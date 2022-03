The Quarry: un nuovo teen horror dagli autori di Until Dawn

Supermassive Games, il team di Guilford a cui dobbiamo The Dark Pictures Anthology, ha infine mostrato il primo trailer di The Quarry, un nuovo titolo narrative driven a base di giovani scalmanati e campeggi dell'orrore che arriverà il prossimo 10 giugno su console e PC. Il collettivo indipendente - che ha già vinto premi BAFTA - è tutto fuorché alle prime armi in materia di teen horror, perché nel 2015 ha regalato all'utenza PlayStation l'apprezzato Until Dawn (ve lo ricordate? Ecco la recensione di Until Dawn per PS4), un'avventura con Rami Malek realizzata con quel Decima Engine che così tanto ha fatto parlare di sé negli ultimi anni.



Proprio come allora (ma in realtà di più), gli sviluppatori hanno puntato su un cast importante per dar vita ai personaggi chiave del racconto, che vedrà gli animatori di un campeggio lottare per la vita e compiere azioni indicibili in nome della sopravvivenza. Ma adesso bando alle ciance: Hackett's Quarry ci attende.

Gli obiettivi dei creatori e le premesse di trama

Con l'intento di realizzare un teen horror capace di aprire nuovi orizzonti nella narrazione interattiva, complice sia il cast cinematografico che le tecnologie impiegate nella realizzazione del progetto, il Director Will Byles e i suoi hanno trovato in 2K un partner ottimale, entusiasta di collaborare con uno studio che è stato definito dai pezzi grossi del publisher "il migliore in quello che fa". Parole d'entusiasmo a parte, Supermassive Games sa certamente il fatto suo quando si tratta di passare dai momenti di quiete a una tensione crescente o di tratteggiare protagonisti genuinamente umani.

Grazie al trailer di debutto e alle prime informazioni ufficiali, a tal proposito, possiamo cominciare a fare qualche considerazione sulle premesse narrative e i volti di The Quarry che - vista l'appartenenza ad archetipi ben noti del cinema horror - dovranno sudare non poco per bucare lo schermo e convincere i giocatori. Ebbene, al termine dell'ultimo giorno di permanenza ad Hackett's Quarry, un campo estivo situato nelle foreste a nord di New York, i giovani animatori si ritrovano liberi per una notte, senza ragazzini a cui badare o adulti tra i piedi. Si tratta insomma della classica condizione ottimale per organizzare un bel party sotto le stelle, fare baldoria e, perché no, ritagliarsi momenti di intimità. Tutto questo però avviene in barba alle parole di Chris, il gestore del campo estivo, che nel trailer - con tono visibilmente preoccupato - ordina al gruppo di restare tassativamente all'interno degli alloggi durante la notte, quasi come se sapesse del male che infesta l'area.



Le inquadrature cinematografiche e l'impostazione della fotografia, arricchiscono certamente la performance di David Arquette (il Dwight Riley della saga di Scream) e in generale la modellazione facciale dei personaggi si è confermata più che buona, al netto di un'espressività che al momento ha saputo colpirci solo in parte.

I giovani animatori neanche a dirlo aspettano che Chris lasci la zona per darsi ai preparativi e organizzare la festa, per poi ritrovarsi di fronte al fuoco a raccontare storie dell'orrore e fantasticare su alieni e bestie fameliche. Purtroppo un'ombra sinistra si posa effettivamente sulle vite di Laura, Max, Abigail e gli altri, che in alcune decine di minuti passano dal godersi una serata spensierata, allo scegliere se prestare soccorso ai compagni in difficoltà o ignorarne le grida e pensare a sé stessi.

Il gruppo di psicopatici e i dettagli sul gameplay

Senza mostrare quasi niente degli assalitori, il filmato racconta questa escalation di terrore e violenza con efficacia e dal canto nostro speriamo che questa situazione si sviluppi altrettanto bene nel prodotto finito. Ma che cosa sappiamo dei misteriosi assalitori dei campeggiatori?

Oltre a poter confermare la presenza di figure "esterne" - come lo sceriffo Travis interpretato da Ted Raimi (fratello minore di Sam) - è certo il fatto che gli antagonisti sono stati impersonati da attori di tutto rispetto, si pensi a Lance Henriksen, Lin Shaye, Ethan Suplee e perfino Grace Zabriskie, che negli anni ha stretto un vero e proprio sodalizio artistico con David Lynch. Non sappiamo molto dei feroci individui che questi attori hanno interpretato ma è chiaro che la riuscita dell'esperienza e la sua capacità di sorprendere e spaventare dipenderà molto dalla loro caratterizzazione. Sul sito ufficiale di The Quarry, la bio di Eliza reca queste inquietanti parole: "lei sapeva che stavi arrivando". Non sappiamo questo cosa voglia dire ma non escludiamo che - proprio come in Until Dawn - questo racconto horror contenga anche un elemento sovrannaturale, forse legato proprio ai rituali/poteri dell'inquietante vecchietta, che potrebbe tra l'altro essere la guida di quella che già al momento ci pare essere una famiglia di deliranti assassini.



Ciò detto, al momento sappiamo poco del sistema di scelte e dei possibili risvolti narrativi legati al destino dei campeggiatori, che in base a come decideranno di agire potrebbero riuscire o meno a vedere la luce del giorno. Molto interessante in tal senso è la possibilità di riunirsi con un massimo di 7 amici/spettatori online, che potranno votare di volta in volta le decisioni chiave da prendere e giocare un ruolo significativo nello sviluppo della trama. Confermata anche la presenza di una modalità cooperativa locale (non sappiamo per quanti giocatori), che vedrà gli utenti impersonare un membro del gruppo di animazione per controllarne le azioni.

A riprova di quanto The Quarry sia stato pensato per regalare brividi lungo la schiena proprio a tutti, sappiamo che offrirà una difficoltà modificabile in diversi aspetti e anche una modalità film per vivere l'esperienza a mo' di serie TV, con tanti spaventi e poca azione.



Per adesso questo è tutto ciò che possiamo dire sul titolo di Supermassive Games, ma siamo certi che alla sua prossima apparizione - che dovrebbe avvenire tra non molto vista la vicinanza della data d'uscita - sapremo parlare più approfonditamente della presentazione visiva, che in ogni caso ci è sembrata di buon livello, e degli elementi costitutivi di un racconto che potrebbe avere le carte in regola per farci passare dei brutti quarti d'ora in quel di giugno.