The Elder Scrolls Online Necrom: i segreti della nuova espansione di ESO

The Elder Scrolls Online sta per aggiornarsi con un vasto DLC ambientato nella penisola di Telvanni: Necrom. Il nuovo corso chiamato "Ombra su Morrowind" è però già iniziato ufficialmente il 13 marzo con Scribes of Fate (qui la recensione di The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate) consistente in due nuovi dungeon che sono stati un antipasto gustoso, in attesa della portata principale. Nel corso di una dettagliata presentazione in anteprima, il Creative Director dell'MMORPG Rich Lambert ci ha guidato alla scoperta delle novità dell'espansione completa Necrom che, a breve, potremo provare in prima persona.

Il segreto di Hermaeus Mora

L'oscurità è in agguato sul mondo di The Elder Scrolls Online. Sin dal suo debutto nel 2014, numerosi pericoli sono stati sventati dai giocatori di uno dei più riusciti e importanti MMORPG della storia recente. La presentazione esposta da Lambert inizia proprio così, raccontandoci la storia che precede l'espansione Necrom, subito dopo un coinvolgente trailer in computer grafica.

Vi riportiamo con piacere la prima, importante rassicurazione che ci è stata fatta: sulla scia dei precedenti DLC anche Necrom sarà sviluppato con in mente sia i veterani, che i neofiti. Non poteva essere altrimenti, dal momento che Rich Lambert stesso ammette che ci sarebbero fin troppe ore di gioco da recuperare, se ogni espansione fosse propedeutica alla successiva. Detto questo, chi fosse del tutto digiuno della lore di base di The Elder Scrolls probabilmente non coglierà tutti i rimandi e le numerose citazioni presenti.



Necrom, infatti, permetterà ai giocatori di esplorare le mappe della Telvanni Peninsula e poi le Apocrypha Zones, da lungo tempo assenti nei giochi della serie. Pensate, l'ultima volta che qualcuno ha calcato alcune delle ambientazioni di Necrom era il 1994, in The Elder Scrolls: Arena. Il lavoro svolto per modernizzarle senza snaturarle ci è parso ottimo già da ora, guardando i filmati proposti in anteprima. Serviranno oltre 30 ore per completare tutte le quest, tra principali e secondarie, fornite dai molti NPC legati al contenuto aggiuntivo.

La figura del principe cosmico Hermaeus Mora si conferma principale, poiché è detentore di un segreto così potente che se fosse liberato nel mondo, tutta Tamriel sarebbe in grave pericolo. Come sa chi ha esplorato fino in fondo il dungeon della setta Scribes of Mora, o gli avamposti di Stonefall presidiati dai maghi di Telvanni, molti sono interessati a scoprire cosa si nasconde tra le pieghe del tempo e delle dimensioni governate dal principe della conoscenza. Il protagonista sarà perciò avvicinato da Leramil, un agente di Hermaeus Mora che sta cercando guerrieri valorosi per difendere il suo signore dalla cospirazione in cui pare siano coinvolti, oltre ai maghi e alle sette summenzionati, altri principi daedrici: Vaermina e Peryite. Pare non saremo soli nel corso degli eventi, affiancati da figure di ritorno e nuovi personaggi controllati dal gioco che ci aiuteranno. Nel corso della presentazione è stato dato spazio al fantasma di un Maestro Telvanni, Meln the Mouthless, un servitore "tentacolato" devoto a Mora di nome Scruut e Curate Gadayn, un Arcanista novizio.



Incontreremo, ovviamente, anche Hermaeus Mora stesso, insieme ad altre figure ben note agli appassionati quali il comandante Asher Mahmoud e l'assassina dei Morag Tong Naryu Virian. Alla testa delle schiere avversarie, invece, ci saranno i personaggi inediti di Torvesard, un servitore dei malvagi in cerca di un modo per oscurare la vista dimensionale di Mora, e Master Shelreni, una maga Telvanni dai moventi tuttora ignoti. La parte dell'anteprima dedicata alla narrazione si è conclusa con diverse rivelazioni interessanti.

La storia sarà epica e corale, innovativa e perciò pesantemente differente dalle altre affrontate in The Elder Scrolls Online. Inoltre, si chiuderà con "un grosso cliffhanger, che suonerà come un rumoroso mic drop per tutti i giocatori. Non lo avevamo mai fatto prima", ha affermato sorridendo il Creative Director.



Main quest a parte è confermata anche una nuova trial per 12 giocatori, chiamata Sanity's Edge. Per affrontarla si dovrà entrare nella mente di un membro della Mages Guild, in cui si sono infiltrati degli agenti di Vaermina, principessa daedrica governatrice di incubi e sogni. Avrà un livello di difficoltà paragonabile alle esistenti Rockgrove e Dreadsail Reef, ed è "un atto d'amore da parte del team creativo" ha dichiarato Lambert. "Si chiama Sanity's Edge, perchè molto di ciò che è stato sviluppato è davvero folle: (il team) trova sempre un modo di superare i limiti imposti dalla tecnologia in nostro possesso".



Non è stato svelato molto altro, se non che la prova sarà suddivisa in tre macro-sezioni, una delle quali si svolge nell'inconscio frammentato del mago, in lotta per mantenere il controllo di sé e non cedere al nemico. Lambert ha ripetuto che le meccaniche più incredibili e innovative del trial sono concentrate specialmente in quest'ultima parte.

Paesaggi alieni e colonne di libri

La direzione artistica delle aree esplorabili è fondata sull'immaginario del "cosmic horror" lovecraftiano. Basandosi sul materiale esistente a Tamriel, il team di sviluppo ha però voluto offrire ai giocatori paesaggi ben diversificati, come emerge dagli evocativi filmati proposti durante l'evento. Abbiamo ammirato dapprima scorci unici, aperti e ariosi, registrati nella penisola di Telvanni.

Percorrendo sentieri serpeggianti tra enormi funghi e lame di roccia alte e appuntite, abbiamo compreso appieno il senso delle parole di Lambert: "Non vi muoverete solo in mezzo a terra bruciata, cenere e lava" ha confermato Lambert "la mappa sarà anche molto colorata e vibrante". C'è un feeling "alieno", appartenente a realtà tendenti allo sci-fi magico, nella vegetazione che cresce a Telvanni. L'art direction portante dark fantasy di The Elder Scrolls Online è comunque evidente, ben rappresentata, ad esempio, da uno schema cromatico vario, ma mai troppo saturo. Nonché, da elementi tipici quali piccoli ponti in pietra grigia, montagne scavate per ricavarne abitazioni e creature inequivocabilmente appartenenti all'universo dell'MMORPG originale.



Il Creative Director si è soffermato a lungo su Telvanni, svelando che passeremo molto tempo a Necrom, la "hub city" di partenza, con una tra le lore più antiche della storia di The Elder Scrolls. Si tratta, a prima vista, di una location popolata e viva, la meno visivamente impattante di quelle dell'anteprima, ma potrebbe essere solo un'impressione dovuta al fatto che non l'abbiamo davvero esplorata.

Siamo sicuri che la città dei morti, costruita sulle fondamenta fatte di ossa degli avventurieri passati, ha più di un segreto nascosto da rivelare. Da essa partiremo alla volta di biomi unici e ben più caratteristici: la Penisola Sud, un territorio costiero parzialmente allagato, la Vvardenfell's Edge, dove "la legge dei Telvanni è assoluta" e Abonheart, che dovrebbe fare da area di transizione per traghettare verso la seconda mappa del DLC: Apocrypha.



Ci è stato fatto fare un tour proprio di Apocrypha: il dominio dimensionale di Hermaeus Mora. Tutto cambia, i paesaggi si incupiscono, una sottile nebbiolina verdastra invade l'aria e pile di libri a spirale sostengono strutture a palafitte, volte appuntite in stile gotico altissime e ricordano al giocatore che ci troviamo nel reame del sapere. "Chi ha giocato Skyrim, nello specifico il DLC Dragonborn, riconoscerà alcuni degli elementi del bioma iniziale" ha esclamato il creativo. In effetti, alcuni degli scorci presentati sono familiari, ma il resto della clip girata ad Apocrypha no.

La maggior parte degli scenari ci ha lasciati a bocca aperta, tanto surreali ed evocativi erano gli elementi compositivi di una location indescrivibile, quasi soggetta alle geometrie impossibili di Lovecraft. Forme, luci e colori cangianti ci hanno fatto vivere l'allucinazione che il protagonista sperimenterà in prima persona, avventurandosi tra pareti tortili di carta e pietra, sfidando mostri temibili e vere e proprie divinità. "Queste terre non sono state pensate per i mortali" ha concluso Lambert. Di certo, già solo a una prima occhiata al video colpisce la cura del level design, che pare movimentato e altimetricamente vario, coerente con l'impatto estetico dei molti elementi verticali svettanti. Bellissimi anche i nuovi mostri: abbiamo visto nel dettaglio un viscido Seeker, un mordace Mind Terror e un armatissimo Lurker; poi il monocolo Hushed, che pare uscito direttamente dalla mente di Guillermo del Toro, è un ex-umano che ha trascorso troppo tempo a studiare i tomi perversi di Mora, restandone corrotto. In ultimo, il Tomeshell.



"Come sarebbe un Paguro mostruoso ad Apocrypha?" si sono chiesti gli artisti di Bethesda, finendo per tratteggiare un invertebrato magico che abita le pagine di uno dei miliardi di libri nella collezione del loro principe. Prima di passare all'argomento successivo, Lambert ha velocemente svelato le identità dei due nuovi companion di Necrom: un Arcanista umano e un mercenario Argoniano.

Arcanista: una nuova classe ibrida

La conclusione è stata dedicata interamente alla nuova classe Arcanista. L'avevamo già vista parzialmente in azione in mano a maghi avversari, giocando la campagna di Scribes of Fate, ma le clip proposte all'evento in anteprima e la descrizione fornita da Lambert ci hanno offerto un quadro generale più preciso riguardo la sua lore, meccaniche e Skill Line. Per diventare Arcanisti, bisogna essere anzitutto affamati di conoscenza. Non esistono vincoli: il sapere proibito deve essere parte del bagaglio di ogni Arcanista.

Alla base del design, quindi, prima ancora di definire con precisione le abilità della classe era già deciso che sarebbe stata, citiamo ancora Lambert, "perfettamente integrata con il setting e l'orrore cosmico di Hermaeus Mora". In effetti, nei video dimostrativi abbiamo visto in azione un incantatore che sfruttando simboli arcani, libri magici e inquietanti bagliori verdi evoca tentacoli per stritolare i suoi nemici, palle di fuoco incendiarie e incantesimi ad area. "Non volevamo che fosse sovrapponibile alle altre classi" ha proseguito Lambert, facendo quindi partire una clip di combattimento avanzato, con moltissimi avversari contro un solo giocatore.



Le immagini catturate ci hanno restituito l'idea di una classe che vuole davvero "alienarsi" dalla norma, muovendosi in modo imprevedibile, attraversando portali dimensionali, alternando corpo a corpo e magia. Al centro di tutto c'è un sistema basato sui crux: punti-combo da accumulare compiendo determinate azioni e usando specifiche abilità, o da spendere per rilasciarne altre. In gergo, simili meccanismi si distinguono in "builder" o "spender", a seconda se il focus principale è accumulare i suddetti punti combo, o sfruttarli come risorsa.

Stando alle parole di Lambert, l'Arcanista farà entrambe le cose, ottenendo bonus diversi con varie build. In pratica: ridurre il costo delle skill di cura in modo proporzionale al numero di crux è da builder, mentre infliggere più danni con un colpo se si investono i propri punti per farlo è da spender. Tuttavia, pare siano previsti anche poteri che non usano i crux, per rendere la classe meno statica e dipendente da un solo tipo di meccaniche. I punti combo aggiungono sapore, potremmo dire, alle capacità dell'Arcanista. Per esempio, ci è stato spiegato che una delle magie curative, se si usano crux per lanciarla, oltre a rigenerare HP ripristina anche Stamina e Magika del bersaglio. Accumulare, spendere e conservare crux nel modo più efficace possibile sembra dunque richiedere una pianificazione attenta, che si evolve in base alla situazione affrontata. L'unica "normalità" dell'Arcanista è la tipica tripartizione delle abilità sbloccabili nelle Skill Line, suddivise tra Herald of the Tome (il percorso DPS), Soldier of Apocrypha (il percorso Tank) e Curative Runeforms (il percorso Healer). Il team si è impegnato a lungo per far sì che i personaggi potessero ricoprire ciascuno dei ruoli con la medesima efficacia, ma non sapremo se ci siano effettivamente riusciti fino al momento della pubblicazione.



In attesa di scoprirlo possiamo affermare che le meccaniche ideate per i futuri Arcanisti, quelle descritte durante l'anteprima, sono pensate per i giocatori che avranno voglia di imparare rotazioni particolarmente elaborate, con tempismi rapidi e precisi. Prima di concludere la presentazione, Lambert ha condiviso con noi che il suo percorso preferito come Arcanista è quello da healer. Secondo lui, i molti tipi di skill presenti rendono il ruolo particolarmente movimentato, costringendo a gestire magie che curano bersagli scelti automaticamente, e raggi frontali che il guerriero deve direzionare manualmente, mirando verso gli alleati che ne hanno bisogno. Un quadro accattivante, senza dubbio.