Tiny Tina's Wonderlands: Borderlands in salsa fantasy

Tiny Tina's Wonderlands nasce dalla più creativa delle espansioni di Bordelands 2: Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Le premesse sono le stesse: Tina coinvolge un gruppo di cacciatori della cripta in una partita a Bunker & Badasses, un gioco di ruolo fantasy dove lei riveste il ruolo di Bunker Master. La sua fantasia è però un po' capricciosa, il suo regolamento tutt'altro che rigido, la partita prende così pieghe inaspettate e si carica progressivamente di follia e citazionismo.



Lo si vede bene nel breve trailer diffuso in occasione dell'evento PlayStation, un distillato di umori borderlandsiani sulle note di Gimme Chocolate!! del gruppo giapponese Babymetal. Il video ha mostrato qualche dettaglio interessante che verrà approfondito in questo articolo. A proposito, giunti a questo punto non potrete non dare anche un occhio alla nostra recensione di Borderlands 3.

Fantasy medievale, magie e fucili

Tiny Tina's Wonderlands è un'avventura scollegata dalla timeline della serie e quindi molto probabilmente avrà dei collegamenti solo sotto forma di citazioni e comparse (nel filmato si vede Mr Torgue nei panni di un bardo e il celebre Stallone da Culo). I protagonisti non saranno quelli di Borderlands 3 bensì eroi personalizzati che potranno avere classi ibride e che potranno essere liberamente modellati nell'aspetto esteriore. Le armature e gli abiti visibili nel trailer faranno parte del sistema di loot (probabilmente in sostituzione degli scudi).

Sebbene sia uno spin-off, il gioco non si distanzierà dalla formula caratteristica della serie, alla quale è tuttavia stata aggiunta - ancor di più che nell'espansione Assault on Dragon Keep - una spruzzata di elementi tematici. Le magie sono l'introduzione più vistosa: saranno le sostitute delle granate. Il filmato mostra vari incantesimi - un dardo di fuoco, una magia che tramuta le creature in blocchi di ghiaccio - che secondo gli sviluppatori saranno considerabili come mini skill.



Fucili, mitragliatrici e pistole, stavolta in versione fantasy, continuano a essere i protagonisti dell'arsenale a disposizione del quartetto di eroi, affiancate da una discreta varietà di armi da mischia. Non è ancora possibile sapere se le armi da mischia rivestiranno un ruolo secondario oppure saranno convenienti tanto quanto quelle da fuoco, ma si tratta di un'aggiunta piacevole e azzeccata per il contesto.

L'ultima differenza degna di nota percepita dal video è la frequenza con cui la telecamera si sposta nella terza persona, a quanto pare all'attivazione di mosse speciali che plausibilmente avranno il medesimo funzionamento di quelle dei capitoli tradizionali. Dall'eclettismo di Tiny Tina ci si può aspettare davvero di tutto, in particolar modo dai nemici e dalle ambientazioni.



Dei mostri si è avuto appena un assaggio: insieme a creature tipiche del fantasy troviamo nemici più appariscenti e creativi - giganteschi uomini pesce, un paguro con un relitto come guscio, una citazione ai mimic di Dark Souls. Le ambientazioni spaziano da castelli a foreste e spiagge, difficile pensare che la varietà manchi, perché non c'è bisogno di seguire regole di logica e coerenza nel mondo generato dalla creatività di Tina.

Un punto del video lascia trasparire che non mancheranno luoghi molto singolari: se ne vede uno dove gli eroi assumono le sembianze di miniature chibi, punteggiato da d20 giganteschi e con un fiume che scaturisce da una lattina di aranciata rovesciata.



Alla fine si vedono due dei personaggi che accompagneranno le avventure dei giocatori. Sono Valentine "un capitano cocciuto" e Frette "un robot ossessionato con le regole" ai quali si aggiungeranno uno "stravagante barbardo armato di liuto" (interpretato da Mr. Torgue), "l'inimitabile Padre dei pugni di fata e tantissimi altri disadattati". Già ora si può tastare il potenziale comico di una compagine così eterogenea e si spera che lo spirito della serie, brillantemente incapsulato nella figura di Tiny Tina, continui a rivestire un ruolo di primo piano.

Difficile dire altro su Tiny Tina's Wonderland, soprattutto su quali saranno la sua portata contenutistica e la sua durata. Alcuni indizi lasciano presagire che in questi termini sarà simile a Borderlands 3: il gioco verrà infatti venduto a un prezzo premium e disporrà di un pass stagionale. L'uscita è pianificata per il 25 marzo dell'anno prossimo su Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Serie S e Serie X. La data della disponibilità su Steam non è ancora stata confermata; sul sito del gioco Gearbox ha comunicato che sarà disponibile "più avanti" nel 2022.