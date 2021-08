Ultra Age: un nuovo promettente roguelite dalla Corea

Il sorprendente fenomeno dei roguelike e roguelite, che dopo il successo di Returnal e Hades sembra aver raggiunto il proprio apice, è ormai diventato inarrestabile (nel caso non conosciate la differenza tra roguelike e roguelite, vi basti sapere che laddove nel primo il permadeath costringe a ripartire da zero a ogni sconfitta, nel secondo il giocatore conserva determinati elementi pur dovendo ricominciare l'avventura dal primissimo stage). Tra i vari esponenti del genere in uscita nel prossimo futuro, è stato il frenetico Ultra Age a catturare la nostra attenzione, ossia un "high-speed action roguelike" sviluppato dagli studi sudcoreani Next Stage e Visual Dart. Stando a quanto comunicato di recente dai publisher Intragames e Dangen Entertainment, che almeno inizialmente contavano di lanciare il prodotto su PlayStation 4 già nel 2019, Ultra Age raggiungerà i negozi di tutto il globo il prossimo autunno, ma per qualche ragione non sappiamo ancora con certezza quali piattaforme lo accoglieranno. A pochi mesi dal suo esordio, abbiamo dunque ritenuto necessario raccogliere tutte le informazioni finora divulgate sul titolo ed esporvi le nostre impressioni preliminari.

Un'utopia perduta

Ultra Age ha inizio con una premessa alquanto interessante e attuale. Attraverso lo sviluppo della tecnologia IA e della riuscita miniaturizzazione di un reattore nucleare a fusione, l'umanità è infine riuscita a realizzare una vera e propria utopia, durante la quale la popolazione mondiale ha persino dimenticato il significato del conflitto bellico. Tuttavia, l'inspiegabile quanto repentino aumento della temperatura globale ha provocato l'innalzamento del livello del mare, che unito al diastrofismo ha generato una situazione davvero critica.

La proverbiale ciliegina sulla torta è poi giunta dallo spazio, quando una gigantesca meteora si è abbattuta sulla Terra, distruggendo tra le altre cose il fondamentale impianto al plasma e causando l'immediato collasso dell'ecosistema. A corto di soluzioni e di risorse, un gruppo di scienziati chiamato "Frontier" si è visto costretto ad avviare il cosiddetto progetto per la purificazione della Terra, che appunto prevedeva di separare tutti i superstiti in due blocchi: destinato a un rifugio sotterraneo, il primo è rimasto sul pianeta, mentre il secondo ha trovato riparo in una colonia spaziale. Sfortunatamente, però, le già estreme misure adottate non sono state sufficienti per rimediare alla carestia senza precedenti susseguita all'impatto, ragion per cui Frontier ha interrotto le forniture all'Orbitale, dando al contempo inizio a un nuovo esperimento finalizzato a garantire la sopravvivenza dell'umanità.



Completamente abbandonato dallo Shelter, l'Orbitale ha resistito per 1086 anni, per poi inviare sulla Terra un coraggioso esploratore con un compito di estrema importanze: sulle spalle del giovane spadaccino Age gravano infatti le sorti dei coloni spaziali, la cui estinzione sembra ormai vicina. Non sappiamo ancora con esattezza di cosa si tratti, ma pare che il temerario Age sia sceso sulla Terra per cercare un preciso oggetto che, se riportato sull'Orbitale, potrebbe davvero cambiare il destino della propria gente.

Quella che lo attende è però un'impresa estremamente difficile, in quanto il pianeta abbandonato dall'uomo per oltre un migliaio di anni è ora popolato da raccapriccianti creature mutanti e da spaventose macchine andate fuori controllo a causa di gravi errori di programmazione. Per poter portare a termine l'importante missione affidatagli, Age dovrà innanzitutto sopravvivere in un ambiente estremo e ostile, dove per giunta non potrà far affidamento su nessuno, in quanto il suo unico compagno di viaggio sarà l'androide fluttuante Helvis.



Sempre attuale, il tema della sopravvivenza del genere umano dovrebbe garantire la presenza di un intreccio narrativo drammatico e coinvolgente, come avvenuto ad esempio nel recente Scarlet Nexus (per tutti i dettagli consultate la recensione di Scarlet Nexus). Dato il ruolo giocato nella vicenda dal pragmatico gruppo Frontier, presumiamo infatti che la trama del gioco post-apocalittico riservi tanti colpi di scena sconvolgenti e disarmanti, con cui non vediamo l'ora di poter fare i conti.

Da solo su un pianeta ostile

Mentre le informazioni riguardanti il canovaccio narrativo sono al momento poche, ci siamo fatti un'idea abbastanza precisa di quel che avrà da offrire il sistema di combattimento di Ultra Age. Come anticipato nell'introduzione, il roguelite sudcoreano sfrutterà uno squisito combat system votato all'anazione frenetica, che similmente a quanto fatto dai più adrenalinici esponenti del genere action stylish permetterà al giocatore di realizzare combo pressoché infinite, sia a terra che a mezz'aria, e schivare all'ultimo istante gli attacchi in entrata.

Seguendo l'esempio di Kratos, Dante o Vergil (a proposito della progenie di Sparda, vi suggeriamo di recuperare la nostra recensione di Devil May Cry 5 Special Edition), Age avrà accesso a svariate armi diverse, che potranno essere rimpiazzate in qualsiasi momento della battaglia per adattare il suo stile di lotta alle caratteristiche dell'avversario: se per esempio le spade di dimensioni medie - quindi votate alla velocità - torneranno particolarmente utili per macellare le carni dei nemici comuni, in presenza di avversari robotici l'avventuriero disceso dall'Orbitale sarà libero di ricorrere a una lama attraversata da una potente scarica elettrica, che di conseguenza arrecherà danni ingenti agli androidi e alle altre macchine impazzite. Sappiamo già che nel suo armamentario troveranno posto anche lame di altri attributi, al fine di sfruttare di volta in volta le debolezze elementali delle creature mutanti, ma non è escluso che Ultra Age possa nascondere persino qualche spadone con cui abbattere le difese delle più coriacee bestie corazzate.



Sarà dunque imperativo aggiungere all'inventario degli strumenti di morte dalle caratteristiche diverse (e magar aver pronte altre armi di riserva), in modo tale da affrontare con un pizzico di strategia le boss fight e risultare virtualmente in grado di prevelare in qualsiasi circostanza. Anche perché il continuo ricambio sarà alla base dell'azione, in quanto la durabilità di ciascuna spada sarà limitata e, una volta esaurita, occorrerà attendere qualche tempo prima di poterla adoperare nuovamente. A tal proposito, i giocatori dovranno quindi innescare le tecniche speciali delle loro armi prima che queste diventino inutilizzabili e ricorrere al momento giusto al loro travolgente potere.

Per di più, il recupero e successivo dispendio dei giusti materiali consentirà di migliorare i parametri e le abilità speciali delle armi, installarvi nuovi moduli e addirittura incrementare il livello dell'equipaggiamento. La personalizzazione, quindi, giocherà un ruolo vitale nel processo di crescita del guerriero, che per poter sopravvivere sul nuovo pianeta Terra dovrà raccogliere le materie prime individuate lungo il cammino e aggiornare costantemente il proprio arsenale.



Ad ogni modo, il giovane Age disporrà di svariati altri assi nella manica, tant'è che all'occorrenza impiegherà la cosiddetta Wire Skill per lanciare un cavo con cui attirare a sé i nemici più piccoli, o magari ricorrere al Quantum Warp per balzare istantaneamente addosso alle prede più robuste e voluminose. Il cavo tornerà utile non solo per superare strategicamente le situazioni di inferiorità numerica, ma potrà essere utilizzato persino per attraversare spazi vuoti e recuperare rapidamente gli oggetti nascosti nell'ambiente circostante.

A proposito del fedele androide Helvis, che al pari dei pod in NieR: Automata rimarrà sempre accanto al compagno Age, non sappiamo ancora se questo avrà o meno delle meccaniche di attacco, ma l'ultimo trailer ha rivelato che il suo partner potrà utilizzarlo per rimanere appeso a mezz'aria e arrampicarsi sulle bestie enormi.



Caratterizzato da tanti biomi differenti, come foreste lussureggianti, ardenti deserti quasi privi di vita, millenarie fabbriche di rifiuti e fitte foreste pluviali, Ultra Age ci costringerà ad attraversare un desolante pianeta Terra devastato tanto dai fenomeni naturali, quanto dal conflitto tra mutanti e macchine. Non a caso, durante il viaggio ci capiterà spesso di imbatterci in faide tra nemici di diverse tipologie, i quali si daranno battaglia per difendere i rispettivi territori: in quelle delicate circostanze dovremo quindi valutare se aggirare il pericolo o se gettarci nella mischia per eliminare entrambe le fazioni in lotta.