The Last of Us Part 1: il remake che non ti aspetti su PS5 e PC

Preceduto da rumor e leak che hanno tenuto banco per un intero anno, non solo il remake di The Last of Us - Part I è infine divenuto realtà, ma la sua data di lancio appare estremamente vicina. Come rivelato nel corso del Summer Game Fest di Geoff Keighley, la nuova edizione del capolavoro targato Naugthy Dog sarà disponibile su PlayStation 5 a partire dal 2 settembre 2022, per poi approdare in un periodo non meglio specificato anche su PC. In attesa che Sony e lo studio con sede a Santa Monica divulghino maggiori dettagli sul progetto, proviamo a capire cosa dovremmo aspettarci dal rifacimento di quella che negli anni è divenuta una vera e propria pietra miliare del nostro medium preferito.

Un tuffo nel passato

Fino a qualche tempo fa sarebbe stato assolutamente impensabile veder girare su altre piattaforme le esclusive PlayStation. Oggigiorno, invece, la volontà di Sony di colonizzare il mercato PC coi porting dei suoi titoli più famosi e apprezzati è ben nota a tutti, tant'è che lo stesso Jim Ryan, attuale presidente di Sony Interactive Entertainment, durante l'ultimo meeting finanziario con gli investitori si è detto favorevole all'idea di puntare maggiormente sugli universi PC e mobile.

I numeri, del resto, parlano chiaro. Soltanto lo scorso anno il colosso dell'intrattenimento ha incassato la bellezza di 80 milioni di dollari dalle vendite di giochi su Steam e Epic Games Store, mentre le proiezioni interne per l'anno fiscale 2022 stimano un giro d'affari pari a 300 milioni di dollari. Una crescita considerevole che la dice lunga sulle mire espansionistiche di Sony. Dopo Death Stranding, Horizon: Zero Dawn, Days Gone, Uncharted e God of War (a proposito, avete già consultato la recensione della conversione per PC di God of War?), la prossima IP di PlayStation Studios a piombare su PC sarà quella di The Last of Us, che per l'occasione tornerà alle origini. Anziché annunciare il port per Steam di The Last of Us - Part II, che a questo punto ci sembra più che mai scontato e inevitabile, il connubio formato da Sony e Naugthy Dog ha approfittato dello show di Geoff Keighley per comunicare al mondo l'imminente ritorno dell'indimenticabile ed emozionante avventura avente per protagonisti Ellie e Joel.



Presentato con un trailer di appena novanta secondi in cui si mescolano cinematiche e sequenze di gameplay catturate sull'attuale ammiraglia Sony, il primo capitolo di The Last of Us è stato infatti ricostruito da zero per girare su PlayStation 5 e PC.

Avvalendosi con tutta probabilità del medesimo motore grafico impiegato per realizzare la Part II, ma opportunatamente potenziato per sfruttare l'hardware di ultima generazione, il remake punta a offrire una "revisione totale dell'esperienza originale", che stando a quanto asserito dallo sviluppatore si tradurrà in controlli migliorati, un gameplay modernizzato e non per ultime delle opzioni di accessibilità ampliate.



Sfortunatamente il poco materiale finora divulgato non ci consente di appurare l'entità delle suddette migliorie, ma in compenso questo primo contatto col rifacimento ci ha quantomeno permesso di ammirare i progressi compiuti da Naugthy Dog sul fronte grafico e tecnico. Come prevedibile, il prodotto vanterà un colpo d'occhio stupefacente e delle animazioni facciali qualitativamente paragonabili a quelle di The Last of Us - Part II, dal quale prenderà in prestito alcuni modelli poligonali. Una scena posta in coda al trailer di annuncio mostra infatti l'incontro fra Joel e il fratello Tommy, che a primo acchito si direbbe pressoché identico a come appariva nel sequel.

A proposito di modelli poligonali, se nel capitolo finale del gioco originale il personaggio di Jerry Anderson era un comunissimo NPC, il remake potrebbe rappresentare per Naugthy Dog l'occasione perfetta per rafforzare la continuità tra il primo e il secondo episodio della saga.



Complice la scelta di includere "Part I" nel titolo del gioco, che a nostro avviso andrebbe interpretato come una chiara dichiarazione di intenti circa il futuro del brand su PC, non solo ci aspettiamo che a questo giro il papà di Abby si fregi effettivamente del modello utilizzato in The Last of Us - Part II, ma non è nemmeno escluso che lo studio possa cogliere la palla al balzo per apportare piccoli innesti all'impianto narrativo e introdurre, ad esempio, il personaggio di Abby, magari attraverso qualche flashback dello stesso Jerry.

In attesa di scoprire se la trama del kolossal subirà qualche piccolo ritocco o meno, abbiamo comunque appreso che il rifacimento per PC e PS5 includerà anche i contenuti The Last of Us: Left Behind, ossia il DLC che mostrava le fatiche di Ellie per tenere in vita un Joel gravemente ferito e privo di conoscenza dopo i fatti dell'università, ma soprattutto esplorava il passato della ragazzina e le drammatiche circostanze in cui venne morsa da un infetto.