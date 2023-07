Unrestricted: Superman incontra Dragon Ball! Da tenere d'occhio

Sono ormai diversi anni che i fan dei supereroi chiedono a gran voce un videogioco dedicato a Superman, eppure Warner Bros. non sembra particolarmente propensa ad ascoltarli, preferendo dedicarsi invece alla Batfamily di Gotham Knights e alla Suicide Squad (per tutti i dettagli rileggete la nostra più recente anteprima di Suicide Squad: Kill the Justice League).



È fondamentalmente questa la ragione per cui Unrestricted - il titolo in sviluppo presso Indie-us Games che porrà il giocatore nei panni di un supereroe dotato di poteri molto simili a quelli dell'Uomo d'Acciaio - ha subito catturato l'attenzione della community. Incuriositi dal progetto, abbiamo raccolto le informazioni finora divulgate dal team e analizzato attentamente il trailer diffuso lo scorso dicembre, al fine di comprendere cosa dovremmo aspettarci da questo action game di matrice open world ispirato all'Azzurrone di casa DC Comics.

Nel segno dell'ultimo figlio di Krypton

Prima di addentrarci nell'analisi di Unrestricted dobbiamo compiere un breve salto nel passato e tornare al 2 agosto 2019, quando tre studenti della Vantan Game Academy (un prestigioso istituto giapponese che coltiva giovani talenti intenzionati a lavorare nel mondo dell'animazione, del doppiaggio e della gaming industry) pubblicarono via Steam la versione definitiva di Undefeated: un open world che permetteva agli utenti di indossare il mantello di un supereroe e proteggere un'intera città ricorrendo a incredibili superpoteri.

Essendo in grado di volare, l'avatar del giocatore poteva infatti pattugliare dall'alto le strade e intervenire per sventare crimini in corso. Alternando dinamiche boss fight a mezz'aria a sfide di volo in cui il protagonista era chiamato a raggiungere l'obiettivo entro il tempo limite o comunque distruggere tutta una serie di oggetti, l'action game risultava parecchio divertente e non a caso ha ricevuto oltre 1.7 milioni di download, anche se i suoi contenuti si esaurivano nell'arco di 40 minuti al massimo.



Dopo aver fondato Indie-us Games, che solo lo scorso anno ci ha proposto la versione PC di TrinityS (MMO che entro la fine del 2022 dovrebbe approdare anche su PlayStation 4 e PS5), i creatori di Undefeated hanno dato vita a un progetto ancora più complesso e ambizioso del precedente. Intitolato stavolta Unrestricted, il gioco di ruolo di fantascienza (o SFRPG, se preferite) punta a superare il suo diretto predecessore ed è apparentemente ambientato su un pianeta enorme.

Gli sviluppatori hanno del resto dichiarato di voler plasmare un'esperienza coinvolgente che consenta agli utenti di librarsi liberamente nel mondo da loro costruito e diventare il miglior supereroe in circolazione. Non sappiamo ancora se il protagonista sarà un personaggio predefinito o se invece dovremo creare un avatar personalizzabile, ma in compenso abbiamo appreso che questo sarà uno studente universitario qualsiasi e inizialmente privo di poteri, che dopo essere stato colpito da un meteorite verrà inviato su un altro pianeta e realizzerà di aver acquisito capacità straordinarie come la super forza, il volo, la vista calorifica, l'invulnerabilità e così via. In questa nuova realtà, che a quanto pare è molto più sviluppata della nostra Terra, il supereroe alle prime armi dovrà proteggere la popolazione dai violenti mutanti emersi in seguito a un incidente avvenuto circa 500 anni prima, quando una terrificante esplosione rischiò di provocare la fine dell'intera civiltà. Forte dei suoi nuovi poteri, il nostro alter-ego diverrà insomma il campione dei sopravvissuti e si ergerà a difesa del pianeta.



La trama ricalcherà quindi a grandi linee la storia dell'ultimo figlio di Krypton, che dopo essere sfuggito all'esplosione del proprio mondo morente giunse sulla Terra e, irradiato dalle radiazioni emesse dalla nostra stella gialla, acquisì i suoi iconici superpoteri. Al netto di un incipit tutt'altro che originale, la vicenda potrebbe comunque sorprenderci, specie se i ragazzi di Indie-us Games riusciranno a creare antagonisti carismatici e dotati di un certo spessore.

Superman incontra Dragon Ball

Essendo un titolo ispirato all'Uomo d'Acciaio, il gameplay permetterà di volare in mezzo ai palazzi del mondo in rovina, al fine di individuare insetti giganti e altre creature mutanti e ingaggiarle in battaglia. Dotato di una forza erculea e capace di fluttuare, il nostro alter-ego potrà combattere a terra oppure a mezz'aria, inanellando combo frenetiche e in grado di lanciar via i suoi malcapitati avversari: tra un colpo e l'altro potremo servirci del volo per avvicinarci o allontanarci dai nemici presi di mira, o magari ricorrere a un potere non meglio specificato per attirarli verso il protagonista.

Osservando il reveal trailer abbiamo inoltre appreso che il supereroe disporrà della vista calorifica, che a seconda delle circostanze potrà essere impiegata per tenere a bada i bersagli più fastidiosi (come lo scorpione corazzato affrontato nel filmato) o magari incidere scritte e simboli nella vasta mappa open world. Quella di Superman non sembra però essere l'unica licenza cui i ragazzi di Indie-us Games si sono ispirati durante la realizzazione di Unrestricted, tant'è che un secondo filmato caricato su YouTube ha rivelato che il protagonista sarà in grado di lanciare un attacco energetico praticamente identico alla Kamehameha di Dragon Ball: trattandosi di una tecnica a lungo raggio, non solo questa risulterà molto efficace sui nemici distanti, ma addirittura ce ne serviremo per aprire dei fori nelle pareti rocciose e creare delle vere e proprie scorciatoie che agevolino l'esplorazione del pianeta alieno. Un'altra scena molto particolare suggerisce poi che il personaggio principale disporrà pure di una qualche forma di telecinesi: nella suddetta, infatti, il metaumano alle prese con un mutante gigantesco provoca una frana e riesce ad arrestarne l'avanzata, suggerendo l'esistenza di poteri legati all'interazione con l'ambiente circostante.



Molto ancora c'è da scoprire su Unrestricted, specie per quel che concerne il sistema di crescita e la personalizzazione dell'avatar. A questo proposito, il team di Indie-us Games si è limitato ad asserire che, sconfiggendo nemici comuni e terrificanti boss, i giocatori ne acquisiranno i geni e sbloccheranno di volta in volta nuovi super poteri con cui personalizzare il proprio personaggio.

È dunque plausibile che lo sviluppatore non ci abbia ancora mostrato tutte le capacità sovrumane che a tempo debito potremo "equipaggiare" sul protagonista per dar forma al supereroe dei nostri sogni. Con tutta probabilità Unrestricted includerà pure un sistema di crafting, anche perché le persone salvate dal protagonista lo ricompenseranno puntualmente con preziosi materiali che supponiamo verranno utilizzati per migliorare e rinnovare l'equipaggiamento.



In attesa che Warner Bros. si decida a esaudire i desideri dei fan, Unrestricted potrebbe insomma essere la cosa più vicina a un gioco sull'Azzurrone che vedremo nel prossimo futuro. Peccato soltanto che il progetto, che ovviamente continueremo a seguire con acceso interesse, non disponga ancora di una finestra di lancio anche solo approssimativa.