Vampire The Masquerade Bloodlines 2: buon sangue non mente

Vampire: The Masquerade - Bloodlines è ancor oggi ricordato come una delle migliori creazioni della compianta Troika Games, nonché come testamento digitale dello studio, che ha chiuso i battenti poco dopo la pubblicazione del gioco. Bloodlines è infatti una creazione maledetta, un titolo dall'incredibile charme, capace di dar vita ad una Los Angeles dominata da vampiri che si nascondono agli occhi degli uomini, che manipolano la realtà, combattono guerre intestine con enorme ferocia. Ma è allo stesso tempo un gioco piagato da numerosi problemi: bug, meccaniche raffazzonate ed evidentemente incomplete, discutibili scelte di game design; un Giano bifronte che viene ricordato soprattutto per le sue qualità e perdonato per le sue mancanze.



La sfida di Paradox e Hardsuit Labs con l'appena annunciato Bloodlines 2 non è comunque semplice, perché se da un lato è praticamente certo che il team di sviluppo abbia avuto tempo e risorse (il gioco è in lavorazione dal 2015 ed uscirà nel 2020) per tornire al meglio tutti gli elementi manchevoli del primo capitolo, riuscire a mantenere intatto il savoir-faire vampiresco della creazione di Troika è un'impresa tutt'altro che facile. Che impegnerà peraltro un team composto da appassionati dell'universo di gioco e persino da Brian Mitsoda, che è stato il designer e lo scrittore del primo Bloodlines. Le premesse per far bene, in ogni caso, ci son tutte.

Il trailer

Sappiamo che alla GDC di San Francisco la stampa ha potuto assistere ad una presentazione di ben trenta minuti di gioco, purtroppo noi non abbiamo avuto questa fortuna e l'unico modo con cui siamo riusciti ad entrare in contatto con i toni e lo stile artistico della creazione di Hardsuit è attraverso un trailer in computer grafica ed una manciata di concept art.

Anche in base a molte informazioni che siamo riusciti a reperire in rete (e di cui parleremo più avanti), abbiamo dato uno sguardo approfondito al video di presentazione, notando dettagli molto eloquenti su alcuni degli elementi chiave di Bloodlines 2. Il gioco è ambientato a Seattle - non più a Los Angeles - e nei primi secondi si ha una fugace vista del Pier 57, un molo sull'oceano Pacifico da cui svetta una ruota panoramica.



La città è ripresa in notturna, si vedono le luci sfolgoranti della ruota che si rifrangono sul mare, sullo sfondo i grattacieli, dove risiede il cuore economico della città. Nel video non esistono scorci ripresi in diurna ed è un chiaro omaggio al primo capitolo, le cui vicende si svolgevano sempre in una San Francisco notturna, illuminata solo da lampioni e neon. È probabile - se non certo - che gli sviluppatori riprenderanno quel gusto malinconico delle ambientazioni, le strade semideserte e scorci che sembrano spuntar fuori dal quadro "I Nottambuli" di Hopper.

La sequenza subito successiva è ambientata nei sotterranei della città, in un inquietante corridoio illuminato da luci baluginanti: la scena pare suggerire l'esistenza di una rete di vie sotterranee dove i vampiri reietti vivono di stenti e combattono tra loro. Delle immagini che rafforzano l'idea di una spaccatura piuttosto netta tra la bella vita dei moli e degli alti grattacieli e la miseria del sottosuolo, ed è proprio questa disparità che, con molta probabilità, sarà alla base dei tumulti che smuoveranno Seattle.



Si può ascoltare poi una voce narrante, che dice "this city will bleed you dry" (questa città ti dissanguerà), alla quale seguono delle immagini di un inseguimento: un riferimento non troppo velato agli scontri tra clan e sette che hanno sempre caratterizzato l'universo di Vampire: The Masquerade.

Il bersaglio in fuga aizza contro il suo inseguitore alcuni sgherri. Il primo tenta di colpirlo con una mazza da baseball, ma viene abbattuto con un pugno in pieno volto.

Per uccidere il secondo assalitore armato di coltello, il protagonista utilizza un potere telecinetico per appropriarsi di un martello e poi colpire l'antagonista. Ciò suggerisce che nel gioco ci sarà la presenza di abilità simili, con le quali recuperare oggetti dell'ambientazione o interagire dalla distanza. La voce dice poi "you're young" (sei giovane), ma questo non si riferisce all'età del personaggio principale, bensì al fatto che si impersonerà un Thin-Blood, cioè un umano che è stato trasformato da poco in un vampiro e che ha poteri molto limitati rispetto ai più anziani della sua specie.



Facile ricollegarsi al primo Bloodlines, visto che le vicende prendevano piede proprio con queste premesse: il giocatore era un "child" trasformato da poco in vampiro e che pian piano acquisiva poteri sempre maggiori. Bloodlines 2 non si discosterà dunque da questa impostazione.

Nello stacco successivo si vede poi un personaggio, probabilmente uno degli aiutanti del protagonista, che gli serve da bere attingendo da una sacca di sangue. L'appartamento è colmo di libri e poster, c'è una televisione sulla quale si scorge una figura femminile (probabilmente l'annunciatrice di un TG) e un computer portatile con la mappa di Seattle.

Tali elementi fanno intuire che quella sarà la base del protagonista. Subito dopo si può notare un nuovo potere: uno sciame di pipistrelli che stordisce un assalitore, il quale viene poi morso sul collo. Il sangue, come ribadisce la voce narrante, è un elemento essenziale per la sopravvivenza dei vampiri, che si sono insediati in profondità nelle frange del tessuto sociale. Come si vede subito dopo, una matrona sensuale ed elegante (forse del clan Toreador), si appresta a pasteggiare un calice di sangue. La scena si svolge in un salone neoclassico, con un camino acceso ed un pianista che sta eseguendo una melodia.



È una sequenza che mette in luce non solo la varietà d'ambientazioni, che spaziano da miserabili sotterranei ai salotti della "Seattle bene", ma anche differenti interazioni: il dialogo, piuttosto che la brutale lotta.

Subito dopo, l'inseguimento iniziato nelle prime battute del trailer arriva al suo culmine: il fuggitivo sbaglia un balzo ed il protagonista, dotato di incredibili capacità atletiche, riesce a catturarlo e a guardarlo in volto.

La sua faccia è turpe e mostruosa, forse quella di un Nosferatu, una specie che vive in isolamento proprio perché il suo aspetto la renderebbe immediatamente riconoscibile, infrangendo i concetti alla base della "Masquerade". A questo punto, un lavandino da cui goccia sangue (intravisto con regolarità nel corso dei vari spezzoni) comincia a riempirsi e straripare: il frangente successivo mostra una cascata di liquido ematico che invade un corridoio - lampante citazione ad una scena di Shining - sulle parole della narratrice che pronuncia "here, no one's hands stay clean" (qui nessuno ha le mani pulite).



Anche in questo caso, come ci pare d'intuire, le scelte rifletteranno una moralità grigia, non esisterà una suddivisione netta tra "giusto" e "sbagliato", "bene" e "male", proprio come nel gioco di ruolo cartaceo, che non ha un sistema di allineamento come quello di Dungeons & Dragons.

Le scene successive sono quelle più misteriose. Prima si vede l'attico di un grattacielo da dove un vampiro molto elegante (scommetteremmo su un Ventrue) osserva con compiacimento il suo "regno" e sembra dire al protagonista "questo un giorno potrà essere tuo".

La figura in questione pare un diretto riferimento a Sebastian LaCroix, un pezzo grosso della setta Camarilla che rivestiva un ruolo di primo piano nel primo Bloodlines. Si vede poi una gigantesca onda anomala color sangue che investe il molo di Seattle, mentre la narratrice, che si rivela essere il personaggio che si intravede a fine trailer, dice "finirai per odiarlo (il tuo modo d'essere), tanto quanto me. Ma ho aspettato così a lungo per vederlo di nuovo".



Non sappiamo se la figura, al termine della sua frase, si stia riferendo ad un cataclisma reale oppure se l'onda sanguigna sia solo una metafora per rappresentare un violento scontro tra fazioni di vampiri legato alla tratta del sangue. Magari si tratterà di entrambe le cose, visto che in Vampire: The Masquerade (più precisamente nel libro della Gehenna) si parla di scenari apocalittici, tra i quali figura una pioggia di sangue. Che le parole del misterioso personaggio femminile facciano riferimento proprio a questo?

Quello che sappiamo

Al di là di tutte le speculazioni fatte attorno al trailer, alcune delle quali rafforzate dalle informazioni recuperate in articoli ed interviste, abbiamo ascoltato le parole del team di sviluppo e letto alcune impressioni preliminari sui primi trenta minuti di gioco. Abbiamo scoperto da Brian Mitsoda che Seattle è stata scelta perché è un'ambientazione poco sfruttata nei videogiochi ed inoltre è dove ha sede il team di Hardsuit.

Seattle è poi una metropoli molto particolare: nel sottosuolo si estende una rete di fognature e tunnel, molti dei quali appartenenti all'antica città devastata dall'incendio del 1889. Dai sotterranei oscuri e storici, dunque, si passa alle piazze ultra-moderne, con svettanti grattacieli in vetro e metallo: una varietà tematica estremamente intrigante e soprattutto adattissima a mettere in scena diverse varietà di individui, dai reietti, agli artisti ed ai musicisti erranti fino ad più ricchi buisnessman.



La città, sempre da quanto riferito dal team in varie interviste, avrà un'atmosfera oscura e piovosa, restituendo sensazioni di desolante malinconia.

Le origini del protagonista, come s'intuiva anche dal trailer, sono estremamente simili a quelle del primo Bloodlines: il personaggio cade vittima di un Mass Embrace, una sorta di massacro ai danni degli umani, durante il quale molti vengono uccisi o trasformati in Thin-Blood, una genia di vampiri dal sangue misto, non vista di buon occhio dagli altri simili.

Il protagonista, proprio come quello del primo capitolo, viene convocato a processo per essere giudicato (gli eventi come il Mass Embrace non rispettano la Masquerade, quindi sono "illegali" per la società di vampiri), ma grazie allo scoppio di un'insurrezione riesce a fuggire. Dopo l'incipit, Bloodlines 2 abbandona la struttura lineare per abbracciare i concetti tanto cari agli immersive sim: libertà di scelta e d'azione, ovviamente sfruttando abilità e il level design. A quanto pare, almeno nella build di prova, non era possibile scegliere l'affiliazione ad un clan come invece per il primo capitolo.



Comunque era consentito selezionare quale ruolo rivestiva il protagonista quand'era ancora umano (con tangibili conseguenze nel mondo di gioco) o quale potere vampiresco padroneggiare fra tre alternative: la telecinesi, la capacità di trasformarsi in nebbia oppure la possibilità di evocare sciami di pipistrelli ed eseguire balzi sovrumani.

Trasformandosi in nebbia il protagonista può passare inosservato attraverso i condotti d'areazione, con la telecinesi, invece, può raggiungere oggetti molto lontani. Insomma, gli sviluppatori vogliono costruire un level design significativo ed aperto a tanti tipi d'approcci, proprio come in Dishonored o Deus Ex. È utile citare il reboot di Eidos per avere un'idea della struttura: Bloodlines 2 non sarà open world, ma sarà suddiviso in vaste macro aree ricche di segreti e di missioni secondarie. Queste ultime rivestiranno un ruolo di primo piano: Cara Ellison, la scrittrice che si sta dedicando espressamente a questi contenuti, vuole provare a raccontare le storie di molti degli individui che, come il protagonista, sono state vittima del Mass Embrace. Il dramma della trasformazione, la sete di sangue, il passaggio dall'umanità alla condizione di vampiro.

La scrittura delle quest e dei dialoghi sarà dunque uno degli aspetti principali di Bloodlines 2, soprattutto perché sarà possibile sfruttare alcune capacità oratorie per eludere gli scontri. Come nel predecessore potremo sfruttare la seduzione vampiresca, un aspetto da sempre legato agli immortali succhiasangue.



Solo che stavolta, grazie anche all'introduzione nel team di Cara Ellison (precedentemente collaboratrice di testate come PC Gamer e Rock Paper Shotgun), il gioco gioverà di una rappresentazione femminile più coerente e non uniformemente sessualizzata, come invece avveniva nel primo Bloodlines, criticato da un articolo della stessa Ellison proprio per questo motivo. Insomma, l'attenzione per la coerenza, la caratterizzazione e la profondità - sia narrativa che ludica - sembrano essere dei valori irrinunciabili per Hardsuit Labs.

Prima di concludere, vogliamo parlarvi di una delle meccaniche più intriganti tra quelle che troveranno posto nel gioco. Gli sviluppatori lo chiamano "Flavor", ossia il "gusto" del sangue: berne di un tipo piuttosto che di un altro garantisce dei bonus momentanei al protagonista. Succhiare liquido ematico ad un NPC con un alone rosa, simbolo del desiderio, donerà al personaggio principale dei bonus alla seduzione. Azzannare una persona con un alone rosso, rappresentazione della rabbia, gli permetterà invece di incrementare il fervore battagliero. È un sistema perfettamente integrato e che rinforza l'idea della continua necessità di sangue, non solo per la sopravvivenza, ma anche - e soprattutto - per ottenere maggior potere. Pare comunque che l'uccisione indiscriminata degli innocenti diminuisca la condizione di umanità e alimenti la barra della "Frenzy", con il rischio per il protagonista, proprio come nel primo Bloodlines, di erompere in una crisi omicida che infrange istantaneamente la Masquerade.



È evidente che il team sappia cosa sta facendo e Mitsoda assicura che tutto è al suo posto: Bloodlines 2 non tradirà l'anima della serie, ed anzi se possibile la rafforzerà ancor di più grazie alle nuove conoscenze e strumentazioni tecniche che quindici anni fa non erano ancora disponibili. Attendiamo insomma di testare il gioco con mano per valutare più approfonditamente tutte le potenzialità di questo sequel.