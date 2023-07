Towers of Aghasba: in simbiosi con la natura in un sandbox a mondo aperto

Fondato soltanto nel 2019, lo studio californiano Dreamlit Games ha recentemente annunciato di essere al lavoro su un "open world builder game" intitolato Towers of Aghasba e attualmente atteso su PC e PlayStation 5 nel corso del 2024. Incuriositi dal progetto tornato sotto i riflettori in occasione del PlayStation Showcase di maggio, abbiamo raccolto i dati finora divulgati dallo sviluppatore e cercato di capire cosa dovremmo aspettarci da questo affascinante sandbox a mondo aperto la cui direzione artistica è stata molto influenzata dalle opere di Studio Ghibli e che a quanto pare presenterà pure una nutrita componente multiplayer.

Un'isola da ricolorare

Annunciato nell'ultima decade di maggio 2023, Towers of Aghasba è un builder game piuttosto interessante, che a detta dello sviluppatore consentirà ai giocatori di dar forma all'isola dei loro sogni.

Ambientato nella desolata e affascinante terra di Aghasba, questa promettente esperienza fantasy sarà caratterizzata da due anime: se da una parte l'utente sarà chiamato a edificare città e villaggi pittoreschi, nonché destinati alla propria tribù, dall'altra potrà immergersi nell'esplorazione di ecosistemi esotici pregni di "vita vegetale ultraterrena". La descrizione ufficiale del prodotto suggerisce del resto che l'isola immaginaria di Aghasba sarà contraddistinta da ambienti assai complessi, fantasiosi e soprattutto diversificati, nei quali potremo imbatterci in forme di vita strane e peculiari. Tra inquietanti mani che sembrano sbucate dalla tetra dimora della Famiglia Addams" (a proposito, avete già letto la nostra recensione di Mercoledì?), colossali testuggini a prima vista innocue e strani frutti in grado di tramutarsi istantaneamente in solidi arbusti, solo per citarne alcune, tanto la fauna quanto la flora dell'isola deserta si direbbero parecchio stravaganti.



Un tempo rigogliosa e fertile, al nostro arrivo sull'isola misteriosa questa sarà arida e desolata, motivo per cui dovremo anzitutto prodigarci per riportare Aghasba al suo antico splendore. Inizialmente martoriata, la terra riacquisirà colore piantando in ogni dove frutti e semi, che in pochissimo tempo si trasformeranno in foreste variopinte e lussureggianti. In mezzo al suo personalissimo paradiso terrestre, il giocatore avrà inoltre la possibilità di fondare ed espandere degli insediamenti umani, per poi fermare a osservare la vita quotidiana e la naturale evoluzione del popolo Shimu.

Attraverso sequenze di gameplay che ci hanno subito ricordato Dark Cloud e Dark Chronicle, il trailer di annuncio ha infatti rivelato che il nostro intervento convertirà rovine appartenenti a un'epoca passata in villaggi fantasiosi e vivaci, che all'occorrenza l'utente potrà rimodellare per assecondare il proprio stile e dar forma a qualcosa di unico e personale.



Come intimato dagli sviluppatori, però, la civilizzazione di Aghasba dovrà viaggiare di pari passo alla rinascita dei suoi stravaganti biomi, affinché il giocatore non commetta lo stesso errore dei propri antenati Shimu. Una prospettiva interessante e lucida, nonché un invito a riflettere su quanto accade invece nel mondo reale e su come gli esseri umani lo stiano distruggendo giorno per giorno.

In simbiosi con la natura

Esaminando attentamente il primo trailer di Towers of Aghasba abbiamo appreso che in questo invitante open world godremo di una grande libertà di movimento: oltre a rimodellare la terra e ravvivare la propria civiltà, il nostro avatar potrà nuotare nelle profondità marine per studiare i biomi acquatici e recuperare materie prime non disponibili sulla terraferma, arrampicarsi sulle pareti rocciose delle montagne per raggiungere luoghi difficilmente accessibili, ricorrere all'aliante per tornare comodamente a valle e al contempo rimirare dall'alto i paesaggi ricostruiti, e non per ultimo cavalcare creature talmente bizzarre da sembrare quasi delle forme di vita aliene per coprire lunghe distanze in un batter d'occhio.

Nel suddetto filmato abbiamo potuto ammirare soltanto il simpatico e paffuto ciuchino con cui potremo attraversare le distese pianeggianti, ma siamo pronti a scommettere che le cavalcature includeranno bestie di ogni tipo, e magari anche qualcuna in grado di solcare i cieli o cavalcare le onde. Quel che è certo è che, durante il ripopolamento della fantastica flora locale, dovremo necessariamente attirare e interagire con quanti più animali selvatici, al fine di acquisire nuovi perk. I ragazzi di Dreamlit hanno del resto specificato che, scoprendo "la complessità e l'interrelazione tra la vita vegetale e la fauna selvatica", il personaggio controllato dall'utente sbloccherà di volta in volta delle nuove abilità che agevoleranno tanto l'esplorazione quanto la sua sopravvivenza. Benché l'assenza dell'UI ci impedisca al momento di comprovare i nostri sospetti, non è insomma escluso che Towers of Aghasba possa includere qualche elemento tipico del genere survival. In attesa di poter fugare i nostri dubbi, sappiamo per certo che l'action adventure disporrà di un sistema di crafting, indispensabile per poter rinnovare costantemente l'equipaggiamento e addentrarsi nelle zone più pericolose dell'isola.



Anche perché, come mostrato dal trailer, durante lo svolgimento delle missioni proposte dalla campagna saremo chiamati a fare i conti con "antiche forze demoniache" e quantomeno nelle aree in rovina dovremo aprirci la strada tra terrificanti bestie feroci, che potremo abbattere affidandoci ad arco e frecce. Proprio il sistema di combattimento è però al momento la grande incognita di Towers of Aghasba, in quanto lo studio con sede a Pasadena non si è sbottonato minimamente sull'argomento, che supponiamo sarà al centro dei suoi prossimi appuntamenti comunicativi.

Poiché il target sono prevalentemente i giocatori che amano esperienze ludiche quali Stardew Valley e Animal Crossing, Dreamlit Games ha dotato la sua creatura di una componente multiplayer, che appunto consentirà di invitare amici e parenti sulla propria isola - o al contrario visitare quelle altrui - per mettere in mostra la stravagante unicità del proprio mondo, scambiarsi idee per farlo crescere ulteriormente, dar libero sfogo alla creatività e avventurarsi in compagnia nelle incredibili foreste ispirate a Nausicaa (a proposito, qui trovate la recensione di Nausicaa della Valle del vento). Con simili caratteristiche, non ci sorprenderebbe affatto se diventare il saggio dell'isola si rivelasse un'impressa assai più divertente di quanto preventivato.