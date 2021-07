Teamfight Tactics Dawn of Heroes, arriva l'aggiornamento di metà set

L'aggiornamento 5.5 di Teamfight Tactics si inserisce nel solco del nuovo evento "cross-title": il nuovo atteso evento Sentinelle della Luce, che toccherà le diverse IP di Riot Games: League of Legends, anzitutto, poi Legends of Runeterra e, appunto, anche Teamfight Tactics. Noi abbiamo potuto vedere in anteprima le novità dell'aggiornamento, tese a soppiantare l'oscuro male che con Reckoning aveva invaso la versione della lore di Runeterra proposta dall'autobattler. Dopo gli oggetti corrotti e le classi oscure, cosa ci aspetta in questo nuovo mega aggiornamento?

La notte è più buia subito prima dell'Alba...

Solamente qualche mese fa vi abbiamo parlato della nuova stagione di Teamfight Tactics (ecco la nostra anteprima su TFT Stagione 5 Reckoning), come vi abbiamo accennato. Un set decisamente peculiare, ricco di importanti novità per l'autobattler targato Riot Games.

In quell'occasione potemmo assistere all'espansione, nella versione della Runeterra di Teamfight Tactics, di una strana Nebbia Oscura; un antico male che sembrava molto simile a quella delle Isole Ombra, forse la stessa che caratterizzerà la nuova IP di Riot Games di prossima uscita: Ruined King A League of Legends Story in uscita nel 2021.



Questa Nebbia, in Teamfight Tactics è andata a spezzare il precario equilibrio su cui ordine e caos si sono sempre mantenuti. Con il suo arrivo il titolo si è arricchito di nuove Origini, sinergie e tipi di campioni. In particolare, il set Reckoning ha introdotto addirittura quattordici classi. I giocatori dunque si sono potuti sbizzarrire con tratti a tema, come i Forgotten, gli Hellion, i Nightbringer, i Cavalier, gli Ironclad, i Revenant e i Dawnbringer, gli Abomination e i Forgotten.

Non solo. Una delle novità più importanti ha riguardato gli oggetti equipaggiabili dai campioni sulla scacchiera. In questo caso i giocatori, per la prima volta, si sono trovati a operare una scelta specifica sulla "natura" dell'oggetto raccolto: da una parte la forma "normale", dall'altra invece la versione corrotta dalla Nebbia Oscura, senza dubbio più potente ma con un costo da pagare.

...e vi assicuro che sta per sorgere!

L'Alba degli Eroi è il nome che prende l'update di metà stagione e, come anticipavamo in apertura, si inserisce nell'evento "cross title" Sentinelle della Luce, che porterà alla rivincita dell'Ordine sul Caos. Almeno, si spera. I giocatori di TFT, dunque, si dovranno preparare a scacciare la Nebbia Oscura dalla Convergenza una volta per tutte. L'aggiornamento di metà set, comunque, non porta solo nuovi oggetti e campioni. Per il team di sviluppo è un aggiornamento molto importante. Per la prima volta, infatti, all'interno di una sola stagione vi è uno sviluppo narrativo che porta anche a un'evoluzione della lore.

Veniamo, ora, al succo dell'aggiornamento. L'Alba degli Eroi include Oggetti Radiosi e le inedite benedizioni che vanno sostanzialmente a sostituire gli oggetti Ombra che vi abbiamo accennato nel precedente paragrafo.



Gli Oggetti Radiosi sono versioni potenziate delle loro controparti normali e ogni giocatore può averne solo uno a partita. Le Benedizioni radiose, invece, sono speciali buff che vengono assegnati ai giocatori quando scendono sotto i 40 punti salute, per aiutarli a tornare in gioco, e includeranno campioni, oggetti, oro, consumabili. Tutti i giocatori, scesi sotto quella soglia, riceveranno quindi una Benedizione, ma non sarà la medesima per tutti. Anche in questo caso, alla fin fine, si dovrà andare un po' a fortuna per sperare di salvare una partita compromessa.

Il nuovo set, ovviamente, sarà caratterizzato da un battle pass inedito con Arene a tema (in particolare il tema sembra esser quello dell'avventura), effetti, emote e Mini Leggende (Fantasmino, Lito e Coleoptimo), Pinguì dell'Ordine e molto altro.A sparigliare le carte sulla board di gioco ci penseranno i 12 nuovi campioni, tra cui l'inedita Sentinella della Luce Akshan. A fianco di quest'ultimo arriveranno anche Gwen, Fiddlesticks, Lucian, Senna, Miss Fortune, Galio, Irelia, Olaf, Pyke, Tristana e Rakan.



Non solo. Verranno introdotti anche quattro tratti inediti: Sentinel, Victorious, Inanimate e Cannoneer. Ecco le principali caratteristiche dei quattro tratti. All'inizio del combattimento, la Sentinella con la Salute più alta ottiene uno scudo che garantisce velocità d'attacco. Quando lo scudo viene distrutto o esaurisce l'effetto, passerà all'alleato con la percentuale di salute più bassa. La salute dello scudo e la velocità d'attacco aumenteranno quando più Sentinelle saranno sul terreno.

Quando i campioni del tratto Victorious ottengono un'uccisione, il loro attacco successivo infligge il 40% della salute mancante del bersaglio come danno magico bonus.



All'inizio del combattimento, i campioni Inanimate evocano per alcuni secondi Nebbia Straziante nei 2 esagoni che li circondano, garantendo a tutti gli alleati all'interno la riduzione del danno proveninente dai nemici posti al di fuori della nebbia. I Cannoneers, invece, dopo il quinto attacco, sostituiscono il loro attacco successivo con un colpo di cannone dopo aver inflitto una percentuale del loro Mana massimo come danno fisico ai nemici vicini al bersaglio.

Nuova modalità di gioco in arrivo dopo il Mid-Set

Riot sta anche lavorando allo sviluppo di una nuova modalità di gioco Laboratorio dopo il grande successo del lancio di Hyper Roll in occasione di Reckoning. Con oltre 100 milioni partite giocate dall'inizio del set 5, gli sviluppatori hanno descritto tale successo come "un ottimo primo passo" per favorire l'arrivo di inedite modalità di gioco che possano tenere fresca l'esperienza ludica e dar modo ai giocatori di divertirsi. Ora non ci resta che attendere l'uscita de L'Alba degli Eroi, prevista per il 21 luglio e attualmente sul PBE.