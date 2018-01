Underworld Ascendant: Uno sguardo al nuovo gioco della serie Ultima

Provate ad immaginare un grande albero genealogico videoludico, che affonda le proprie radici talmente in fondo, indietro nel tempo, da non permettervi più di vedere (e ricordare) la sua origine. Sui rami più alti, quelli più recenti ed in bella vista, si trovano giochi che negli ultimi anni, per un motivo o per un altro, hanno lasciato un segno profondissimo nel settore: basti citare Bioshock e Dishonored, ad esempio, a cui si affiancano inoltre molti altri "immersive sim" che affollano il mercato. Parliamo di un genere che offre al giocatore una serie numerosissima di possibilità alternative per raggiungere il medesimo obiettivo e per piegare le logiche del titolo alle proprie esigenze, ora ricorrendo allo stealth, ora all'azione, ora alla manipolazione dello spazio.

Una sorta di "parco giochi" digitale, nel quale sbizzarrirsi per cercare soluzioni sempre nuove o efficaci. Ecco: il più grande progenitore di questa foltissima famiglia di software si chiama Ultima, una saga la cui origine risale agli albori del gaming e che - nonostante il suo retaggio permanga in molte opere moderne - possiede un'eco oggigiorno un po' affievolita. Ed è proprio raccogliendo la sua preziosa eredità che il team OtherSide Entertainment (sotto l'ala protettrice di 505 Games) ha deciso proporre un sequel spirituale dei leggendari Ultima, ossia Underworld Ascendant, discendente diretto di Ultima Underworld: The Stygian Abyss datato 1992.

La squadra dietro questo ambiziosissimo progetto è composta da nomi che fanno tremare le ginocchia di ogni appassionato: dal lead designer Tim Stellmach (già al lavoro su Thief) fino ad arrivare a Joe Fielder e Justin Pappas, rispettivamente director e level designer di Bioshock Infinite. E questo "dream team" si compone anche di altre personalità di spicco, provenienti da franchise come Fallout e System Shock: con un simile gruppo alle spalle, le aspettative sono indubbiamente molto alte. Mossi quindi da una certa curiosità, abbiamo avuto modo di assistere ad una breve demo hands-off di Underworld Ascendant, scoprendo un gioco che - come i suoi predecessori - fa dell'assoluta libertà il proprio, distintivo marchio di fabbrica.

Un abisso di possibilità

In Underworld Ascendant il protagonista è "Avatar", cioè il giocatore stesso, che si trova catapultato all'interno dello Stygian Abyss (sì, lo stesso del gioco del 1992), un mondo sotterraneo popolato da un'insolita flora, da una peculiare fauna e da creature dinoccolate simili a scheletrici non-morti, connesse alla natura con un rapporto molto stretto. Prevedibilmente, lo scopo di OtherSide Entertainment è quello di lasciare l'utente completamente libero di progredire a proprio piacimento, sfruttando una formula ludica che mescola le caratteristiche di un "immersive sim" e quelle di un classico GDR. Prima di cimentarsi in una delle diverse missioni del gioco, del resto, dovremo recarci verso una sorta di hub centrale, percorrendo un ipogeo cavernoso, nel quale selezionare non solo gli incarichi da completare, ma anche i diversi "hero kit" da portare con noi, ciascuno contenente differenti abilità. A seconda del nostro stile di gioco o dell'approccio che desideriamo utilizzare, potremo propendere per un set composto da talenti più aggressivi, oppure indirizzati verso la furtività, oppure ancora verso le arti magiche. Non esiste un modo unico o corretto per portare a termine un obiettivo, bensì un novero di variabili paurosamente elevato: non troveremo, infatti, nulla di "scritpato" in Ascendant, né le reazioni dei nemici, né le risposte dell'ambiente alle nostre sollecitazioni. La chiave di lettura è basata sulla sperimentazione, sulla voglia di innovarsi e dar sfogo alla propria fantasia, mescolando - quando necessario - le skill a propria disposizione in modo quanto più creativo possibile. Nei circa 20 minuti di demo abbiamo osservato una serie di variabili alquanto sorprendente, in grado di spingere il giocatore a tentare e ritentare parecchie soluzioni.

L'uso della fisica, miscelato all'utilizzo della magia può dar vita a situazioni efficaci e sopra le righe, che portano il level design fino al punto di rottura. Per darci una prova delle potenzialità offerte da Ascendant, il team ci ha mostrato una singola missione, nella quale il protagonista doveva recuperare un importantissimo artefatto all'interno di un presidio ben controllato da mostri e trappole di vario genere: al fine di agguantare la reliquia, avremo l'opportunità sia di agire a testa bassa, massacrando le legioni di non morti, sia di sgusciare silenziosamente tra i cunicoli della roccaforte, sia di creare distrazioni "ambientali" con l'uso dei talenti magici. L'approccio frontale, allo stato attuale, è anche quello più bisognoso di limature: trattandosi di una versione pre-alpha, confidiamo senza dubbio in buoni margini di miglioramento per quanto concerne la gestione dei colpi, delle hitbox e della telecamera, ancora un po' confusionaria durante le schermaglie. Il tutto - di contro - migliora esponenzialmente quando si decide di ingegnarsi per ingannare il level design.

Lo scenario che si è aperto dinanzi ai nostri occhi proponeva un'area sandbox dalle dimensioni ragguardevoli, piena zeppa di avversari, strani fiorellini multicolore, lumache striscianti e burroni da superare. In caso di distanze troppo ampie da coprire, in base al kit in nostro possesso, potremo decidere di camminare sulle mura à la Prince of Persia con la comodissima abilità "wallrun", oppure - qualora ne fossimo sprovvisti - spremerci un po' le meningi: ad esempio, con la lievitazione, avremo la chance di sollevare dei cubi di metallo, affiancarli l'uno all'altro e poi cristallizzarli in stasi per formare un ponte. Nel caso non possedessimo doti magiche a sufficienza, nulla ci vieterà di afferrare alcuni bulbi violacei parecchio appiccicosi, incollarli di fila lungo il muro che collega le due estremità dell'abisso e poi lanciare i suddetti cubi su queste sfere collose, così da creare un altro ponticello molto più artigianale. Allo stesso modo, simili globi - che germogliano come boccioli nell'ambiente - possono essere usati per bloccare la rotazione di alcune lame metalliche che, al pari delle più classiche trappole anti taccheggio, ostacolano i nostri tentativi di sgusciare non visti tra i cunicoli. Che Ascendant sia stato programmato con il solo intento di stimolare la vena creativa del giocatore è testimoniato anche dal sistema di progressione. L'esperienza, infatti, non si ottiene adempiendo determinati obiettivi, ma imparando a "conoscere" con metodi sempre nuovi tutte le opportunità garantite dal level design: insomma, più soluzioni innovative riuscirete a trovare, maggiori saranno le ricompense.

È ancora presto - chiaramente - per conoscere tutte le variabili in gioco, e ipotizzare quanto Ascendant saprà mantenersi sempre stimolante anche sul lungo andare. Quello che abbiamo visto, però, ha saputo intrigarci al punto giusto, merito anche di una direzione artistica di stampo fantasy che - al netto di risolvibili problemi tecnici sul versante delle animazioni e delle texture - ripropone l'immaginario tipico dei GDR di fine anni '90 adattato nell'ottica moderna.

Un po' gotico, un po' naturalistico, ma anche un pizzico "cartoonesco", lontano - almeno in apparenza - da stilemi orrifici e ripugnanti, e più vicino a un'estetica "vecchia scuola". Così come piacevolmente "antica" è anche una struttura di gameplay che non prende per mano il giocatore, né lo guida verso un preciso traguardo, donandogli, pertanto, la totale libertà di modellare la sua personale, unica ed irripetibile avventura.