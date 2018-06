The Division 2: una nuova ambientazione (Washington DC) per il gioco Ubisoft

Il primo The Division è stato un progetto che ha subito, purtroppo, una sorte molto triste: introdotto inizialmente come un gioco che avrebbe contribuito a dare una sterzata al mondo degli MMO, si è presentato ai blocchi di partenza assolutamente ridimensionato. Ed è stato davvero un peccato, perché il gioco di Massive aveva in seno una serie molto lunga di buoni propositi, si fregiava di uno shooting niente male e di un'interessante ambientazione, ma inciampava nelle classiche limitazioni degli open world targati Ubisoft, che gli hanno impedito , peraltro, di sfruttare al meglio le sue caratteristiche multiplayer. Col tempo la situazione è senza dubbio migliorata, e giocato ora The Division è una bestia ben diversa dalla zoppicante creaturina degli esordi: per Massive è tuttavia arrivato il momento di fare un ulteriore passo in avanti. Presentato, con un pizzico di sorpresa, all'esplosiva conferenza Xbox, The Division 2 segue le orme del suo predecessore. Non sembra aver mutato troppo la sua identità, ma osservando attentamente la sequenza con circa sei minuti di giocato, salta all'occhio tutta una serie di modifiche piuttosto apprezzabili. Certo, quello che ci preme sapere può esser scoperto solo dopo una prova approfondita: nel frattempo - nonostante l'amaro in bocca che ci ha lasciato il primo capitolo - vogliamo essere fiduciosi.

Si va nella capitale

The Division 2 abbandona l'imponente skyline di Manhattan per approdare nella più "sobria" Washington DC. Questa è la più grande differenza - almeno per ora - rispetto al passato: la struttura della capitale degli Stati Uniti è molto più simile a quella di una città europea, dunque non si avrà più a che fare con vialoni adagiati alla base di altissimi grattacieli, tra i quali s'insinuavano malfamati vicoletti. La maggiore presenza di spazi aperti, la conseguenza della scelta di una metropoli con un assetto urbano molto lontano da quello di New York, è una costante che interesserà sia l'impatto estetico che il piano puramente ludico. Si vede dalla breve sequenza filmata, infatti, che lo spazio di manovra è decisamente maggiore rispetto al passato, e permette fiancheggiamenti prima difficili da attuare nelle strade di Manhattan.

Non ci è parso che l'intelligenza artificiale dei nemici fosse troppo reattiva (forse era stata "stordita" appositamente per la demo), ma ci aspettiamo che anche gli avversari sappiano sfruttare questa nuova impostazione delle mappe per mettere in difficoltà la nostra squadra. I combattimenti sembrano aver beneficiato di tante aggiunte, specialmente nel roster di gadget militari. Si sono visti nuovi modelli di robot, dei droni e anche delle balestre: c'è stato insomma un ampliamento dell'armamentario che porterà sicuramente i più curiosi a sperimentare nuovi setup. Eppure le novità non sembrano essere finite, perché si vede chiaramente come il protagonista sia in grado di sparare ad una fuoriuscita di gas per provocare una piccola esplosione, o colpire punti specifici di alcuni nemici per provocare danni critici. Quest'ultima feature era già presente nel primo The Division, ma qui sembra essere stata potenziata. Lo si vede soprattutto nello scontro con il juggernout nei pressi dell'Air Force One schiantato: colpendo le braccia, il casco o il torso dell'armatura, potevano esser rimosse alcune placche per aprire delle brecce nella corazza. La gestione rinnovata delle hitbox potrebbe garantire nuove possibilità tattiche durante gli scontri a fuoco, sfruttando magari la collaborazione di un compagno di squadra armato con un fucile da cecchino. La cooperativa è stato infatti il focus della sequenza mandata in onda durante la conferenza di Microsoft, in un frangente particolare il protagonista ha dovuto persino aiutare un compagno di squadra bloccato da un'abilità di un soldato avversario, facendoci intuire che, ora più che mai, l'affiatamento rivestirà un aspetto fondamentale per la riuscita dei compiti più ardui.

Assente invece qualsiasi accenno alla modalità PvP: non pensiamo che l'intuizione della Zona Nera verrà abbandonata - dopotutto era la trovata più interessante del primo The Division -, ma se ci sarà un suo ritorno, forse in una forma rivisitata ed arricchita da ulteriori meccaniche, lo scopriremo proprio durante la conferenza di Ubisoft. Per ultimo possiamo parlare della natura "selvaggia" di Washington: sembra che dallo scoppio dell'epidemia sia passato molto tempo, e di conseguenza la città è stata progressivamente riconquistata dalla natura.

Durante la prima parte ambientata in un giardino botanico abbiamo quasi faticato a riconoscere che si trattava di The Division 2, dando un'occhiata all'esterno, poi, ci è parso molto evidente lo stato d'abbandono in cui versa la capitale degli States. Se New York appariva come una città in cui la normale routine era stata interrotta solo da poco, a Washington sono più evidenti i segni del passato: un cambio di registro piuttosto significativo che speriamo darà ancor più vigore ad un'ambientazione che, già da ora, si presenta come il pezzo forte dell'intera produzione.