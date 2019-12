Super Mario Maker 2: il crossover con Zelda in un aggiornamento leggendario

Dopo averci fatto giocare centinaia di stage costruiti dalla community, attraversando le varie epoche storiche del platform made in Nintendo, Super Mario Maker 2 è pronto a ricevere il primo aggiornamento. Un update completamente gratuito, che testimonia l'amore della casa di Kyoto per il suo prodotto e ribadisce la volontà di tenere attiva la meravigliosa community di creativi che si è creata attorno a questo gioco, offrendogli nuovi oggetti e strumenti.



Disponibile dal 5 dicembre, questa iniezione di contenuti non va affatto considerata secondaria: oltre ad aggiungere nuovi nemici ed elementi inediti per creare i propri stage, l'aggiornamento si prefissa anche un obiettivo ben più ambizioso, ovvero quello di sovvertire le regole base del platform tradizionale dando a Mario la possibilità di... trasformarsi in Link. In questo modo chi vorrà dedicarsi alla creazione degli stage potrà letteralmente sfogare la propria inventiva, costruendo i livelli non tanto per farli attraversare dalla salterina mascotte di Nintendo, ma dal prode eroe di The Legend of Zelda, armato di scudo, spada e bombe. Vediamo più nel dettaglio cosa ci riserva l'update di Super Mario Maker 2.

Tutte le novità di Super Mario Maker 2 in arrivo

Sono due i nuovi nemici introdotti da questo aggiornamento dicembrino, e si tratta di creature decisamente... spinose. Troviamo anzitutto Spike, la verde lucertola in grado di produrre sfere spinate apparentemente estratte dal suo apparato digerente.



L'arrivo di Spike potrebbe sembrare un'aggiunta marginale, ma in verità Nintendo ha selezionato con attenzione questo avversario, proprio per la sua capacità di interagire con altri elementi dell'ambiente di gioco. Nel contesto 8-Bit che rappresenta le origini di Mario, ad esempio, sarà possibile saltare sulle sfere scagliate da Spike utilizzando l'iconico stivale a molla, così da avere una spinta extra per superare baratri altrimenti troppo estesi.

Sfruttando la grafica - più moderna - di New Super Mario Bros avremo inoltre la possibilità di sbizzarrirci con il motore fisico: le sfere potranno essere utilizzate in combinazione con le piattaforme basculanti, e potranno scivolare lungo discese e piani inclinati. Il tocco di classe finale è rappresentato dal fatto che Spike, se collocato in un ambiente innevato, lancerà delle palle di neve che Mario potrà utilizzare a proprio piacimento.



Un po' meno diversificato è l'utilizzo che si può fare di Pokey, il cactus semovente che di solito popola le distese riarse dei livelli desertici. Ghiotto boccone per Yoshi, Pokey può trasformarsi in un nemico fluttuante negli stage notturni, capace di inseguire Mario nel caso in cui sia dotato di un paio di ali.

Il team di sviluppo si è insomma divertito a modificare i comportamenti classici di questo avversario, in nome della varietà e della diversificazione.



Alla stessa esigenza risponde l'introduzione di tre nuovi elementi per la costruzione dei livelli, ovvero il blocco di ghiaccio con una moneta congelata, le piattaforme di accelerazione viste in diversi episodi (non ultimo l'ottimo Super Mario 3D World, da cui Super Mario Maker 2 recupera anche la tuta-gatto), e soprattutto l'imprescindibile "Pulsante P".

Se i primi due oggetti hanno una funzionalità piuttosto classica e tradizionale, il P-Switch permetterà adesso di creare prove a tempo e magari di assemblare anche qualche piccolo puzzle ambientale. Del resto, questo grande bottone blu che trasforma i blocchi in monete e viceversa è sempre stato un elemento fondante dell'iconografia di Mario e di alcuni guizzi di level design.

Super Mario Maker 2 incontra The Legend of Zelda

La novità più dirompente di questo update arriva però da un'altra delle grandi saghe Nintendo, ovvero The Legend of Zelda. Uno degli elementi inediti introdotti in Super Mario Maker 2 è infatti la spada di Link, nella sua stilizzata versione a 8-Bit. Recuperando questo oggetto, lo scattante Mario si trasformerà immediatamente nell'eroe della Triforza, ereditandone alcune caratteristiche.

Ad esempio potrà utilizzare l'arma appena impugnata per disfarsi dei nemici e colpire i blocchi, ma sarà anche in grado di sfoderare l'immancabile scudo blu, ad esempio per bloccare l'irruenta avanzata dei Twomp o per respingere gusci e proiettili. C'è ovviamente anche l'arco, con cui colpire a distanza blocchi e avversari. Infine, l'inedito Mario-Link potrò lanciare anche una bomba per far esplodere elementi dello scenario, rivelando magari aree segrete.



Un'aggiunta del genere potrebbe avere un impatto molto forte sulla varietà dei livelli disponibili in Super Mario Maker 2, dal momento che con un po' di creatività sarà possibile creare esperienze con una vibrazione più avventurosa; potremmo quasi parlare di dungeon bidimensionali, con tanto di enigmi e boss fight. L'introduzione della spada di Link è insomma una meravigliosa concessione agli utenti più estrosi e intraprendenti, capace da sola di favorire l'arrivo di nuovi archetipi ludici.

Se Super Mario Maker 2 continuerà ad essere supportato con questa convinzione, possiamo solo immaginare dove arriverà, fra qualche tempo, l'editor di Nintendo. Per altro, con l'aggiornamento arriva anche una nuova modalità, Ninji Speedrun: niente di speciale se non, appunto, un incentivo a terminare gli stage nel minor tempo possibile, confrontandosi con i Ghost degli altri giocatori, che qui assumono la forma degli scattanti Ninji ben conosciuti da tutti gli appassionati del brand. L'update farà il suo esordio fra qualche giorno, il 5 dicembre, e non vediamo l'ora di vedere come reagirà la community di creativi che quotidianamente popola i server di Super Mario Maker 2 con centinaia di livelli di spessore.