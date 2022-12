Tekken 8: la via dell'evoluzione! Scopriamo i personaggi e il gameplay

Si sono conclusi da poco i The Game Awards 2022, con una gran quantità di annunci incredibili e alcune inaspettate sorprese. Durante la cerimonia si è parlato anche di picchiaduro, con trailer dedicati ai più noti rappresentanti del genere: stiamo parlando ovviamente di Tekken e Street Fighter. La presenza di Tekken 8 all'interno dell'evento di Geoff Keighley era già stata resa ufficiale dal team di Harada-san attraverso gadget inviati ai più importanti influencer di settore, conferme via social e video promozionali.



Il tutto faceva pensare a un annuncio in grande stile, con corpose sequenze di gameplay o una spiegazione piuttosto approfondita delle nuove meccaniche di gioco. Così purtroppo non è stato, e il trailer di Tekken 8 di circa 1 minuto e 20 secondi ha lasciato i fan storici della saga con più domande che risposte. Tuttavia, analizzando con attenzione il materiale video fornito e leggendo alcune dichiarazioni dello stesso Harada, siamo in grado di delineare i contorni dell'ottava edizione del King of Iron Fist Tournament.

Un atteso ritorno

La prima grossa novità di questo trailer riguarda il ritorno di uno dei personaggi più amati della serie, che mancava in un titolo numerato dal lontano Tekken 2. Stiamo parlando di Jun Kazama, madre e allenatrice di Jin che fa da contraltare angelico al demoniaco Kazuya Mishima. Avevamo già previsto la presenza della combattente nel prossimo capitolo, considerato il focus dato alle vicende tra Tekken 2 e Tekken 3 nella serie Netflix dedicata al picchiaduro Namco nel nostro speciale su Tekken 8, ma la sua comparsa nel trailer conferma le nostre supposizioni in maniera definitiva.

Nel filmato die The Game Awards, Jin sembra avere la peggio contro Kazuya ma grazie all'intervento della madre (sotto forma di visione) riesce a trovare la forza per contrattaccare. Nonostante la presenza di Jun, a livello di lore, non sia al momento "in carne ed ossa", il render completo ci fa pensare che con ogni probabilità la vedremo in veste di personaggio giocabile all'interno del roster. Sarà ovviamente necessario un corposo adeguamento del moveset agli standard moderni, poiché - come già sottolineato - si tratta di un personaggio che manca sulle scene da diversi anni.

Nel corso del materiale video mostrato, Jun perde molte delle sue caratteristiche di artista marziale, apparendo più come una sorta di "coscienza" di Jin Kazama: non è da escludere quindi che possa mostrare doti sovrannaturali/spirituali che migliorerebbero le sue capacità combattive, in maniera simile a come accade con Kazumi in Tekken 7 (qui la recensione di Tekken 7).



L'intento della combattente sembra essere quello di purificare il mondo dalle forze malvagie che lo corrompono, e potrebbe rappresentare l'ago della bilancia per la risoluzione dello scontro tra bene e male che dilania la famiglia Mishima fin dal primo episodio. Non vediamo l'ora di vedere il moveset rinnovato della storica lottatrice in azione, ma questo character reveal non è l'unico aspetto importante della presentazione.



Il gameplay

A detta dello stesso Harada, la principale chiave di lettura di Tekken 8 sarà l'aggressività. Per poter rendere il gioco appetibile ai poco avvezzi al genere e contemporaneamente regalare un'esperienza gratificante non solo ai giocatori, ma anche agli spettatori, bisogna spingere l'acceleratore sugli aspetti offensivi. Secondo lo sviluppatore, l'approccio estremamente difensivo di alcuni utenti potrebbe condurre le partite in una situazione di stallo e quindi rendere l'esperienza meno godibile per il grande pubblico.

Lo sforzo del team di sviluppo si concentrerà quindi sulla volontà di rendere estremamente vantaggiose le fasi offensive, in modo da scoraggiare quanto più possibile le tattiche di "turtling" e, al contempo, incoraggiare un gameplay votato all'azione. A tale scopo è stata concepita la meccanica dell'"Heat system", che possiamo notare durante il video ma di cui sappiamo veramente poco. Si può osservare come i combattenti vengano talvolta circondati da aure infuocate e riescano, tramite veloci scatti in avanti, a proseguire sequenze offensive che altrimenti avrebbero fine. L'Heat system permetterà quindi di allungare le proprie stringhe di colpi per non lasciare scampo all‘avversario, probabilmente sfruttando una risorsa simile alle barre usate per i "cancel" dei personaggi 2D come Akuma o Geese in Tekken 7. Tale meccanica potrebbe avere un impatto davvero importante sull'ecosistema di gioco, rendendo Tekken 8 uno dei capitoli più sperimentali e audaci della saga. Una scelta simile comporta tuttavia anche dei rischi notevoli e potrebbe rendere la fase difensiva estremamente frustrante, soprattutto in una saga che già mette a dura prova riflessi e conoscenza dei giocatori.



Il roster di gioco

Nel filmato si possono ammirare numerosi personaggi classici della serie, in versione pesantemente rivista. Tornano infatti Paul, King, Jack, Lars e Forest Law, figlio di Marshall Law e riconoscibile per l'assenza di cicatrici sul petto e un aspetto più giovanile rispetto al padre. I moveset non sembrano alterati e contengono alcune delle tecniche che li hanno resi famosi, come il potentissimo Phoenix Smasher di Paul, la cui potenza risalta ancora di più grazie al passaggio all'Unreal Engine 5.

Jin e Kazuya danno l'impressione di essere i combattenti che hanno ricevuto un "restyling" più pesante, grazie all'integrazione di alcune mosse "demoniache" nella loro command list. Il libero passaggio dalla forma da diavolo a quella umana pare uno degli aspetti più evidenziati da questa breve presentazione, e sarà interessante capire in che misura la presenza di un guerriero come Devil Jin potrà ancora avere senso nel futuro della saga.



In definitiva, Tekken 8 ha tutte le carte in regola per rappresentare un capitolo fondamentale nell'evoluzione della saga del Pugno d'Acciaio ed in generale nell'ecosistema picchiaduro. Alcune scelte di gameplay potrebbero risultare estremamente rischiose e audaci, e proprio per questa ragione non vediamo l'ora di saperne di più sull'Heat System. Che sia finalmente il momento di una svolta importante per il team di Harada?