The Plucky Squire: uno scudiero coraggioso

Siamo ormai entrati ufficialmente nel cuore del "non-E3" 2022, con la Summer Game Fest e lo show digitale di Devolver Digital che hanno avuto la responsabilità di dare il via alle danze di questa nuova estate videoludica. Come da tradizione, tra un grande AAA e l'altro, è dunque il tempo di andare a caccia anche di Indie promettenti! E questa prima giornata di conferenze non ha certo deluso, regalandoci un'interessante selezione di piccole produzioni che potrebbero celare in sé future gemme per PC e console.



Proprio dalle fucine creative di Devolver Digital, ad esempio, si è palesato il reveal trailer di The Plucky Squire, un coloratissimo Action Adventure in arrivo il prossimo anno su PC (via Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Partiamo dunque alla scoperta del primo gioco sviluppato dal neonato team di All Possible Futures!

Da Pokémon a The Plucky Squire

Solo pochi giorni fa, era giunto l'annuncio della creazione di All Possible Futures, nuova software house in procinto di presentare il suo primo progetto.

A dare conferma della notizia, erano stati in particolare i due fondatori: James Turner e Bidds. Ex veterano di casa Game Freak, il primo ha militato nel team giapponese per diverso tempo, rivestendo da ultimo anche il ruolo di Art Director per Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Il secondo vanta invece lunghi trascorsi in One Bit Beyond ed esperienze nello sviluppo di The Swords of Ditto, Stealth Inc. e Hydroventure. Con non poca sorpresa, il reveal del nuovo titolo di All Possible Futures è giunto durante il Devolver Direct, con la presentazione di The Plucky Square. Si è così scoperto che il percorso del team indipendente aveva preso il via già nel corso del 2019, con l'obiettivo di proporre al pubblico produzioni originali e sorprendenti, tra le quali speriamo possa trovare posto questo stuzzicante Action Adventure.

Uno scudiero coraggioso, in 2D e 3D

The Plucky Squire, esattamente come il titolo lascia intendere, ha per protagonista uno scudiero coraggioso. Di nome Jot, l'aspirante cavaliere ha sempre vissuto in un mondo di fiabe. Letteralmente. Il nostro alter-ego è infatti l'eroe di un libro per bambini, nel quale si racconta del viaggio di un gruppo di giovani coraggiosi, destinati a sconfiggere un mago cattivo. Da quando è nato, Jot ha dunque trascorso la sua esistenza tra le pagine, dove ha affrontato strabilianti avventure in due dimensioni.

Tutto cambia però quando il malevolo Humgrump, un altro dei personaggi del libro, si rende conto di essere il villain della storia. Consapevole di essere destinato alla sconfitta - perché in fondo il bene trionfa sempre -, lo stregone mette in atto una manovra a dir poco inaspettata. Per liberarsi del valoroso scudiero, Humbrump sfrutta un sortilegio con il quale caccia Jot al di fuori dei confini del libro.



Lasciatesi alle spalle le pagine della fiaba, il protagonista si ritrova smarrito, messo per la prima volta di fronte ad un mondo in tre dimensioni. Determinato a fare ritorno nella sua storia per salvare i suoi amici, Jot dovrà affrontare una serie di sfide completamente nuove, tutte necessarie per poter ripristinare il lieto fine.



Da queste premesse, prende il via una promettente avventura, da vivere a cavallo tra scenari 2D e 3D.

Nelle sezioni ambientate tra le pagine del libro, Jot agirà secondo le regole dei mondi in due dimensioni, muovendosi tra adorabili fondali dalle tinte pastello. In questi frangenti, il nostro minuto eroe potrà brandire un'altrettanto minuta spada, mentre abbatte alberi, fronteggia goblin e affronta altre temibili creature, come piccoli ma agguerriti serpenti. Ma lo scudiero non è soltanto un valoroso combattente, bensì anche un giovane generoso. Per questa ragione non rifiuta mai un aiuto a chi si trova in difficoltà, sia che questo richieda di creare un ponte con delle foglie cadute su un fiume, sia che si tratti di recuperare maialini fuggitivi datisi alla macchia tra le vie di una città costruita con pastelli e pennelli. Jot non arretra nemmeno di fronte ad un tasso del miele inferocito: una circostanza che già da sola dovrebbe bastare a dar prova del suo valore. Per l'occasione, però, lo scudiero preferirà dismettere la spada d'ordinanza, per optare invece per una scazzottata in stile Popeye. E se le boss fight richiedono di affrontare creature alate, nessuna paura: il protagonista di The Plucky Squire può impugnare anche un arco. C'erano dubbi in fondo?



Come detto, però, Jot dovrà fare i conti anche con un mondo 3D, del quale non conosceva nemmeno l'esistenza. Lasciata la relativa sicurezza del suo libro di fiabe, lo scudiero si ritroverà a farsi strada nella cameretta di un bambino, probabilmente il proprietario del volume che narra la sua storia. Qui, oggetti di uso quotidiano si convertono in elementi di level design, con i giocatori chiamati a percorrere l'ignota superficie di una scrivania o ad affrontare cavalieri giocattolo in miniatura.

Per fortuna, la sua spada sembra funzionare anche in questo strano mondo 3D, offrendogli un valido strumento di difesa. Appena gli è possibile, però, Jot preferisce tornare al comfort dei mondi in due dimensioni: è così che una tazza o un barattolo si trasformano all'improvviso in ambientazioni di folli shooter a scorrimento e deserti pericolosi. E volevamo forse farci mancare un jetpack con cui abbandonare la scrivania per raggiungere una piramide di giocattoli?