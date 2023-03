The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: rinnovare un classico moderno

Non è un mistero che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sia una delle uscite più attese di questo 2023 videoludico. Siamo ormai agli sgoccioli, dato che il seguito di Breath of the Wild - inizialmente nato come DLC dell'opera del 2017 - arriverà su Nintendo Switch il prossimo 12 maggio. Nonostante lo scorrere del tempo, però, Nintendo è rimasta piuttosto "abbottonata" sui dettagli relativi al gameplay del titolo, che presenta molte novità importanti, ma fino ad oggi si era mostrato in trailer dalla durata piuttosto ridotta: finalmente però la casa di Kyoto ha rotto gli indugi e presentato un lungo video di dieci minuti, incentrato sulle dinamiche di esplorazione e combattimento che arricchiranno il viaggio di Link e dei giocatori.



Siamo rimasti stupiti dalle novità introdotte e siamo sinceramente intrigati da quanto svelato oggi: per questo vogliamo analizzare nel dettaglio il trailer e parlare delle nuove meccaniche di gameplay che sono state mostrate, perché sembrano a tutti gli effetti capaci di farci vivere in maniera del tutto nuova una Hyrule dimostratasi invece familiare sul fronte grafico. Le avventure di Zelda e Link vengono così traghettate verso una nuova contemporaneità, pur rimanendo ancorate a molti elementi già conosciuti in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Vi parliamo nel dettaglio del video gameplay di Zelda Tears of the Kingdom nella nostra analisi, soffermandoci in particolar modo sulle inedite possibilità in seno all'offerta ludica.

Riavvolgere il tempo

Nelle primissime battute del trailer vediamo Link in sella a un destriero. La telecamera gira in modo tale da mostrarci le isole fluttuanti nel cielo di Hyrule, una novità assoluta rispetto alla prima avventura di Zelda e Link su Nintendo Switch.

Ci siamo chiesti a lungo quale sarebbe stata la modalità per raggiungerle: in un trailer precedente si intravedevano delle rotaie percorribili sullo scudo, ma la risposta data da Eiji Aonuma - Producer e voce narrante di questo lungo video di gameplay - sta tutta in una roccia caduta dal cielo. Viene quindi presentata la prima delle quattro abilità che scandiscono il ritmo del trailer: si tratta di "Recall", attivata toccando l'oggetto desiderato e riavvolgendo così il tempo.

In questo modo, Link può salire sulla roccia appena precipitata per ascendere, mentre il sasso torna nella sua posizione originaria. Le possibilità offerte da questa nuova meccanica di gioco sono molteplici, e certamente saranno la chiave per espandere - e di molto, o almeno così sembra - l'estensione della mappa percorribile dal protagonista. Le isole nel cielo sembrano essere un luogo parallelo a Hyrule, e forse si sono formate dal distaccamento di alcune porzioni del territorio del regno dalla sua superficie. Per muoversi tra esse, Link può utilizzare il suo aliante o scegliere di saltare temerariamente quando è sicuro di avere un appoggio in seguito alla sua caduta. Al proposito, non abbiamo rivisto in funzione le rotaie sopra citate, ma siamo sicuri che offriranno una ulteriore opportunità di movimento per l'eroe prescelto dalla dea Hylia.

Unire, costruire, rinnovare

Giungiamo poi alla presentazione della seconda delle quattro nuove abilità viste quest'oggi: si tratta di "Fuse", forse la più stimolante fra tutte. Non è un mistero che il successo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild sia venuto soprattutto dalla gioiosità delle sue dinamiche sandbox, sempre stimolanti e aperte alla creatività dei giocatori.

Con la possibilità di unire fra loro armi e oggetti di vario tipo, Nintendo dimostra di voler puntare con decisione in questa direzione, offrendo agli utenti delle opportunità apparentemente illimitate per dare sfogo al loro estro e fare il meglio con le risorse presenti nell'ambiente circostante.



È proprio quello che Link fa con un ramo e una roccia: unendoli insieme si ottiene un rudimentale martellone con cui spaccare le giunture dei costrutti, nuova tipologia di avversari visti in questo trailer sulle isole celesti di Hyrule. A proposito, segnaliamo la loro somiglianza con un gigantesco golem fatto di scatole già mostrato nel precedente trailer: anche in questo caso l'essere sembrava ostile verso l'eroe, ed era tenuto insieme da un potere dello stesso colore dell'energia verde emanata dal braccio di Link.

Sul punto, ricordiamo che glifi di quel colore venivano emessi dal braccio piantato nel petto di Ganondorf nel primo trailer di annuncio di Tears of the Kingdom; sembra proprio che questo arto sia stato sostituito a quello di Link per donargli le poderose abilità magiche viste quest'oggi. Si tratterebbe di un'eccellente giustificazione narrativa per i nuovi poteri del protagonista, assenti in Breath of the Wild. Tornando a noi, abbiamo notato che anche i nemici possono avvalersi di armi "ibridate" e innestate con oggetti di vario genere, così da sorprendere e mettere in difficoltà i giocatori e risolvere, al contempo, una delle principali problematiche del gioco precedente: una marcata ripetitività degli avversari. L'abilità di combinare oggetti fra loro può essere utilizzata anche con estrema reattività, a seconda delle esigenze del momento.



È quanto visto per le frecce, che anche quando sono già state incoccate sull'arco possono essere arricchite da effetti di vario tipo: l'uso di una Gelatina ChuChu bianca (portatrice dell'elemento del gelo) congelerà la punta delle frecce, rendendole più efficaci contro i nemici deboli al ghiaccio; inoltre, se colpire avversari volanti vi mette in difficoltà, potrete costruire dei dardi a ricerca utilizzando occhi di mostro.

Non solo: anche gli oggetti difensivi possono beneficiare dell'utilizzo di "Fuse". Ciò avviene con lo scudo, su cui Link innesta un bel fungo. Colpito da un nemico, il micete esplode in una nube di fumo che nasconde il nostro eroe ai mostri. Insomma, sembra proprio che il team di Nintendo abbia voluto puntare tutto sull'accordare piena libertà creativa ai giocatori e incoraggiare fortemente la sperimentazione con quanto Hyrule ha da offrire, sia per quanto concerne il combattimento, sia in materia di esplorazione, come stiamo per vedere.

Muoversi in libertà

Tra gli elementi più interessanti visti nel precedente trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom andavano annoverati certamente i mezzi di trasporto.

Avevamo ammirato una curiosa macchina, le cui ruote anteriori erano decorate con serpenti che ricordavano molto da vicino le sculture azteche (una cultura, per inciso, che meriterebbe una ben maggiore rappresentazione all'interno del panorama videoludico); era comparsa anche una sorta di zattera volante mossa da quattro turbine, capace di condurre Link a spasso tra le isole nel cielo di Hyrule.



Il fatto che avevamo visto Link trarre una ruota da un laghetto grazie ai suoi poteri magnetici ci aveva fatto propendere per l'idea che questi mezzi di trasporto non sarebbero stati "sbloccabili" in maniera tradizionale. In effetti, Eiji Aonuma ha confermato che saranno i giocatori a dover sfruttare la creatività per costruirli.

Nel trailer odierno abbiamo visto la costruzione di una semplice zattera, nata dall'unione di tre grossi tronchi e due turbine: sono bastati pochi secondi perché Link creasse il tutto, anche grazie all'ausilio del terzo potere svelato quest'oggi. Si tratta di "Ultrahand", che permette di muovere elementi precedentemente combinati fra loro, modificando le configurazioni già create: nel nostro caso, Link ha spostato i tronchi per ottenere una zattera dalla forma diversa rispetto a quella data inizialmente. L'integrazione tra le abilità "Fuse" e "Ultrahand" permetterà certamente di raggiungere risultati adeguati al contesto: nel caso del trailer, l'attraversamento di un laghetto non richiedeva nulla più di una banalissima chiatta, mentre per muoversi in maniera più efficiente (e controllata) sarà necessario ricorrere a elementi e strutture più articolate.Quello che ci chiediamo è se effettivamente i giocatori sentiranno il bisogno di ricorrere a mezzi di trasporto complessi per muoversi attraverso Hyrule.

Se l'opportunità offerta da una navicella per ascendere alle isole nel cielo è senz'altro allettante, risulta meno intuibile, al momento, il motivo per cui gli utenti dovrebbero sforzarsi di reperire ruote, assi, motori ed elementi decorativi per costruire mezzi di trasporto su terra, quando restano utilizzabili i buoni, vecchi cavalli e, con ogni probabilità, saranno ancora presenti le precedenti opzioni di viaggio rapido viste in Breath of the Wild. Ove non fosse questo il caso, tuttavia, la costruzione di rudimentali automobili e navi per attraversare gli specchi d'acqua acquisirebbe molto più senso: restiamo in attesa di scoprirne di più.

Un'irresistibile ascesa

I più attenti avranno notato nei precedenti filmati che le montagne di Hyrule non sono più quelle di una volta: in diverse occasioni si sono viste delle aperture che sembravano vere e proprie caverne. Ciò è stato confermato quest'oggi, e Aonuma ha utilizzato una di queste grotte per mostrare una nuova opzione per l'esplorazione. Si tratta dell'abilità "Ascend", capace di portare a un ripensamento totale delle modalità a disposizione di Link per la conquista delle alture.La luce verde che, come visto, contraddistingue tutti questi nuovi poteri dell'eroe può essere impiegata anche per attraversare superfici solide: l'eroe riesce a nuotare attraverso la roccia come se si trattasse di acqua, sbucando dall'altra parte.

Combinando questo potere all'accentuata verticalità di questa nuova versione di Hyrule, è facile comprendere come tutto questo potrà portare a nuove prospettive sul mondo di gioco: nel finale del trailer vediamo il protagonista gettarsi dall'alto e sfruttare l'occasione per ammirare il regno in tutto il suo splendore, cogliendo nel frattempo la presenza di eventuali luoghi di interesse. Purtroppo, non abbiamo potuto dare un'occhiata ravvicinata alle nuove torri, del tutto diverse da come le ricordiamo in The Legend of Zelda: Breath of the Wild: se ne è intravista una giusto all'inizio del video, ma per il momento non ci è dato sapere altro in merito.

Alcune riflessioni in chiusura

È innegabile che questo trailer sia riuscito ad accendere pienamente la nostra curiosità, mostrando nuove meccaniche e illustrandole in maniera convincente con delle semplici, ma incisive applicazioni pratiche. Non si può nascondere che, dal punto di vista tecnico, Tears of the Kingdom mostra pienamente la sua natura iniziale, ossia quella di contenuto aggiuntivo di Breath of the Wild: Nintendo Switch inizia a sentire il peso dei suoi sei anni, compiuti lo scorso 3 marzo.

Parliamo in ogni caso di una scelta in linea con la storica filosofia della casa di Kyoto: quella di puntare tutto su un approccio originale e fuori dagli schemi, capace di dare piena libertà al giocatore, incoraggiandone, al contempo, la personale creatività, tenendo conto di eventuali limitazioni tecniche derivanti dall'hardware, ma senza lasciarsi frenare dalle stesse.



Tears of the Kingdom si pone in piena continuità con il predecessore dal punto di vista tecnico, ma mira a innovare il gameplay - approcciando alcuni dei problemi manifestati da Breath of the Wild in una maniera che sembra davvero molto convincente - proponendo nuove opzioni e abilità. Ormai la data di uscita di questo attesissimo seguito è alle porte, e noi non vediamo l'ora di tornare in quella che promette di essere una delle più affascinanti e stimolanti iterazioni dell'immortale regno di Hyrule.