già confermato che il buon Yoshi potrà tornare a fare da cavalcatura a Mario, per permettergli di superare lunghe distanze e raggiungere altezze più elevate.



Meraviglie nel Regno dei Funghi

Volgiamo ora l'attenzione alla grande novità che caratterizzerà Super Mario Bros Wonder: i Fiori Meraviglia. Queste inedita varietà botanica del Regno dei Funghi sembra infatti destinata a scompaginare il mondo di gioco, scatenando sequenze surreali sullo schermo di Nintendo Switch. L'apparizione dei Fiori Meraviglia sembra essere legata all'interazione di Mario con una sorta di fuochi fatui azzurri disseminati lungo i livelli.

Una volta attivati, i Fiori Meraviglia sono destinati a rivoluzionare il Regno dei Funghi, con effetti degni di una sezione di Fantasia. Tubi verdi che prendono vita e si muovono sinuosamente, personaggi - incluso lo stesso Mario - che si allungano sino a raggiungere altezze vertiginose, trasformazioni del nostro idraulico in una palla chiodata scarlatta, greggi di pecore impazzite che abbattono la tradizionale bandiera di fine livello: serve altro?



Le dinamiche legate ai Fiori Meraviglia sembrano inoltre destinati a fare la gioia dei completisti. Da quanto intuibile dal trailer, ogni mondo di Super Mario Bros Wonder cela al suo interno un certo numero di Semi Meraviglia, la cui raccolta pare associata proprio all'attivazione dei nuovi fiori. Un incentivo ulteriore a scovare tutte le sequenze nascoste dagli sviluppatori Nintendo nel platform 2D giunge anche da speciali monete viola. La valuta si presenta in ogni livello in trenta unità, alcune delle quali nascoste proprio nelle sequenze "meravigliose".

Dettaglio ulteriore, in alcune delle scene attivate dai Fiori Meraviglia, possiamo veder apparire a schermo un piccolo timer. È dunque possibile che parte delle sequenze sia da completare entro un tempo limite, come del resto già visto in passato in altre dinamiche platform di Super Mario.

In quel di Kyoto sembra però che si stia ancora conservando qualche altro segreto legato al gameplay di Super Mario Bros Wonder. In una breve sequenza possiamo infatti vedere i nostri eroi conquistare un secondo tipo di fiore misterioso, non azzurro ma giallo. Purtroppo, Nintendo ha deciso di sfumare sulle conseguenze del ritrovamento: per saperne di più, sarà necessario attendere. In questa fase, il team di sviluppo non ha inoltre diffuso alcun dettaglio sul pretesto narrativo che darà il via alle avventure di Super Mario Bros Wonder, ma è già confermato - poteva essere altrimenti? - il ritorno in scena di Bowser e del suo tenebroso castello. Il trailer ci ha dato anche un piccolo assaggio delle boss fight che ci attendono nel platform, con uno scontro che vedeva Mario e il suo avversario mutare costantemente dimensioni.



E in tutto questo folle alternarsi di ippopotami rotolanti e fiori parlanti poteva forse mancare una nuova trasformazioni di Super Mario? Ed ecco dunque che pochi secondi di Super Mario Bros Wonder già diventati virali ci hanno ufficialmente presentato Mario Elefante.

Nei panni di un allegro pachiderma antropomorfo, con tanto di salopette e cappello, il nostro eroe sembra pronto a usare la sua proboscide per scagliare i koopa verso l'infinito e oltre.