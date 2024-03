The Sinking City 2: che sorpresa! L'orrore di Lovecraft in Unreal Engine 5

Il primo capitolo di The Sinking City, pubblicato dalla software house ucraina Frogwares nel 2019, era un titolo piuttosto ambizioso che tentava di coniugare una struttura da action/adventure a tinte horror con gli stilemi tipici del genere investigativo, calando il tutto in un setting che attingeva a piene mani dalla produzione letteraria di uno degli autori dell'orrore più importanti della storia: H.P. Lovecraft. L'opera di Frogwares vantava un'ambientazione che restituiva in modo convincente il clima tetro e asfissiante del Ciclo di Cthulhu, ma a livello prettamente ludico presentava qualche spigolo di troppo e inoltre aveva una veste grafica un po' datata (qui la recensione di The Sinking City)



Oggi Frogwares torna ad esplorare l'oscuro lascito dello scrittore di Providence con una nuova incarnazione di The Sinking City, narrativamente slegata dal capostipite della serie e impreziosita da diverse migliorie tecniche, strutturali e contenutistiche. Annunciato a sorpresa durante l'Xbox Partner Showcase, The Sinking City 2 si è mostrato con un trailer di pregevole fattura che ci ha offerto un primo, gustoso assaggio delle atmosfere e delle minacce che ci troveremo ad affrontare in questo imprevedibile sequel.

L'orrore di Arkham

Il video, una sequenza onirica davvero sconcertante, si apre con un primo piano sul protagonista, ancora senza nome, il cui volto, madido di sudore e contorto in una smorfia di puro terrore, anticipa l'arrivo di un avversario letale e implacabile. Dalla profondità della nebbia che avvolge questa inquietante ambientazione paludosa, ecco emergere un manipolo di creature pisciformi a caccia del malcapitato.

Dopo aver scaricato gli ultimi proiettili del suo revolver in direzione dei mostri, tuttavia, un orrore ancora più grande e incomprensibile si abbatte sul personaggio impaurito: improvvisamente, l'uomo si trova sui binari di un treno fantasma che, invece di travolgerlo, lo inghiotte e lo proietta all'interno di uno dei suoi vagoni.



È evidente che la salute mentale del protagonista si sta lentamente deteriorando. Divincolatosi da visioni agghiaccianti di una donna dai capelli argentei, i cui abiti fluttuano nell'etere come se fossero immersi in un corpo acquatico, e una spaventosa entità stretta in una camicia di forza dai movimenti del tutto innaturali, l'uomo guadagna l'uscita proprio mentre l'acqua inizia ad invadere il vagone.

Una volta all'esterno, tra le strade di una città decadente immersa in una terribile oscurità, facciamo la conoscenza del nostro vero avversario: un colossale orrore cosmico tentacolare che si staglia imponente nel cielo plumbeo della notte. Per quanto questa clip non si sbottoni molto su quello che sarà l'intreccio narrativo alla base di The Sinking City 2, è altrettanto chiaro che lo studio ucraino abbia ancora una volta incanalato nel modo giusto molti degli elementi fondamentali dell'immaginario lovecraftiano. Il risultato, almeno ad un primo sguardo, è una storia che affonda le proprie radici in alcune delle tematiche più rilevanti trattate dal padre della letteratura dell'orrore moderna come la lenta discesa nella spirale della follia e l'esistenza di creature ancestrali che valicano qualunque limite della concezione umana, talmente raccapriccianti da infrangere anche la psiche più ferrea.

Non è morto ciò che in eterno può attendere

Per il momento non abbiamo ulteriori informazioni circa l'impianto narrativo del gioco ma possiamo anticiparvi che il racconto sarà ambientato negli anni '20 e che, per la prima volta, Frogwares ci porterà ad esplorare la celeberrima cittadina di Arkham, un altro pezzo cruciale nel complesso mosaico che è la letteratura di H.P. Lovecraft.

Questo luogo fittizio, ubicato a nord di Boston negli Stati Uniti, viene qui dipinto come un borgo putrescente, parzialmente sommerso da un'inondazione sovrannaturale che ha preceduto la comparsa di una serie di abomini assetati di sangue. Questi ultimi, provenienti direttamente dalla fantasia dell'autore di Providence, spazieranno dai temibili Abitatori del Profondo ai famelici Mi-go (creature extraterrestri del pianeta Yuggoth), passando per gli zeloti dell'occulto e tantissimi altri.



The Sinking City 2 adotterà una struttura da semi-open world (qui la recensione di Banishers Ghosts of the New Eden, che pure ne ha utilizzata una) che sfrutterà il concetto delle inondazioni per cambiare attivamente l'aspetto e la configurazione dei vari ambienti che sarà possibile visitare. Rete di salvataggioGli studi di Frogwares sono situati a Kiev, in Ucraina, un luogo tristemente salito agli onori della cronaca come teatro del conflitto bellico che si protrae da oltre due anni. Per questo motivo, l'azienda ha pensato di rivolgersi alla propria community e di lanciare una campagna Kickstarter per sostenere alcune delle spese di sviluppo di The Sinking City 2. Questa campagna, come confermato dal CEO Wael Amr, avrà il duplice scopo di rappresentare una 'rete di salvataggio' per Frogwares in questo periodo di assoluta instabilità e incertezza nonché di consentire al team di sviluppare alcune componenti aggiuntive dell'esperienza.



Sotto il profilo del gameplay, inoltre, il team di Kiev promette una ricetta ludica sensibilmente più curata rispetto a quanto visto cinque anni fa. L'obiettivo è quello di confezionare un survival horror tradizionale con tutti i crismi: il sistema di combattimento prevederà l'utilizzo di armi bianche e da fuoco ispirate a quelle in voga nei primi decenni del '900; la gestione oculata delle risorse assumerà una rilevanza vitale dal momento che l'inventario potrà ospitare solo pochi oggetti per volta; ci saranno una serie di enigmi ambientali da risolvere sia per proseguire nella campagna che per sbloccare oggetti e ricompense aggiuntive. Anche le contaminazioni investigative, autentica firma stilistica di Frogwares, torneranno in una forma riveduta e corretta ma del tutto accessoria rispetto al resto delle dinamiche ludiche. A detta degli sviluppatori, infatti, le fasi di indagine saranno importanti per scoprire interessanti retroscena e risvolti nascosti della trama ma allo stesso tempo opzionali: sarà possibile terminare il gioco anche senza vestire per un solo minuto i panni del detective. Infine, ci sono buone notizie anche nel campo della realizzazione tecnica.

La compagnia ucraina ha annunciato che The Sinking City 2 si muoverà sulla base dell'ultima versione di Unreal Engine 5 e di tutte le tecnologie più all'avanguardia garantite da questo motore grafico, come Lumen per l'illuminazione globale, Nanite per i modelli e l'effettistica e Metahuman per la realizzazione dei personaggi e dei loro volti.



The Sinking City 2 sembra sui binari giusti per migliorare il precedente episodio sotto ogni punto di vista, con Frogwares che potrebbe riuscire a incamerare ancora una volta lo spirito e la filosofia alla base degli scritti di H.P. Lovecraft e a declinarli in un survival horror puro e, ci auguriamo, sorprendente, su cui siamo curiosi di sapere di più.