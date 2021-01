The Day Before: quando The Last of Us incontra The Division

Se, come diceva qualcuno, l'imitazione è davvero la più sincera delle adulazioni, c'è da immaginarsi che tanto Massive Entertainment quanto soprattutto Naughty Dog debbano essere pressoché entusiaste di The Day Before. Questo nuovo MMO con impostazione da sparatutto open-world in terza persona prende infatti a dir poco ispirazione dalle atmosfere di The Division e The Last of Us, con scelte di game design, trovate estetiche e idee che rasentano letteralmente il plagio dai titoli appena citati.

The Last Division?

Intendiamoci: non che nei videogiochi sia per forza obbligatorio inventarsi sempre e comunque qualcosa di nuovo, a maggior ragione considerando quanto possano funzionare bene esperienze che seguono da vicino il modello di altre. In questo caso però l'impostazione scelta dal team americano Fntastic e dal publisher MyTona appare così direttamente influenzata dalle produzioni a marchio Ubisoft e Sony da lasciare in effetti qualche perplessità su un'operazione che rinuncia ad avere una personalità propria.

A partire, letteralmente, dal particolare carattere scelto per il logo, che per usare un eufemismo pare ricordare assai da vicino quello visto altrove, in un videogame che negli ultimi anni ha avuto un successo travolgente (a proposito, è notizia proprio di questi giorni che The Last of Us Parte 2 sia diventato il gioco più premiato di sempre). Non che, a ben vedere, le enormi somiglianze con l'epopea di Naughty Dog si esauriscano lì.



Anche in The Day Before il mondo e in particolare gli Stati Uniti sono stati messi in ginocchio da un'Apocalisse batteriologica, con uno strano virus che ha contagiato milioni di persone, trasformandole in rabbiosi infetti alla 28 Giorni Dopo. Sciami di ormai ex esseri umani trasformatisi in insaziabili predatori affamati di carne hanno ridotto la società al collasso: la civiltà non esiste più nel senso tradizionale del termine, e la vita è diventata sinonimo di una spietata lotta tra piccoli gruppi di superstiti.

In un paradossale contrappasso visto e apprezzato in tante altre occasioni, il dramma si è scatenato durante un momento di festa, con il Natale ormai alle porte. The Day Before promette massacri e tensione sullo sfondo di una città assurdamente allegra, tra motivetti in filodiffusione e luminarie per le strade di una metropoli che sembra ricordare New York. Il tutto mentre ovunque imperversano il caos, il degrado e la disperata lotta per la vita. Un'atmosfera che per toni ed espressività non può non ricordare davvero da vicino il primo The Division. A proposito, qui troverete la nostra recensione di The Division 2.

Un mondo ben rodato

Come nel titolo Ubisoft, anche in The Day Before dovremo compiere missioni di vario genere, accumulare preziose risorse e fare esperienza con il nostro personaggio, potenziandolo tramite equipaggiamenti sempre migliori garantiti da un sistema di loot. Durante l'esplorazione di scenari urbani in rovina la minaccia sarà doppia, costituita tanto da altri esseri umani quanto dalle immancabili orde di infetti.

La gestione del rumore sarà a quanto pare un fattore da tenere strettamente in considerazione: utilizzare un'arma da fuoco potrà fare la differenza in termini di potenzialità d'assalto, ma gli spari riveleranno la vostra presenza tanto agli avversari quanto ai famelici contagiati. Insomma, scelte strategiche in grado di sovvertire all'improvviso gli scontri, usando magari le creature stile zombie per sopraffare numericamente un gruppo di nemici e darsela a gambe. O ancora, attendere che la legge del più forte faccia il suo corso, per poi approfittare di un vincitore impreparato e stanco e fare razzia di materiali ed equipaggiamenti.



Da notare che, come mostrato nel trailer di annuncio del gioco, in The Day Before non mancherà neppure un sistema di crafting, con un menu visivamente identico a quelli visti in The Last of Us Parte 2. Un modo per offrire ulteriori possibilità d'azione, creando trappole o armi improvvisate sul momento e dando un senso speciale all'esplorazione. Il tutto senza dimenticare la presenza di veicoli, con mezzi più o meno di fortuna da trovare per la mappa per garantire spostamenti rapidi e corazzati in un contesto open-world. Qui, invecem troverete la nostra recensione di The Last of Us Parte 2.

A proposito del video di debutto: a prescindere dai discorsi legati alle ispirazioni così esplicite da altri titoli, il trailer di gameplay di The Day Before sembra preannunciare una produzione a tratti quasi troppo bella per essere vera, con una realizzazione tecnica, una cura generale e sensazioni da grande prodotto AAA piuttosto che da opera indipendente. La quantità di dettagli pare davvero degna di nota, l'illuminazione parecchio convincente e non mancano particolari come le ormai imprescindibili pozzanghere che riflettono l'ambiente circostante. Il tutto nella mai trascurabile fluidità dei 60fps.

Ricordiamo che lo sviluppo di The Day Before è affidato a Fntastic, team russo fondato nel 2015 e responsabile fino a oggi di Dead Dozen Escape, The Wild Eight e Radiant One. La pubblicazione è al momento prevista solo su PC, con una data di lancio genericamente fissata al 2021.



Che possa arrivare dalla fredda Russia una sorpresa in grado di trovare un inatteso punto di incontro tra The Last of Us e The Division? Lo scopriremo soltanto nei prossimi mesi, anche se le sensazioni date dal primissimo video di presentazione sono entusiasmanti. Forse, a dirla davvero tutta, sospettosamente entusiasmanti.