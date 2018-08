The Quiet Man: cinema e videogioco si incontrano nel nuovo action di Square-Enix

Ci sono alcune esperienze che, per motivi tecnici o per impostazione ludica, evocano immediatamente i ricordi di un'epoca oramai passata, in cui si riesce a percepire, anche solo dopo brevi spezzoni di gameplay, quanto un'opera sia decisamente fuori dal suo tempo. The Quiet Man rientra fortemente in questa categoria: dalle primissime battute, per una serie di motivi che spaziano dalla sua evidente legnosità in termini di animazioni fino alla scelta della telecamera rigida, il nuovo titolo in sviluppo presso Square-Enix promette di catapultare i giocatori in uno scenario ludico decisamente "vecchia scuola", sebbene le promesse dal punto di vista narrativo sembrino voler proporre soluzioni un po' più innovative, specialmente grazie alla peculiare mescolanza tra fasi realizzate con il motore di gioco e le cutscene in live action. Analizzando la lunga sequenza di gameplay mostrata dagli sviluppatori, proviamo a riassumere tutto quello che sappiamo di quest'atipico action cinematografico.

Parole, parole, parole

Nonostante il trailer lasci presagire che The Quiet Man sia un normalissimo gioco d'azione privo di particolari velleità, il producer Kensei Fujinaga ha in realtà sottolineato come il concept del gioco sia molto più complesso di quanto si possa pensare.

Nella filosofia artistica descritta dallo sviluppatore, l'idea di base racchiude un'ideologia di certo affascinante, già suggerita da Hideo Kojima con Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain: le parole ed il linguaggio sono concetti talmente importanti da essere parte integrante della condizione umana, e costituiscono uno dei mezzi più potenti per poter cambiare il mondo. Ma cosa accade se questo linguaggio verbale viene meno? L'autore sceglie dunque di focalizzare la propria attenzione sulle altre connessioni che l'essere umano ha a disposizione per comunicare: i movimenti del corpo, i gesti e le emozioni che emergono dallo sguardo, come una madre che calma il figlio con un semplice sorriso. Da questa base di partenza deriva la volontà di proporre un protagonista apparentemente sordo, la cui missione consiste nel risolvere il mistero legato al rapimento di una ballerina. L'handicap del personaggio principale giustifica anche la costruzione di cinematiche quasi prive di sonoro ambientale, come se anche il giocatore vivesse in un luogo permeato di violenti silenzi e mute scazzottate.

Le pentole senza i coperchi

Al netto di queste entusiasmanti ed interessanti premesse, in base a quanto mostrato fino ad ora, l'impressione è che in realtà il team si sia limitato semplicemente a rimuovere la componente sonora da scene palesemente pensate per essere fruite tramite la presenza dell'audio. Non sembrano esserci infatti meccaniche volte a sfruttare la sordità in modi innovativi, connessi alle possibilità espressive derivate dalla percezione emotiva e sensoriale.

Allo stato attuale, insomma, The Quiet Man pare intenzionato ad intrattenerci unicamente attraverso basilari scontri con numerosi lestofanti, in combattimenti violenti e copiosamente sanguinosi. Se dunque la filosofia alla base dell'opera può sicuramente apparire intrigante, risulta di contro alquanto evidente che il titolo di Square-Enix non intenda presentarsi come un prodotto particolarmente ricercato sul piano ludico, a causa dello scarso appeal delle sequenze giocate.

Antico e moderno

Nel tentare di comprendere le ambizioni di The Quiet Man, bisogna partire da un presupposto fondamentale: a detta degli stessi sviluppatori, il gioco durerà circa tre ore.

Avendone mostrato più o meno quarantacinque minuti nel video di presentazione, è ovvio che la produzione non punta di certo sull'effetto sorpresa: i giocatori si troveranno dunque dinanzi ad una struttura incredibilmente lineare, che a lunghe sequenze esclusivamente cinematiche, con attori "in carne ed ossa", alterna brevi sessioni ludiche, basate ora su violenti scontri corpo a corpo, ora su qualche sporadica fase esplorativa all'interno di micro aree. Sul fronte strettamente interattivo, i combattimenti messi in scena sembrano provenire da una versione parecchio arretrata del gioco, data l'assoluta innaturalezza del movimenti, delle reazioni dei nemici e della gestione della fisica. L'unico elemento che si distingue dalla mediocrità generale è rappresentato da una mossa finale attivabile contro l'ultimo nemico rimasto in piedi, funzionale non solo a rendere più dinamico e brutale il duello, ma anche a segnare uno spartiacque tra le istanze con la grafica in-game e le cutscene, in cui la recitazione degli attori coinvolti non fa certo far gridare al miracolo. Questa alternanza, che dovrebbe incarnare il fattore distintivo di The Quiet Man, invece di offrire maggiore originalità al titolo, non fa altro che mettere in risalto l'arretratezza tecnica del gioco, il quale - prima di giungere sui nostri scaffali - necessita pertanto di un invasivo lavoro di rifinitura, quantomeno sotto il profilo del gameplay.