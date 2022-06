The Entropy Centre: risolvere gli enigmi manipolando il tempo, stile Portal

Disponibile per Pc PS4 Xbox One PS5 Xbox Series X

In un futuro non troppo lontano, nonostante un avanzamento tecnologico che arriva a sovvertire il tessuto spazio-temporale, il genere umano ha definitivamente raggiunto la sua estinzione. Dopo aver superato il fatidico punto di non ritorno, la razza che dominava la Terra ha utilizzato i suoi ultimi anni di esistenza per studiare il meccanismo fisico del tempo, cercando di trasformare in legge empirica ciò che da sempre è stata solo una convenzione, nella speranza di riuscire a controllarlo per riportare il pianeta distrutto a tempi migliori, così da poter porre rimedio agli errori compiuti durante il nostro lunghissimo viaggio sul mondo.



Il sogno di un insperato rewind ambientale risiede nella testa e nel fucile di Alya, la protagonista dell'intrigante The Entropy Centre presentato con un trailer al Future Games Show (trovate qui tutti gli annunci del Future Games Show). Il puzzle-game sviluppato da Stubby Games punta sui rompicapo a soluzione temporale per farsi spazio nel cuore di una nicchia di appassionati, con una cornice visiva molto interessante e svariati punti di contatto con uno dei capisaldi del suo genere, quel Portal che cambiò la storia dei videogiochi nel lontano 2007.

Modificare il futuro, tornando al passato

Alya Adams si sveglia nell'Entropy Centre mentre una dolorosa emicrania le martella le tempie. La donna non ha idea di come sia finita su questa futuristica stazione spaziale che galleggia nell'orbita della Terra, ma l'intelligenza artificiale che risiede nel suo assurdo fucile provvede a spiegarle la missione.

ASTRA la tiene informata sullo stato del suo pianeta natale, una piccola sfera infuocata che Alya può osservare dalle ampie vetrate della stazione, e le ricorda che la specie umana si è estinta a causa di una sciagura che ha fatto letteralmente incendiare il terzo pianeta dal Sole. Nel nucleo del centro scientifico risiede la risposta all'estinzione, la possibilità di regredire nel tempo per dare ai terrestri l'occasione di sistemare i danni provocati nel corso dei millenni, ma l'Entropy Centre si trova in condizioni pessime. Le onde provocate dalle esplosioni che squassano la superficie terrestre arrivano sulla stazione provocando danni ingenti, per questo la missione di Alya ha una scadenza imminente e la donna non può permettersi di riflettere sulla gravità della sua condizione di unico essere umano sopravvissuto. Imbracciato il fucile alimentato da ASTRA, Alya sovverte le leggi della fisica e lotta contro l'estinzione della sua razza.

Disordine al servizio dell'umanità

Il trailer di The Entropy Centre illustra a grandi linee le meccaniche sulle quali si baseranno gli enigmi ambientali di questo puzzle-game: i piccoli cubi da spostare secondo traiettorie predeterminate saranno utili per avanzare lungo la stazione spaziale e al tempo stesso generare l'energia necessaria ad alimentare la stessa. Come il nome del centro scientifico lascia intendere, infatti, questo complesso tecnologico corroso dalla terra morente viene alimentato dall'entropia, una funzione di stato che si manifesta quando un sistema passa dal suo stato ordinato a uno disordinato, e ristabilire l'alimentazione è essenziale per arrivare al nucleo dell'Entropy Centre.



Il fucile nel quale risiede l'intelligenza artificiale che guida la protagonista ha un aspetto quasi convenzionale, se non fosse per il movimento circolare della punta che si attiva quando utilizziamo i suoi poteri: al giocatore è data la possibilità di spostare gli oggetti in due dimensioni, spaziale e temporale, muovendo i cubi sulle piattaforme per ripristinare l'alimentazione o riavvolgendo la stanza in modo da ricostruire - ad esempio - un ponte crollato in seguito ad una scossa.



Con un'arma che piega al suo volere le leggi della fisica, un'intelligenza artificiale "umanizzata" che guida la protagonista e l'assenza di altri personaggi su una stazione spaziale disabitata, le somiglianze tra The Entropy Centre e Portal diventano numerose, ma l'opera di Stubby Games non ci sembra affatto un clone del capolavoro Valve. I principi sui quali si basano i suoi enigmi fanno delle coordinate temporali il punto centrale della loro risoluzione, mentre nell'avventura supervisionata da GLaDOS era solo lo spazio da attraversare a creare grattacapi.

La cornice grafica restituisce un futuro prossimo realistico, mentre la presenza della terra infuocata sullo sfondo è uno splendido e terribile monito per la protagonista, e nella parte finale del trailer c'è spazio anche per stralci di combattimento contro piccoli robot ostili, che Alya affronta utilizzando i poteri del suo fucile. The Entropy Centre arriverà su tutte le piattaforme nel corso del 2022 con la speranza di trovare un posto nei cuori degli appassionati di puzzle-game, un genere che può vantare pochi titoli davvero interessanti e originali, ma spesso capace di sfornare delle vere e proprie gemme creative.