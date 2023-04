Trine 5 Clockwork Conspiracy: ladri, cavalieri e maghi in un mondo fantasy

Giunta ormai al quinto capitolo, quella di Trine è una serie imprescindibile per chiunque apprezzi giocare in cooperativa online o a schermo condiviso, feature che sempre più spesso viene a mancare nelle produzioni moderne. Consapevoli di avere tra le mani un'IP preziosa, i ragazzi di Frozenbyte hanno deciso di rimanere nel solco del precedente capitolo con Trine 5 A Clockwork Conspiracy, un episodio che non sembra avere particolari ambizioni. E può andar bene così. In attesa di poter provare con mano il gioco, abbiamo avuto modo di assistere ad una breve presentazione, durante la gli sviluppatori ci hanno spiegato quali sono le principali novità in termini di gameplay, accompagnando le parole ad alcune sequenze filmate tratte da vari momenti della campagna.





Squadra che vince, non si cambia

È sufficiente osservare Trine 5 A Clockwork Conspiracy in movimento per qualche secondo per comprendere come l'ultima fatica di Frozenbyte sia stato costruito utilizzando il suo predecessore come impalcatura. Seguendo la filosofia del ‘bigger and better', il nuovo capitolo della serie si pone l'obiettivo di sfruttare tutto ciò che di buono ha fatto Trine 4 (ecco la nostra recensione di Trine 4), senza però disdegnare qualche funzionalità inedita che i fan sapranno apprezzare.

Di base, il titolo continua ad essere un action 2.5D che ruota attorno all'utilizzo dei tre immancabili protagonisti: l'agilissima ladra, un corpulento cavaliere e un ingegnoso mago. Ciascuno di questi personaggi è dotato di abilità uniche che non solo gli permettono di affrontare le minacce nel corso dei combattimenti standard e delle boss fight, ma risultano essenziali per la risoluzione dei puzzle, che ancora una volta occupano un ruolo di prim'ordine nell'esperienza e possono essere completati in una miriade di modi diversi sfruttando le leggi della fisica.



Il nostro incantatore ha come sempre il compito di far apparire dal nulla una serie di piattaforme o cubi metallici che possono essere collocati in giro per lo scenario e creare piattaforme laddove non ve ne dovessero essere. La ladra è invece armata di uno speciale arco con cui non si limita a combattere, visto che le sue frecce possono collegare elementi del fondale con una corda, la quale può sia servire come fune per gli spostamenti che come strumento per risolvere enigmi incentrati sulla fisica.

A chiudere il cerchio troviamo il guerriero dall'armatura scintillante, che oltre a poter redirezionare i liquidi con lo scudo e seminare un po' di distruzione, è dotato di un'abilità inedita legata alla sua lama. Per la prima volta nella serie, questo eroe può letteralmente lanciare la spada al fine di conficcarla nelle pareti e poi utilizzarla come piattaforma.



Si tratta questa dell'unica novità in termini di gameplay che ci è stata mostrata nel dettaglio dagli sviluppatori, ma nel corso dell'avventura sembra vi siano anche altre skill speciali che andranno ad arricchire il parco mosse di ciascun eroe.

A questo proposito, sembrerebbe che il sistema di progressione dei protagonisti sia stato rivisto per offrire un tipo di esperienza più stimolante, visto che il trio potrà sì essere potenziato in un modo classico tramite l'accumulo di punti esperienza, ma vi saranno anche abilità speciali sbloccabili esclusivamente previo il completamento di quest. Purtroppo non abbiamo informazioni specifiche su come funzioneranno queste missioni e quanto le abilità che andremo a sbloccare incideranno sul gameplay, ma sapere che vi siano più strade per mettere le mani sui potenziamenti rappresenta un passo nella giusta direzione. Probabilmente sarà legata a queste sfide o ai collezionabili anche la presenza di elementi cosmetici con i quali modificare l'aspetto dei personaggi. Anche in questo caso non abbiamo potuto assistere ad immagini o video che mostrassero in che modo potremo intervenire sull'estetica degli eroi, ma il team si è limitato a confermare la presenza di questo tipo di oggetti.

Difficoltà adattiva e longevità

Buona parte della presentazione di Trine 5 A Clockwork Conspiracy è stata dedicata alla componente cooperativa e alla malleabilità dell'esperienza di gioco. Come tutti i precedenti episodi della serie, anche questo quinto capitolo potrà essere completato in solitaria, ma questa volta ci si troverà di fronte a situazioni leggermente diverse rispetto a quelle che si affrontano in compagnia di altri avventurieri. Per rendere la campagna più equilibrata, Frozenbyte ha deciso di introdurre un sistema di difficoltà adattivo che interviene sulla complessità di alcuni puzzle al fine di rendere la loro risoluzione più intricata e giustificare così la presenza a schermo di più personaggi contemporaneamente.

Dagli esempi mostrati, è chiaro che gli enigmi non vengano rivoluzionati, ma in determinati contesti potrebbero essere richiesti dei passaggi aggiuntivi come il riposizionamento di elementi dello scenario. Se questo elemento di gioco non dovesse essere di vostro gradimento oppure voleste provare l'ebbrezza di affrontare la versione più ardua dei puzzle in single player, sappiate che avrete a disposizione un'ampia gamma di opzioni relative alla difficoltà, che potrà quindi essere personalizzata in ogni modo per offrire una sfida adeguata ad ogni utente. Oltre a puntare sulla complessità, sembrerebbe che gli sviluppatori abbiano deciso di fare le cose in grande per ciò che riguarda la quantità di contenuti.



La nuova campagna, che ci metterà contro un'orda di macchine assassine (da cui deriva il sottotitolo del gioco), promette di essere la più longeva della serie. I più maliziosi potrebbero affermare che non ci volesse poi molto per raggiungere un simile record, ma è indubbio che si tratti di una buona notizia, a patto che le situazioni proposte siano tutte adeguatamente articolate e poco ripetitive.



Sul fronte tecnico ed artistico, Trine 5 A Clockwork Conspiracy si pone come una naturale evoluzione del quarto capitolo. Il design dei personaggi e del mondo è molto simile al precedente lavoro del team, ma tutto è visivamente più gradevole.

Il nuovo sistema di illuminazione esalta le superfici metalliche di cui il gioco è molto ricco e ogni singola ambientazione vanta un quantitativo di dettagli in lontananza che rende il fondale più vivo. Certo, dovremo valutare la varietà di location e nemici presenti nella versione finale, ma ciò che abbiamo visto ci ha convinto.



Insomma, Trine 5 sembra essere esattamente il tipo di prodotto richiesto dai fan della serie, ovvero un sequel in grado di offrire altri enigmi e divertimento cooperativo senza stravolgimenti potenzialmente rischiosi. Se tale operazione darà i risultati sperati lo scopriremo solo nel corso della prossima estate, quando il titolo approderà su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S.