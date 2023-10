Unicorn Overlord: Vanillaware tra rpg fantasy e strategia tattica

Escludendo la riedizione di GrimGrimoire, che nei primi mesi del 2023 è piombato su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PS5 (qui trovate la recensione di GrimGrimoire OnceMore), negli ultimi tre anni il team di Vanillaware è praticamente scomparso dai nostri radar. Come un fulmine a ciel sereno, però, nelle scorse settimane il rinomato sviluppatore nipponico ha approfittato di un Nintendo Direct e soprattutto del Tokyo Game Show 2023 per annunciare un nuovo RPG strategico che esordirà in contemporanea mondiale l'8 marzo 2024.



Intitolato Unicorn Overlord, il gioco è attualmente atteso su Switch e Xbox Series X/S e console della famiglia PlayStation, e giacché mancano diversi mesi al suo esordio abbiamo raccolto tutte le informazioni finora divulgate in rete per provare a capire cosa dovremmo aspettarci a questo giro dagli autori del fenomenale 13 Sentinels: Aegis Rim.

Una storia di destini e nazione rubate

Anticipata da un brevissimo teaser inserito tra i contenuti extra del già menzionato 13 Sentinels: Aegis Rim (a proposito, siete a un click di distanza dalla recensione di 13 Sentinels: Aegis Rim), l'esistenza di Unicorn Overlord era già nota dal 2020, anche se il filmato della durata di appena 20 secondi ci aveva spinti a pensare che il progetto fosse in qualche modo legato a Grand Knights History, altro RPG strategico di Vanillaware lanciato sulle PSP giapponesi nel settembre 2011 e purtroppo mai approdato sui mercati occidentali.

Effettivamente Unicorn Overlord presenta parecchie somiglianze con Grand Knights History, sia sul fronte narrativo che sul piano ludico. A proposito del racconto, abbiamo appreso che la vicenda sarà ambientata nel continente di Fevrith, una terra che ospita cinque nazioni (Cornia, Drakenhold, Elheim, Bastorias e Albio) assai diverse tra loro e popolate da esseri umani, elfi, angeli e creature dall'aspetto animalesco meglio note come feridi. La vita pacifica del continente verrà sconvolta da una guerra scoppiata in quel di Cornia e provocata dal generale Valmore, che ribellandosi alla famiglia reale finirà per sottomettere e unificare tutto il Fevrith sotto la propria bandiera. Scampato alla morte grazie all'intervento di Ser Josef, un sacro cavaliere al servizio della regina Ilenia (quasi certamente deceduta durante la sanguinosa rivolta), il giovanissimo principe Alain fuggirà dalla propria patria per farvi ritorno un decennio più tardi, allo scopo di riscattare tutte le terre del Fevrith cadute sotto il giogo del malvagio traditore, che dopo aver ripristinato l'impero zenoirano ha assunto il nome di Galerius.



Forte del leggendario Anello dell'Unicorno, tesoro ancestrale che si tramanda nella famiglia reale di Cornia e apparentemente dotato di un potere che eoni prima permise ai suoi antenati di purificare il male, il nostro Alain verrà quindi scelto per riunire più di sessanta eroi diversi e guidare l'Esercito di Liberazione contro l'Imperatore Galerius, la cui forza malvagia sta lentamente consumando il mondo intero.

Similmente a quanto accade nei capitoli della serie Suikoden e nel suo successore spirituale Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, il legittimo erede al trono di Cornia potrà reclutare decine di individui, che durante il viaggio decideranno di seguirlo in circostanze sempre diverse. Avendolo salvato dalle grinfie di Valmore, per poi crescerlo sull'isola di Palevia e trasformarlo in un guerriero, il fedele Jasef accompagnerà il diciassettenne Alain per tutto il suo viaggio e il suo contribuito sarà indispensabile per la formazione dell'Esercito di Liberazione. Altri membri iniziali del party saranno la graziosa Scarlett, sacerdotessa della Chiesa Paleviana caratterizzata da una folta chioma bionda, e Lex, ardimentoso figlio di un pescatore di Palevia nonché amico di infanzia di Alain, che per motivi a noi sconosciuti sceglieranno di seguire il principe nel suo viaggio per aiutarlo a liberare il Fevrith.



Tuttavia, se alcuni eroi decideranno di sposare la sua causa per ragioni di trama, in altre occasioni starà invece al giocatore capire come reclutare i potenziali alleati: uno screenshot suggerisce infatti che, scegliendo di risparmiare furfanti o nemici sconfitti in battaglia, Alain potrà giustiziarli o in alternativa arruolarli nella propria armata, affinché i loro talenti non vadano sprecati.

Nonostante la storia di Unicorn Overlord possa apparire tutt'altro che originale, bisogna comunque tenere presente che già in passato George Kamitani - fondatore e principale sceneggiatore di Vanillaware - è riuscito a incantarsi con intrecci a prima vista troppo classici e vagamente banali, che col passare delle ore si sono però rivelati profondi, sfaccettati e coinvolgenti (per maggiori dettagli vi suggeriamo di consultare la recensione dell'indimenticabile Odin Sphere: Leifthrasir). Non è chiaro se Kamitani sia o meno coinvolto nel progetto, in quanto lo scorso gennaio il presidente di Vanillaware ha comunicato di essere al lavoro su un titolo che vedrà la luce soltanto tra diversi anni, eppure siamo convinti che lo studio non ci deluderà nemmeno questa volta.

Un esercito da formare e guidare

Tanto il trailer di annuncio quanto il comunicato stampa diramato dal publisher ATLUS promettono un mondo vasto e liberamente esplorabile, tant'è il giocatore sarà libero di scegliere in totale autonomia la meta successiva e le battaglie da affrontare.

Oltre a incontrare i personaggi reclutabili, spostandoci sull'immensa e a tratti affollata mappa del mondo proposta da Unicorn Overlord avremo la facoltà di visitare le città (che tuttavia non sembrano fisicamente visitabili, se non attraverso i dialoghi previsti dalla trama), prendere parte a eventi secondari, dedicarci a mini-giochi che permetteranno di portare a casa minerali e altre materie prime o magare ingaggiare gruppi di nemici erranti per accumulare punti esperienza. I ragazzi di Vanillaware hanno inoltre anticipato che, liberando le cittadine e le fortezze controllate dall'esercito zeroirano, ristabiliremo l'ordine nelle zone visitate e potremo sfruttare strutture e negozi locali per aggiornare l'equipaggiamento e rimpinguare le nostre scorte di oggetti. Potendo scegliere in quale ordine affrancare e ricostruire le varie città del continente, addestrare gli alleati e riconquistare il Fevrith si preannuncia un'attività davvero entusiasmante, anche perché le nostre azioni ci consentiranno di accrescere la Fama dell'Esercito di Liberazione, migliorare i rapporti con le cinque nazioni e sbloccare di volta in volta nelle nuove meccaniche.



Riprendendo e ampliando la componente strategica vantata a suo tempo da Grand Knights History, il neo annunciato Unicorn Overlord punta a offrire un'esperienza fresca e attuale, che a detta di Vanillaware differirà dalle precedenti produzioni dello studio.

Basandoci soltanto sulle fugaci clip di lotta che abbiamo potuto ammirare finora, il sistema di combattimento non dovrebbe discostarsi poi molto dalla formula tipica di Fire Emblem, che appunto presenta una mappa con le unità da muovere verso gli obiettivi e un'interfaccia che rivela l'esito di un eventuale duello prima ancora che questo abbia inizio. La più evidente differenza tra i gameplay dei due titoli va individuata nelle unità stesse, che in Unicorn Overlord non saranno singole, bensì costituite da tre o persino cinque combattenti. Un po' come accadeva in The Last Remnant, prima ancora di schierare il proprio esercito in prima linea il giocatore dovrà quindi suddividerlo in tanti piccoli gruppi, cercando naturalmente di costruire dei reparti bilanciati: trattandosi di un tattico, la scelta delle classi e delle abilità dei singoli sarà insomma cruciale per formare unità virtualmente inarrestabili e competitive, creare sinergie efficaci e conseguire la vittoria. E dal momento che le condizioni di trionfo saranno spesso diverse e potranno ad esempio richiedere la sconfitta del generale nemico, gli utenti dovranno adattare le proprie strategie alle varie situazioni, valutando attentamente gli sviluppi della battaglia e prendendo delle decisioni capaci di ribaltarne completamente le sorti.



Tenendo presente che gli oltre sessanta potenziali alleati reclutabili porranno sul piatto tante classi e oltretutto apparterranno a razze diverse, la personalizzazione dell'armata giocherà un ruolo fondamentale in Unicorn Overlord, che in ogni caso presenterà tre livelli di difficoltà.

Per andare incontro alle preferenze di qualsiasi tipologia di giocatore, lo studio giapponese ha messo appunto una modalità semplice e indicata ai neofiti di strategici che potrebbero volersi dedicare soltanto alla storia, una modalità normale, bilanciata e indicata a coloro che frequentano abitualmente il genere, e per finire una modalità difficile che saprà mettere a dura prova la mente e le tattiche dei veterani più esigenti.



Infine, è stato annunciato che Unicorn Overlord vanterà perfino una componente multigiocatore, grazie alla quale gli utenti desiderosi di mettere alla prova le proprie truppe potranno recarsi in arena e partecipare a intensi duelli PvP.