Valorant: alla scoperta del nuovo agente Kay/O

VALORANT ha appena spento la sua prima candelina. Un anno vissuto piuttosto intensamente tra nuove mappe, inedite modalità di gioco e interessanti aggiunte al roster. Senza contare, poi, la repentina virata del titolo verso il competitive sempre più spinto: l'esport, con le Ignition Series (prima) e il VALORANT Champions Tour (dopo).



Il tactical shooter targato Riot Games, lo sappiamo, è un titolo ostico, con una barriera all'entrata quasi insormontabile e una curva d'apprendimento a dir poco ripida e punitiva. Eppure, continua ad attirare giocatori in ogni parte del mondo. Secondo i dati forniti dallo stesso colosso statunitense, sarebbero ben quattordici i milioni di giocatori su Valorant.



Una cifra ragguardevole, che Riot Games punta a surclassare agilmente estendendo prossimamente l'esperienza ludica dello shooter (riadattata, per forza di cose) ai dispositivi mobile con l'arrivo di Valorant su smartphone e tablet. Intanto, oltre ai festeggiamenti per il compleanno, cosa ci aspetta in questo assolato e afoso giugno? Beh, un nuovo agente, anzitutto. Bramato, agognato e chiesto a gran voce dalla community. E finalmente eccolo KAY/O, dopo la miriade di leak (ormai consueti) e indizi sparsi dagli stessi dev nel corso delle settimane passate. Questa volta il nuovo agente del roster è un automa. Una macchina da guerra, per la precisione. Anzi, un cacciatore di Radianti.

Il background, l'inizio della convergenza

Riot Games, ormai, ci ha abituati a lasciare indizi anzi, briciole di pane, sulla strada che conduce al reveal di un nuovo contenuto. Al di là dei leak, come sempre croce e delizia da cui non possiamo liberarci, gli sviluppatori hanno nuovamente dimostrato tutta la loro bravura nel creare "hype" e a costruire un percorso in crescendo fatto di piccole concessioni e curiosi easter egg sparsi tra il sito ufficiale, i social e ovviamente lo stesso gioco.

Già nelle scorse settimane, infatti, il team fece velatamente riferimento ad alcune caratteristiche del nuovo agente, pubblicando (in occasione della finale dei VCT Masters islandesi vinti dai Sentinels) un video dedicato alla lore (Dualismo, che potete vedere tra qualche riga), in cui qualcosa del nuovo corso veniva accennato.



Poi, al Summer Game Fest il team di sviluppo ha rilasciato un brevissimo teaser in cui si vede un robot (simile a quelli che affollano il Poligono) smontato. Inoltre, un update della mappa Breeze ci ha dato qualche particolare in più, come un coltello e un teletrasporto improvvisamente riattivatosi.

Ora è arrivato il momento di scoprire qualcosa di più su KAY/O. Il robot sembra far parte di una specie di iniziativa per eliminare i Radianti (ovvero le persone dotate di abilità speciali, sorte dopo l'evento distruttivo conosciuto come Prima Luce) dalla faccia della Terra. Nel corso del video di presentazione è possibile notare alcuni spunti narrativi che probabilmente verranno sviluppati nel corso dei prossimi mesi.



L'automa sembra infatti avere dei trascorsi con Reyna e Omen (entrambi radianti) e, nel suo percorso di machine learning (attraverso cui apprende dai propri errori) si può apprezzare un importante flashback a là Terminator.

In sostanza - non sappiamo se sia un ricordo, oppure se si tratti della Terra "speculare", o una "visione algoritmica" di possibili eventi futuri - si vede KAY/O (o una macchina del tutto uguale a lui) che mette a ferro e fuoco una Terra già devastata e morente.

Le abilità

Ovviamente, ciò a cui guardano con più interesse i giocatori sono le abilità dell'agente. KAY/O è sostanzialmente un Initiator, altrimenti detto Demolitore, nella nostra lingua.

L'agente, come i colleghi di reparto Sova, Breach, Skye, ha il compito di dare il via alle danze, raccogliere informazioni e, sopprattutto, controllare gli avversari con abilità specifiche. In particolare KAY/O ha la capacità di sopprimere le abilità nemiche riducendo le possibilità di risposta degli avversari. Ecco le abilità del soldato robotico:



(E) ZERO//point

EQUIPAGGIA una lama di soppressione. SPARA per lanciarla. La lama aderisce alla prima superficie che colpisce e scoppia dopo un breve tempo di caricamento, sopprimendo chiunque si trovi nel raggio dell'esplosione.



(Q) FLASH//drive

EQUIPAGGIA una granata accecante. SPARA per lanciarla.

La granata esplode dopo un breve periodo, accecando chiunque nel suo campo visivo

Con il fuoco secondario, KAY/O lancia una flashbang già innescata che si attiva dopo 1 secondo, a differenza degli 1,6 secondi del fuoco primario.



(C) FRAG//ment

EQUIPAGGIA un frammento esplosivo. SPARA per lanciarlo. Il frammento aderisce al terreno ed esplode più volte, infliggendo danni quasi letali al centro di ogni deflagrazione.



(X) NULL//cmd

KAY/O si sovraccarica ISTANTANEAMENTE con energia di radianite polarizzata che lo potenzia e provoca l'emissione di ampie scariche energetiche dalla sua posizione. I nemici colpiti dalle scariche vengono soppressi per un breve periodo.

Mentre è in Sovraccarico, KAY/O ottiene Energetico. Se KAY/O viene ucciso mentre è in Sovraccarico, finisce a terra; gli alleati possono stabilizzare il suo nucleo per rianimarlo.

I contenuti del Battle Pass

L'Episodio 3 Atto 1 arriverà ovviamente assieme all'agente con la nuova stagione, all'inizio della prossima settimana. Il prezzo rimane quello di sempre: 1000 VP e i contenuti sono sostanzialmente i soliti: le skin per le armi, Accessori, Carte, Spray, Titoli. Il battle pass durerà fino a fine agosto: il 24 per la precisione.

In VALORANT verrà inoltre introdotto il bonus di squadra. Sarà possibile giocare con gli amici per ottenere esperienza bonus ad ogni partita dell'evento correlato al primo anno di VALORANT (che durerà sino al 6 luglio). Il Gruppo da 2 giocatori garantirà l'8% di PE bonus mentre, il Gruppo da tre permetterà di avere il 12% di PE. Da quattro sarà il 16%, da cinque: 20% di PE bonus.