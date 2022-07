The Division Resurgence: azione Open World, gratis su smartphone e tablet

Annuncio dopo annuncio, Ubisoft sta lentamente tracciando il suo futuro che, come già ribadito a più riprese sulle nostre pagine, trova nelle produzioni che adottano il modello free to play una soluzione molto valida per avere successo in un mercato sempre più complesso per le esperienze "tradizionali" come Assassin's Creed e Far Cry (qui la nostra recensione di Far Cry 6). Malgrado siamo ormai perfettamente consci di quale sia la strategia dell'azienda, il prodotto svelato nelle ultime ore ha ugualmente colto di sorpresa buona parte dei videogiocatori, dal momento che si tratta di Tom Clancy's The Division Resurgence, capitolo della serie pensato per il mercato mobile e scaricabile gratuitamente.



Il perché dello stupore è presto detto: la software house ha già annunciato The Division Heartland - titolo sparito dalle scene da un bel po' - e l'esistenza di un capitolo F2P per smartphone e tablet non era certo prevedibile. Visto che il reveal del gioco è stato accompagnato da una consistente mole di informazioni, andiamo alla scoperta di cosa ci aspetta al nostro ritorno nella New York post-apocalittica di The Division.

Si torna a New York City

Uno degli aspetti di Tom Clancy's The Division Resurgence di cui sappiamo di più è proprio il setting, perché Ubisoft non è stata avara d'informazioni in questo senso. Il team di sviluppo ha confermato che le vicende narrate in questo free to play mobile si svolgono in una New York post-crisi contemporanea e dopo la liberazione di Manhattan, lasciando intendere quindi che ci troviamo in un momento successivo rispetto a The Division e The Division 2 (ecco la recensione di Tom Clancy's The Division 2).

Ciò non toglie che i protagonisti siano sempre loro, gli agenti della Divisione facenti parte della prima ondata, gli stessi che hanno contribuito a ripristinare l'ordine negli anni successivi alla "fine del mondo". Cosa li riporterà tra le strade della Grande Mela è ancora un mistero, ma non mettiamo in dubbio che qualcosa o - più verosimilmente - qualcuno, tornerà a creare scompiglio, forzando così l'intervento dei soldati armati fino ai denti.



Nel trailer possiamo chiaramente vedere i Freemen, la nuova fazione nemica che non disdegna armi e armature pesanti, come lascia intendere il nemico che impugna una sorta di balestra e indossa una corazza che ricorda il primissimo esoscheletro dell'Iron Man targato MCU.

Non sappiamo cosa altro aspettarci dal gruppo di antagonisti, ma siamo sicuri che tra le loro fila vi siano anche altri energumeni in grado di intimorire con il solo sguardo anche il più coraggioso degli agenti. Lo stesso trailer suggerisce però che i Freemen non siano soli e, come si può facilmente presumere, in giro per New York ci imbatteremo anche in minacce di altro tipo. Dopotutto la città è grande ed è improbabile che sia tutta sotto il controllo di un'unica fazione, sia per ragioni di trama che di gameplay. Ubisoft ha infatti confermato che anche Resurgence sarà un open world e siamo sicuri che dovremo andare a liberare ogni singolo quartiere della mappa dal gruppo nemico che ne detiene il controllo. Chissà che vecchie conoscenze come Ripulitori e Rikers non facciano il loro ritorno sin dal lancio o grazie ad aggiornamenti gratuiti in un secondo momento.

Tra dubbi e certezze

Tom Clancy's The Division Resurgence sembra essere il perfetto mix tra i primi due capitoli della serie: se dal capostipite dell'IP eredita l'ambientazione, le meccaniche di gameplay mostrano parecchi punti di contatto con quelle viste nel secondo. Certo, il trailer d'annuncio è in engine ed è privo di sequenze che mostrano il gameplay, ma sono sufficienti pochi fotogrammi per comprendere quanto di The Division 2 sia presente in Resurgence.

Statistiche, mod, equipaggiamento esotico e persino le classi sembrano essere quelle ormai note agli appassionati. Le immagini pubblicate da Ubisoft a pochi minuti dall'annuncio mostrano infatti una schermata di gestione del personaggio pressoché identica a quella di The Division 2, sia nell'estetica che nella struttura. Anche i gadget utilizzati dagli agenti non differiscono da quelli appartenenti alle specializzazioni dell'ultimo capitolo, dall'immancabile drone per infastidire i nemici, fino al resistente scudo, che serve a farsi largo tra gli avversari mentre si fa fuoco con un'arma secondaria.



Insomma, siamo sicuri che dal punto di vista del gameplay ci ritroveremo di fronte a un prodotto che, pur con un sistema di controllo modificato per adattasi all'interfaccia touch, proporrà un livello qualitativo paragonabile a quanto giocato su PC e console negli ultimi anni. Le nostre uniche perplessità riguardano la monetizzazione, aspetto molto delicato che in tempi recenti ha generato più di qualche polemica. La speranza

è che Ubisoft possa sfruttare il particolare momento storico per lanciare un prodotto le cui microtransazioni coinvolgano davvero i soli elementi cosmetici, lasciando l'equipaggiamento fuori da ogni dinamica di questo tipo. A spaventarci sono però le loot box, già viste in The Division 2 sotto forma di casse gratuite distribuite periodicamente: se gli sviluppatori dovessero riproporre tale sistema legandolo agli acquisti in-app, si tratterebbe di un rischio per l'immagine e per il bilanciamento di eventuali modalità PvP. Al momento Zona Nera e multiplayer competitivo non vengono menzionati nel comunicato ufficiale, ma vi sono riferimenti ai battle royale nel sondaggio proposto a chi prova a prendere parte alla Closed Alpha di The Division Resurgence. E con tutta probabilità sarà proprio questa prima fase di test a rispondere alle tante domande ancora aperte sul gioco, il cui arrivo in versione finale su App Store e Google Play Store non dovrebbe essere così lontano.