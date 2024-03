Unknown 9 Awakening è vivo, ma il gameplay lascia qualche dubbio

Ve lo ricordate Unknown 9 Awakening? Annunciato alla GamesCom del 2020, il primo titolo di Reflector Entertainment si è presentato al pubblico come parte di un universo crossmediale, e affiancato quindi da romanzi, fumetti, podcast e via discorrendo. Ben presto però del progetto si sono perse le tracce e chi voleva saperne di più ha iniziato a provare una lecita apprensione circa il suo stato di salute. Il lungo silenzio è terminato, perché di recente abbiamo partecipato a una presentazione per la stampa dedicata ad Awakening, in cui abbiamo scoperto dettagli circa la lore del gioco, la sua protagonista e non solo. Difatti ci è stata mostrata una sezione di gameplay pensata per dare spazio ai poteri che andremo a utilizzare nell'avventura, che però - lo diciamo francamente - ha fatto sorgere in noi diversi dubbi.

La sparizione del gioco e i primi dettagli sulla lore

Unknown 9 Awakening vedrà la luce in un periodo non meglio precisato dell'estate 2024, e su entrambe le generazioni di PlayStation e Xbox, oltre che su PC.

Come dicevamo, è parte di un immaginario crossmediale sviluppato da piccole squadre di Reflector Entertainment, tutte accomunate dall'idea di plasmare un ambizioso universo narrativo. Ad oggi sono stati già pubblicati due volumi a fumetti (Torment), la prima stagione di un podcast (Out of Sight), un paio di romanzi, e in futuro arriveranno anche una web serie e altre produzioni di natura non specificata. Il Creative Director, Christophe Rossignol, ha provveduto a spiegare i motivi per cui del gioco non abbiamo saputo più nulla per anni: le difficoltà della pandemia non hanno aiutato, inoltre il team voleva assicurarsi che il titolo offrisse una storia unica e immersiva, perfettamente integrata nel profondo immaginario di partenza. Ultima ma non per importanza, la necessità di approntare un gameplay capace di garantire ai giocatori molteplici possibilità d'approccio agli scontri. Ci è stato detto che per gustarci a fondo la trama di Awakening non avremo bisogno di conoscere le altre iterazioni del franchise citate poco fa. Poi è chiaro, i veri interessati potrebbero sempre decidere di recuperarle, ma non saranno obbligati a farlo.



Siccome siamo in tema, l'universo di partenza pone al centro della scena i cosiddetti Quaestors e il loro viaggio nel mondo alla ricerca delle figure che danno il nome all'IP: gli Unknown 9 sono figure immortali con conoscenze terribili e segrete, potenzialmente in grado di trarre in salvo l'umanità (non ci è dato sapere da cosa) o di condurla alla distruzione. I membri di questa cerchia sono stati definiti anche "i signori di The Fold", una misteriosa dimensione parallela sovrapposta alla nostra che garantisce loro incredibili poteri sul mondo fisico.

Neanche a dirlo, due società segrete vogliono a tutti i costi ottenere le conoscenze degli Unknown 9, e sono la Società dell'Anno Bisestile e gli Ascendants. La prima vuole traghettare l'umanità in una sorta di Età dell'Oro, mentre il secondo ordine è mosso da scopi meno nobili. Che cosa sappiamo invece delle premesse narrative di Awakening? Più del previsto, in realtà. La bambina vista nel reveal trailer del gioco si chiama Haroona, ed è una Quaestor con una connessione unica con The Fold, che però deve imparare a controllare.



Nel corso dell'avventura vestiremo i panni della versione adulta di Haroona, desiderosa di vendicarsi di Vincent Lichter, l'ex discepolo della propria mentore, nonché il suo assassino. Nella sua ricerca la protagonista incontrerà in qualche forma le società segrete di cui abbiamo parlato poco fa, che conoscono la dimensione di The Fold, come pure i pericoli che si trovano al suo interno.

Tra giungle, città e deserti ricchi di segreti, Haroona esplorerà luoghi pregni di mistero, facendosi alleati e nemici lungo la strada. Focalizzata maggiormente sul gameplay, la presentazione non ci ha dato modo di conoscere la protagonista più approfonditamente, ma siamo certamente curiosi di farlo: a interpretarla è infatti l'attrice Anya Chalotra, la Yennefer di Vengerberg della serie Netflix dedicata a The Witcher.

Trama e ambientazioni

Prima del video di gameplay ci è stato mostrato un trailer da cui vogliamo trarre qualche considerazione. Sui personaggi non c'è molto da dire: una voce femminile più attempata, che dispensa saggi consigli ad Haroona, potrebbe appartenere proprio alla sua maestra deceduta, mentre l'individuo dai capelli brizzolati apparso in una scena potrebbe essere proprio Vincent Lichter, ma per ora è impossibile confermarne l'identità.

L'uomo ad ogni modo parla di un ciclo che sta ricominciando e poi si chiede "per quante altre volte dobbiamo sopportare la vanità dei 9?". Potrebbe insomma riferirsi alla condizione di sudditanza dell'umanità nei confronti degli Unknown 9, una situazione che potrebbe averlo spinto a ordire oscure macchinazioni per cambiare le cose a modo suo. Alla conclusione del video la protagonista, attorniata da un'aura verdastra, sembra trovarsi in un'altra realtà, accompagnata da una voce che ci svela una cosa: lei è stata lì molte volte. Dovrebbe trattarsi di The Fold, la dimensione a cui Haroona è legata da una forte connessione. Tra la sezione di gioco e il trailer, abbiamo dato un'occhiata anche ad altri scenari, a cominciare dalla città assolata e dalle architetture arabeggianti chiamata Chamiri, che ci sembra vantare una buona personalità sul fronte estetico.



Bisogna anche capire l'estensione di questa location, che vedrà Haroona balzare da un tetto all'altro, spingere nemici contro strutture in legno distruttibili e camminare per strade piene di vita. Sarebbe una bella sorpresa l'alternanza tra livelli più lineari e aree più aperte, magari da esplorare con l'ausilio del sistema di parkour/arrampicate adocchiato nel trailer. Tra oggetti collezionabili non meglio specificati e Punti Abilità sparsi per le mappe, del resto, i motivi per prolungare le nostre peregrinazioni dovrebbero esserci. Sappiamo che nel prossimo futuro verranno svelate altre ambientazioni e abbiamo già notato dei possibili punti di interesse nella zona desertica vista nel trailer, con le sue statue forse connesse proprio agli Unknown 9.

Un peccato in tal senso che lo scenario al centro del gameplay non ci abbia convinto del tutto sul profilo prettamente estetico, dimostrandosi una giungla un po' priva di personalità. Stando al materiale che ci è stato mostrato, Unknown 9 non punta a meravigliare con la mole poligonale dei protagonisti o con mappe particolarmente dettagliate sul fronte grafico. C'è insomma bisogno che sia la direzione artistica a risaltare, e in quest'ambito la presentazione ci ha lasciato con impressioni altalenanti.



Le vesti di Haroona ad esempio sono gradevoli a vedersi, e lo stesso vale per il soldato nemico armato di pistola mitragliatrice, coi suoi rimandi alle due guerre mondiali. Altri avversari invece ci sono parsi ben più generici, e a eccezione di alcuni giochi di luce, messi ulteriormente in evidenza dal setting notturno, non siamo rimasti particolarmente colpiti dall'ensemble visivo.

Le incertezze del gameplay

La demo di Unknown 9 Awakening ha preso il via da una porzione situata a circa due ore dall'inizio dell'avventura, con Haroona impegnata a prendere possesso di un'aeronave che nel gioco fungerà da hub principale. Per portare a termine l'obiettivo ha fatto sfoggio dei sui poteri derivanti dalla connessione con The Fold, ora diventando invisibile per raggiungere l'erba alta e nascondersi, ora sfruttando la dimensione alternativa per scovare gli elementi interattivi dello scenario e la posizione dei nemici. Fin qui tutto bene, poi sono cominciati i problemi.

Una delle soluzioni offensive cardine di Awakeing è lo Stepping, ossia la capacità di prendere possesso di un nemico per un breve periodo. Facendolo è possibile ad esempio dirigersi da un altro avversario nei pressi di una lanterna, per poi eliminarlo con un attacco diretto. Tornati nei panni di Haroona, non bisogna far altro che guardare la dipartita di uno dei due soldati per mano dell'altro, e poi premere il tasto preposto per far saltare la lanterna e liberarsi anche del secondo. Sempre nel corso della demo, dopo aver appreso un secondo token per le possessioni la protagonista ha sfruttato due Stepping a catena per eliminare ancor più nemici in un baleno, controllando perfino un fuciliere capace di assassinare un compagno dalla distanza. Sulla carta quella della possessione a catena è una trovata molto interessante, nella pratica - stando a quel che abbiamo visto - è una mossa che rischia di abbattere quasi del tutto il livello di sfida. Seppur con la difficoltà "story mode" (i soldati perivano più in fretta), i nemici ci sono parsi molto poco reattivi, incapaci di rappresentare una reale minaccia per la potente Haroona.



Anche il suo alleato Luther, che oltre ad aiutarla negli scontri avrà un ruolo importante nella storia, non ha praticamente mosso un dito per tutto il tempo, non facendo che avvalorare le nostre preoccupazioni sulle incertezze dell'IA. All'eroina è bastato usare un po' di combinazioni corpo a corpo per ricaricare i token e riprendere il ruolo di burattinaia dei soldati, che in alcun modo hanno potuto contrastarla. Inoltre, siamo sinceri, le animazioni degli attacchi melee si sono rivelate piuttosto grezze, e lo stesso vale per le reazioni dei soldati ai colpi che li raggiungevano.



A queste considerazioni aggiungiamo l'abbondanza di generatori e lanterne con cui provocare esplosioni o incendi e, in sostanza, mettere a segno esecuzioni, una caratteristica questa che potrebbe ulteriormente agevolare il superamento degli scontri. Anche contro il mini boss, una classe di nemico amante dei cazzottoni chiamata Bruiser, Haroona ha prima ricaricato i token con il melee e poi si è liberata molto velocemente della minaccia maggiore, a riprova dei nostri timori circa lo scarso bilanciamento tra le forze in campo.

Complice la presenza di alberi delle abilità con cui potenziare ulteriormente i talenti della protagonista e acquisirne di nuovi, come bloccare i proiettili in arrivo con uno scudo e rispedirli al mittente, ci auguriamo che in sezioni un po' più avanzate dell'esperienza ci ritroveremo di fronte a minacce degne di questo nome, perché sì: la presenza di rilevatori del potere di Haroona in grado di allertare un accampamento nemico a nulla serve se gli avversari della donna sono così poco pericolosi.



Adesso, una considerazione doverosa. Le nostre valutazioni preliminari non sono legate che a pochi minuti di gameplay di un prodotto che non abbiamo nemmeno toccato non mano. Restano inoltre da scoprire le boss fight maggiori o il comportamento dei nemici di pattuglia durante le fasi stealth prolungate e in generale è chiaro che sia necessaria una prova prima di potersi esprimere in modo più consapevole sul gioco. Unknown 9 Awakening è ancora in pieno sviluppo e da qui all'estate avremo probabilmente modo di vederlo in altre occasioni, così da poter sapere di più anche sulla protagonista e sul suo viaggio di vendetta.