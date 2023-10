Synduality: un paradiso perduto in un mondo distopico

Annunciato nel mese di settembre 2022, SYNDUALITY: Echo of Ada avrebbe dovuto salire sulla rampa di lancio nel corso dell'anno corrente, ma il publisher Bandai Namco e lo sviluppatore Game Studio (lo stesso team di Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai) lo hanno recentemente posticipato a data da definirsi. In compenso, in occasione del Tokyo Game Show 2023 il sodalizio nipponico ha divulgato parecchie informazioni sulla componente narrativa e sul gameplay del prodotto, che durante la kermesse era persino provabile. Abbiamo quindi analizzato attentamente gli asset emersi in rete per cercare di apprendere quanti più dettagli possibili sull'action RPG che ci vedrà assumere il controllo di un mecha (a proposito di mecha, avete letto la nostra recensione di Armored Core VI: Fires of Rubicon?).

Un paradiso perduto

Come accennato nella nostra precedente anteprima di SYNDUALITY, l'intrigante franchise transmediale di Bandai Namco Entertainment è ambientato in futuro post-apocalittico neanche troppo lontano dalla nostra epoca.

Nel 2099, una velenosa pioggia cui è stato dato il nome di "Blueschist" e caduta incessantemente dal cielo per settimane ha quasi provocato l'estinzione del genere umano: il misterioso evento passato alla storia come "Tears of the New Moon" ha infatti ridotto la popolazione mondiale del 92%, generando per giunta degli abomini deformi e costringendo i pochi superstiti ad abbandonare la superficie terreste per rifugiarsi nel sottosuolo. Lontana dal mortale agente esogeno, l'umanità ha quindi costruito la città-stato di Amasia, un autentico paradiso sotterraneo che sin dalla propria fondazione ha cercato di tenere costantemente sotto controllo l'incremento della popolazione. Imparando a convivere e collaborare con forme di intelligenza artificiali chiamate Magus, il cui compito principale era quello di assegnare a garantire un tenore di vita "standardizzato" a tutti i cittadini, l'uomo sembrava aver sconfitto in qualche modo la calamità, tuttavia nel 2022 la prosperosa città di Amasia è stata vittima di un incidente di origine sconosciuta che ne ha provocato il collasso nel giro di una sola notte.



Attraverso uno dei più recenti trailer di SYNDUALITY: Echo of Ada abbiamo appreso che, dopo aver indossato i panni di un Drifter personalizzabile, ossia un pilota dei robusti veicoli bipedi meglio noti come "Cradle Coffin", dovremo esaminare i video di sorveglianza della città, indagare sugli individui coinvolti nella sua caduta e quindi verificarne la causa. Anche perché, come spiegato dalla Commissione d'Inchiesta del Crollo, ogni contatto con la squadra investigativa originariamente incaricata di recuperare le registrazioni è misteriosamente cessato prima ancora che questa potesse fare rapporto.

Ad ogni modo, stando ai pochi dati raccolti i principali sospettati dietro il disastro sarebbero Alba Kuze, giovane pilota del Bowie Rabbit utilizzato per recuperare i rarissimi cristalli AO (una fonte di energia estraibile solo sulla superficie terrestre che può essere utilizzata per generare elettricità), e la sua partner Ada, una Magus di Tipo Zero, che a giudicare dal sottotitolo ufficiale del prodotto potrebbero giocare un ruolo chiave nella vicenda. A dimostrazione di ciò, l'ultimissimo trailer diffuso da Bandai Namco include parecchie sequenze tratte dalla vita quotidiana dei due indiziati, suggerendo che il Drifter e la sua partner AI siano uniti da un legame assai profondo.



A ragion veduta, durante le nostre ricerche dovremo verosimilmente ricostruire i movimenti del duo e scoprire cosa gli sia realmente accaduto, d'altronde una sequenza davvero criptica dell'ultimo trailer rivela che Alba Kuze fosse stato preso in custodia per motivi che al momento ignoriamo. Giacché le informazioni in nostro possesso sono ancora scarse, la verità e il ruolo assegnato ai due presunti criminali potrebbero essere molti diversi da ciò che Bandai Namco e Game Studio vorrebbero farci credere, e pertanto non vediamo già l'ora di poter sciogliere l'alone di mistero che circonda il crollo di Amasia.

Sotto il cofano del Cradle Coffin

A questo punto è necessaria una precisione: benché durante le missioni di SYNDUALITY: Echo of Ada controlleremo un mecha, il suo pilota umano non sarà mai fisicamente a bordo del veicolo da combattimento: mentre il Drifter lo manovrerà da remoto, all'interno dell'abitacolo troverà invece posto il corpo cibernetico del Magus selezionato.

È una scelta bizzarra, che testimonia quanto i Cradle Coffin siano ritenuti sacrificabili, a differenza dei Drifter e delle IA chiamate a pilotarli. Non a caso, i materiali caricati in rete lasciano intendere che nelle situazioni senza speranza i Magus saranno liberi di scendere e abbandonare i Cradle Coffin gravemente danneggiati, allo scopo di tornare dai loro alleati umani e tornare a combattere a bordo di altri mezzi. Una soluzione un po' estrema che, ipotizziamo, sarà tutt'altro che profittevole per le finanze del nostro alter-ego. Sempre a proposito delle missioni, la cui durata sarà stabilita dall'energia residua del Cradle Coffin (perennemente consultabile nell'angolo in basso a sinistra dello schermo), è emerso che queste saranno ambientate su mappe estremamente ampie, dove avremo la possibilità di cercare ed estrarre i preziosi cristalli AO, abbattere i terribili xenomorfi vaganti chiamati "Enders", o magari ingaggiare battaglia contro i Cradle Coffin banditi che incroceranno il nostro cammino, e che a seconda della modalità affrontata potranno essere controllati da CPU o da altri giocatori. Difatti, lo scorso anno Yosuke Futami, producer di SYNDUALITY: Echo of Ada, precisò che il titolo avrebbe proposto una ricca componente multiplayer in chiave PvPvE, che supponiamo ci consentirà di aggredire di soppiatto o magare allearci anche solo momentaneamente coi Drifters in cui ci imbatteremo in giro per il mondo.



In attesa di scoprire maggiori dettagli sul multigiocatore, abbiamo notato che, a oltre a poter personalizzare l'aspetto dell'avatar e della sua partner Magus, SYNDUALITY: Echo of Ada permetterà di modificare l'equipaggiamento e persino il telaio dei Cradle Coffin, al fine di ottenere delle macchine customizzate che rispondano alle nostre necessità.

Seguendo la lezione del già citato Armored Core e di Gundam Breaker (siete a un click di distanza dalla recensione di New Gundam Breaker), ogni mecha sarà composto da diverse parti, e ogni singola modifica impatterà sia sull'aspetto del robot che sulle sue performance. Mentre la testa, il corpo e le gambe dovrebbero determinare i parametri del veicolo da battaglia, i due slot destinati agli armamenti consentiranno di equipaggiare diverse tipologie di strumenti di morte, come ad esempio mitra, bazooka, pistole laser, fucili di precisione e così via, cui si aggiungeranno naturalmente delle armi più indicate al combattimento corpo a corpo. Il sesto e ultimo componente sarà infine occupato dall'escavatore, indispensabile per interagire coi giacimenti disseminati per tutta la mappa ed estrare i richiestissimi cristalli AO.

Non avendo potuto testare il prodotto con mano, non ci è possibile stabilire sin da ora se i cinque slot dedicati a telaio e armi riusciranno a garantire un soddisfacente livello di personalizzazione, anche se in tutta onestà questi ci sembrano un po' pochi. Se l'assenza di armi secondarie potrebbe limitare la realizzazione di unità fantasiose e virtualmente bilanciate, va detto che la formula ludica in generale non ci sembra particolarmente articolata e innovativa. Considerando però che SYNDUALITY: Echo of Ada è ancora in via di sviluppo e che per ora Bandai Namco ha preferito tenerlo lontano dai riflettori, non è da escludere che l'action RPG abbia ancora diversi assi nella manica da sfoderare e che quanto visto fino a questo momento non sia che un assaggio di ciò che troveremo nel prodotto finale.



A dispetto dei loro recenti trascorsi, i ragazzi di Game Studio Inc. potrebbero ancora sorprenderci e tirare fuori dal loro cilindro magico un mecha game più interessante di quanto non appaia adesso. Ogni giudizio è insomma rimandato a quando potremo effettivamente prendere confidenza col Cradle Coffin e cambiare a nostro piacimento i pezzi installati sotto il suo cofano.