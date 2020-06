Sword Art Online Alicization Lycoris: Kirito contro i Titani, le novità!

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Come avvenuto per la maggior parte dei titoli inizialmente attesi nel secondo quadrimestre del 2020, l'attesissimo Sword Art Online: Alicization Lycoris è stato recentemente posticipato di quasi 50 giorni a causa della pandemia in corso, affinché gli sviluppatori del team Aquria potessero apportare in tutta sicurezza gli ultimi accorgimenti necessari al nuovo tie-in di SAO.



Dal momento che dovremo attendere ancora un mese circa per poter vestire nuovamente i panni dello Spadaccino Nero e cimentarci col prossimo gioco di ruolo targato Bandai Namco, il cui lancio su Steam, PlayStation 4 e Xbox One è adesso fissato al 10 luglio, abbiamo raccolto per voi le numerose e promettenti informazioni che il publisher ha regolarmente divulgato nelle ultime settimane. Pertanto, in attesa della recensione, vi proponiamo una ricca disamina preliminare di quel che potrete trovare nel prodotto finale.

Underworld Chronicles

Già autore dei tie-in di SAO intitolati Infinity Moment, Hollow Fragment e Hollow Realization, lo sviluppatore nipponico Aquria ha ormai alle spalle una certa esperienza coi personaggi e gli universi virtuali nati dalla penna dello scrittore Reki Kawahara. Dopo una breve pausa necessaria per completare i lavori legati a Record of Grancrest War, che sfortunatamente non sembra voler approdare in Occidente, Aquria è quindi tornata a lavorare alla licenza che, più di ogni altra, l'ha resa nota in ogni angolo del nostro pianeta. Ad ogni modo, se i precedenti SAO realizzati dal team erano tutto sommato troppo simili tra loro, il nuovo arrivato sembra voler tagliare prepotentemente i ponti col passato, al fine di proporre un'esperienza diversa e innovativa. Sviluppato in Unreal Engine 4, esattamente come lo Sword Art Online: Fatal Bullet confezionato da Dimps (per tutte le informazioni sul prodotto consultate la nostra recensione di Sword Art Online: Fatal Bullet), Alicization Lycoris sarà innanzitutto molto fedele alla trama dell'omonimo anime: ancora non sappiamo se il titolo sarà collegato agli altri esponenti del cosiddetto Gameverse di SAO (anche perché la maggior parte del cast storico non farà ritorno), ma il comparto narrativo del prodotto adatterà, almeno nella prima metà della campagna, le vicende raccontate nei primi 24 episodi di Sword Art Online: Alicization.



Questo significa che, nei panni di Kirito, ci risveglieremo nell'affascinante realtà virtuale nota come Underworld e, di lì a poco, dovremo dar battaglia ai Cavalieri d'Integrità fedeli all'Alto Prelato della Chiesa Assiomatica.



Come più volte specificato dalla stessa Bandai Namco, tuttavia, la campagna non si esaurirà con la disfatta dell'Administrator, ma al contrario racconterà una storia originale ambientata subito dopo la caduta della diabolica Quinella. Da quel momento in poi, quindi, la narrazione cesserà di seguire fedelmente le vicende dell'anime e addirittura muterà radicalmente le sorti di un personaggio fan-favorite che, quantomeno nella serie televisiva, non è sopravvissuto alla terribile battaglia combattuta all'ultimo piano della Central Cathedral.

Nella seconda parte dell'avventura, inoltre, faremo la conoscenza di Medina Orthinanos, un'affascinante fanciulla dai capelli rossi che discende da una nobile famiglia ormai in disgrazia. Disposta a tutto pur di riscattare il nome della propria casata, la guerriera sarà al centro di una vicenda alquanto misteriosa e che coinvolgerà parecchi personaggi creati appositamente per Alicization Lycoris. Fra questi troveremo, ad esempio, un uomo di nome Hathilian, il quale assegnerà alla stessa Medina l'epiteto di "salvatrice" e sosterrà che la fanciulla sia "l'unica" in grado di riportare in vita l'Alto Prelato della Chiesa Assiomatica.



Farà poi la sua comparsa l'imperatrice Kayode Norlangarth, ossia la sovrana di un regno situato a nord della Central Cathedral e mai menzionato nei romanzi originali di SAO: caratterizzata da un'aura forte e maestosa, la monarca si mostrerà sui nostri schermi con un bambino fra le braccia e un importante segreto da custodire gelosamente.



Stando alle più recenti informazioni divulgate dal publisher, il mondo dipinto in Alicization Lycoris sarà calcato da un'agghiacciante stirpe di Titani, che a quanto pare lotterranno unicamente per sopravvivere e dimostrare la propria forza. Costantemente alla ricerca del potere, i mastodontici Titani compariranno dinanzi a Kirito e compagni senza un motivo ben preciso e metteranno a dura prova la loro risolutezza. Come se queste giganti creature non fossero già abbastanza letali e preoccupanti, uno spettrale Cavaliere Oscuro - probabilmente proveniente dal Dark Territory - incrocerà il cammino dei nostri eroi, portandoli inevitabilmente a voler scoprire la sua vera identità.



Infine, i più recenti video di gameplay pubblicati da Bandai Namco hanno rivelato la presenza di Scheta Synthesis Twelve e Renly Synthesis Twenty-seven tra i personaggi reclutabili, due Cavalieri d'Integrità che, assieme alla già confermata Asuna, non sono affatto comparsi nei primi 24 episodi di Sword Art Online: Alicization, bensì nell'arco narrativo intitolato "War of Underworld". Dettagli tutt'altro che trascurabili, questi, che subito ci hanno spinti a sospettare che il già annunciato DLC in due parti possa in qualche modo adattare persino la sanguinosa guerra tra i molteplici popoli dell'Underworld.



Anche perché, a detta di Bandai Namco, la sceneggiatura del contenuto introdotto dal Premium Pass dovrebbe presentare un numero di battute pari al 50% di quelle incluse nella campagna principale. Un dato straordinario che potrebbe avvalorare l'ipotesi circa un eventuale adattamento - via DLC a pagamento - dell'arco narrativo "War of Underworld".

Arti Sacre, Oggetti Divini e Gestione del Party

Per quanto concerne il gameplay, negli ultimi mesi lo sviluppatore è stato abbastanza restio a divulgare nuove informazioni, ragion per cui vi suggeriamo di rileggere la nostra precedente anteprima di Sword Art Online: Alicization Lycoris. Ciononostante, un recente aggiornato di Bandai Namco ha finalmente fatto chiarezza sulle varie tipologie di Arti Sacre che potremo utilizzare durante le frenetiche fasi di battaglia.

Esattamente come nell'anime omonimo, i componenti del party potranno infatti ricorrere a diverse tecniche speciali che, oltre a non consumare alcun SP, saranno suddivise in otto categorie diverse e potranno essere sbloccate attraverso il potenziamento dell'elemento associato. Le cosiddette Arti Termiche favoriranno gli attacchi a lungo raggio, tant'è che alcune tecniche danneggeranno continuamente gli sfortunati bersagli, mentre le Arti Criogeniche prenderanno di mira i nemici attorno al personaggio controllato dal giocatore, e in alcuni casi potranno persino congelarli. Le Arti Acquee, Aeree e Metalliche permetteranno di potenziare il party, ma se le prime incrementeranno la difesa o comunque ridurranno i danni subiti dagli avversari, le seconde consentiranno la creazione di temporanee barriere protettive in grado di respingere un certo numero di attacchi, mentre le terze aumenteranno la forza fisica dei nostri eroi e potranno essere utilizzate per generare rocce, ostacoli per i nemici o punti di appoggio per Kirito e compagni. Proseguendo, le Arti Cristalline includeranno tecniche capaci di riflettere i danni dei mostri, mentre le Arti Luminose consentiranno di recuperare gli HP e abbassare la precisione del nemico. Infine, le Arti Oscure indeboliranno gli avversari e addirittura ne ostacoleranno le azioni, infliggendo fastidiosi stati alterati come Confusione.



Plausibilmente non tutti i personaggi giocabili potranno accedere a tutte le otto categorie di Arti Sacre, anche per differenziare un minimo gli alberi delle abilità dei vari combattenti. Se fino a pochi mesi fa pensavamo infatti che Kirito, Alice, Eugeo, Asuna e Medina fossero gli unici eroi giocabili, recentemente il roster ha accolto individui che mai ci saremmo aspettati di poter controllare, come i già menzionati Renly e Scheta, cui vanno ad aggiungersi anche Ronye, Tiese, Selka, Linel, Fizel, Eldrie, Desoulbelt, Fanatio, Bercouli e persino Cardinal.

Una sorprendente sfilza di new entry che quindi porta a ben 17 il numero di eroi giocabili, di cui 13 non sono mai apparsi nei precedenti titoli del Gameverse di SAO e risultano di conseguenza delle graditissime novità. Anche perché, sebbene la maggior parte dei personaggi giocabili di Sword Art Online: Alicization Lycoris utilizzerà spade, daghe o stocchi, alcuni di essi vanteranno invece delle armi in grado a lungo raggio (i cosiddetti "Oggetti Divini"), in grado di variare un minimo le strategie di assalto. Desoulbelt e Renly, infatti, potranno contare rispettivamente su un arco con cui scagliare distruttivi dardi infuocati e dei pugnali da lancio che, dopo aver dilaniato le carni dello sventurato bersaglio, torneranno puntualmente nelle mani del proprio utilizzatore.



Se i precedenti titoli di Sword Art Online si limitavano a consentire al giocatore di impartire degli ordini ai compagni o comunque selezionare una limitata tipologia di azioni cui dare la priorità in battaglia, Alicization Lycoris presenterà invece un ricco sistema con cui personalizzare e pianificare nel dettaglio il comportamento dell'Intelligenza Artificiale.

Chiamato in inglese "Tactic Emulating AI System", il suddetto consentirà, attraverso un vasto menu, di impostare la posizione e la distanza minima da mantenere rispetto al nemico, la frequenza con cui utilizzare le tecniche speciali o la percentuale di HP da raggiungere prima di ricorrere a oggetti e incantesimi di guarigione. Almeno sulla carta, quindi, il sistema dovrebbe ovviare alle spiacevoli situazioni cui molto spesso, negli anni scorsi, abbiamo dovuto assistere a causa della sempre carente IA che gestiva i nostri compagni di ventura.

Personalizzazione, crafting e microtransazioni

Se Sword Art Online: Fatal Bullet chiedeva ai giocatori di creare un proprio avatar personalizzato, il nuovo prodotto targato Aquria seguirà invece il modello tracciato da Hollow Fragment e Hollow Realization. Gli utenti, quindi, vestiranno ancora una volta i panni del protagonista Kirito, che tuttavia potrà essere completamente personalizzato: sesso, aspetto e tipologia di arma equipaggiata sono solo alcuni degli elementi che i giocatori potranno cambiare a loro piacimento, al fine di ottenere il personaggio desiderato. Una novità piuttosto interessante di Sword Art Online: Alicization Lycoris è rappresentata dalla presenza di meccaniche di crafting ben più evolute di quelle cui abbiamo assistito in passato, in quanto l'Alchimia consentirà non solo di potenziare (come di consueto) le armi dei nostri eroi, ma spianerà la strada alla creazione di nuovi e portentosi accessori e strumenti di morte che addirittura potremo incantare con abilità extra.



In Alicization Lycoris tornerà anche la componente Dating Sim tanto apprezzata dai fan del franchise, che tuttavia, a giudicare dai trailer e dalle informazioni divulgate dal publisher, potrebbe essere ben più profonda del solito. Intrattenere conversazioni coi comprimari e aggiungerli al party non si limiterà a rafforzarne il legame, ma garantirà Punti Sociali con cui sbloccare conversazioni toccanti durante le quali potremo esplorare a fondo la caratterizzazione dei vari personaggi e apprendere dettagli assolutamente inediti.

Sciaguratamente non tutte le informazioni più recenti circa Alicization Lycoris ci hanno entusiasmati, in quanto lo sviluppatore ha rivelato che il prodotto presenterà una forma di microtransazioni. Dopo il lancio, infatti, i giocatori potranno cimentarsi con missioni giornaliere dalla difficoltà variabile, il cui completamento potrà richiedere pochi minuti o diverse ore, a seconda dell'incarico ricevuto.



Terminate le suddette, ad ogni modo, gli utenti saranno premiati coi cosiddetti biglietti CUBE, che potranno essere scambiati nel "SAO Shop" per ottenere oggetti, costumi, skin, accessori e reazioni altrimenti inaccessibili. I giocatori più pigri, invece, potranno acquistare dei "Gettoni SAO" (la moneta in-game) attraverso le microtransazioni per sbloccare immediatamente i contenuti sopramenzionati, che in ogni caso non modificheranno in alcun modo le performance di Kirito e compagni.