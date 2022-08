The Lords of the Fallen: un gioco dark fantasy a metà tra sequel e reboot

Dai recenti Dolmen e Thymesia agli attesissimi Lies of P e Steelrising (a proposto, avete già letto la nostra intervista agli sviluppatori di Steelrising?), ultimamente i soulslike si sono moltiplicati a una velocità impressionante, seppur con risultati non sempre esaltanti. Se oggigiorno siamo ormai abituati a veder saltare fuori uno spropositato numero di titoli ispirati alle produzioni FromSoftware, i ragazzi di CI Games e Deck 13 sono stati probabilmente i primi a cercare di emulare il successo di Demon's Souls e Dark Souls. Pubblicato nel 2014 su P4, Xbox One e PC, Lords of the Fallen non si rivelò però un action RPG particolarmente brillante, tant'è che persino il publisher, evidentemente non soddisfatto del risultato finale, decise di non affidare lo sviluppo del sequel al team di Deck 13.



Tra abbandoni e problemi di varia natura, il progetto precedentemente noto come Lords of the Fallen 2 è rimasto a lungo lontano dai nostri radar, salvo ripresentarsi alla Gamescom 2022 con un trailer entusiasmante. Sviluppato stavolta da Hexworks, uno studio interno di CI Games, il ribattezzato The Lords of the Fallen vedrà la luce nel 2023 su PC e console di ultima generazione. Per ingannare l'attesa, abbiamo raccolto tutte le informazioni finora divulgate in rete e vi proponiamo di seguito le nostre impressioni preliminari su un titolo sicuramente più interessante del proprio antenato.

Le premesse del nuovo capitolo

In seguito alla presentazione di The Lords of the Fallen, il cui titolo è pressoché identico a quello del gioco originale di CI Games, ci siamo tutti domandati se il progetto andasse inteso ancora come un sequel, un remake oppure un reboot del capostipite. La risposta è arrivata dallo stesso publisher, che nel comunicato stampa diramato subito dopo il reveal del trailer ufficiale ha precisato che il GDR dark fantasy fungerà da reboot e al contempo da sequel per lo sfortunato titolo lanciato nel 2014.

Sviluppato in Unreal Engine 5, The Lords of the Fallen sarà cronologicamente ambientato circa mille anni dopo i fatti narrati dal suo predecessore e trascinerà gli utenti in un mondo cinque volte più ampio di quello realizzato dal team di Deck 13. Al termine di un'era segnata dalla crudeltà e dalla tirannia, il dio demone Adyr è stato sconfitto, ma dal momento che le divinità non cadono per sempre, la sua inevitabile resurrezione si avvicina sempre più. Una volta indossati i panni di uno dei Crociati Oscuri protagonisti di miti e racconti fantastici, i giocatori saranno quindi incaricati di viaggiare attraverso i regni dei vivi e dei morti, prendere parte a colossali quanto adrenaliniche boss fight di ogni tipo, e scoprire un'epopea profonda e coinvolgente. Abbracciando la luce o l'oscurità, saranno dunque gli utenti a scolpire la propria leggenda in un mondo dalle tinte dark fantasy che si preannuncia estremamente caotico e irto di pericoli.



Accompagnato dalla voce narrante di Joseph Quinn, attore britannico che ha ottenuto la popolarità a livello globale dopo aver interpretato il personaggio di Eddie Munson nella quarta stagione di Stranger Things (siete a un click di distanza dalla recensione della quarta stagione di Stranger Things), il trailer di annuncio di The Lords of the Fallen ha del resto dipinto un'atmosfera terrificante e assolutamente in linea con la serie, e che pertanto ci chiederà di fare continuamente i conti con creature terribili e spaventose, come demoni a tre teste, raccapriccianti non-morti e possenti bestie alate.

Allo scopo di offrire una "vasta esperienza ruolistica" agli appassionati del genere, il nuovo episodio si avvarrà di un mondo interconnesso di oscurità e caos, nonché straripante di NPC, una ricca componente narrativa da affrontare in single player, e soprattutto di una componente multigiocatore online - del tutto assente nel capitolo originale - che consentirà di invitare un amico. Dal momento che il publisher ha parlato di "cooperativa online ininterrotta", è plausibile che l'intera storia possa essere affrontata in compagnia senza alcun limite. Ancora non sappiamo come la coop influenzerà il livello di difficoltà del prodotto, anche perché a tal proposito lo sviluppatore ha aggiunto soltanto che il multiplayer offrirà pure la possibilità di invadere altre realtà, ma siamo più che convinti che questa singolare caratteristica di The Lords of the Fallen possa diventare una delle colonne portanti del reboot.

Personalizzazione a 360°

Realizzato interamente in computer grafica, sfortunatamente il primo trailer di The Lords of the Fallen non ci ha permesso di dare una prima sbirciatina al gameplay. Basandoci sulle dichiarazioni del suo Creative Director, Cezar Virtosu, possiamo però aspettarci che questo adotti "un sistema di combattimento soulslike più veloce" di quello proposto dall'originale Lords of the Fallen, che tuttora viene disgraziatamente ricordato come uno dei soulslike più legnosi di sempre (per tutti i dettagli sul primo episodio della serie correte a rileggere la nostra recensione di Lords of the Fallen).

Sempre attraverso le informazioni ufficiali divulgate da CI Games abbiamo innanzitutto appreso che, nelle battute iniziali della campagna, saremo posti dinanzi a un editor che ci permetterà di personalizzare ogni singolo dettaglio dell'avatar, per poi selezionare una delle nove classi disponibili. Per il momento il publisher non ha voluto svelarle tutte, ma si è limitato a confermare che tra queste troveranno posto tre job immancabili quali il Ladro, il Chierico e il Cavaliere.



Adottando una classe e uno stile di combattimento consono alle proprie preferenze, gli utenti saranno quindi liberi di creare vere e proprie build personalizzate, ritoccando i parametri dei loro avatar e apprendendo incantesimi devastanti. Difatti, starà ai giocatori decidere se investire sulle arti arcane o se invece affidarsi interamente al metallo e scatenare la furia distruttiva di centinaia di armi che lo sviluppatore ha definito "brutali".

Abbiamo inoltre scoperto che il nostro alter-ego porterà con sé una lanterna dal potere arcano, grazie alla quale potrà viaggiare tra due mondi ben distinti. Cadendo nel reame dei vivi, questo precipiterà infatti nel mondo dei morti, dove dovrà superare immense orde di creature infernali per ottenere una seconda possibilità e tornare in vita. A ragion veduta, la lanterna potrà essere utilizzata per visitare luoghi nascosti, riportare alla luce tesori incredibili e perduti da tempo immemore, e non per ultimo manipolare gli spiriti dei nemici incontrati lungo il cammino.