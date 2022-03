Vampire The Masquerade Swansong: un thriller tra intrighi e sette segrete

La figura del vampiro continua a rimanere una fascinazione inequivocabile, a prescindere dal trascorrere del tempo e dall'alternarsi più o meno serrato delle mode. Quello del succhiasangue è del resto un mito capace di trascendere le culture e di toccare declinazioni anche assai diverse tra loro, ormai inesorabilmente diventato parte integrante della cultura pop. Non importa insomma che si spazi tra romanzi, serie TV o fumetti: da Nosferatu a 30 giorni di Notte, passando per Blade, Dal Tramonto all'Alba o le Cronache dei Vampiri di Anne Rice, la suggestione per queste demoniache creature della notte non accenna a perdere colpi.



Una costante puntualmente confermata anche in ambito videoludico, basti pensare a Bloodrayne, a Vampyr o all'ancora fumoso Redfall (a proposito, se volete saperne di più recuperate la nostra ultima anteprima di Redfall). Il tutto senza voler ovviamente scomodare autentiche istituzioni come Legacy of Kain o Sua Maestà Castlevania. Non deve insomma stupire la persistenza delle incursioni all'interno del nostro hobby prediletto del ricco universo di Mondo di Tenebra, gioco di ruolo cartaceo nato nel 1991 sotto etichetta White Wolf.



Un franchise che vede in Vampire: the Masquerade la sua indiscussa punta di diamante, con oltre tre decadi di successi e ben trenta milioni di giocatori - un pubblico equamente suddiviso tra Europa e America, in grado di attirare a sé anche un 40% di utenti di sesso femminile. E così, dopo i combattimenti free to play di Bloodhunt e prima del travagliato ritorno sulle scene dell'azione di Bloodlines 2, siamo pronti ad accogliere Vampire the Masquerade: Swansong, previsto per il prossimo 19 maggio su PC e console di vecchia e nuova generazione (incluso Nintendo Switch).

La lunga notte di Boston

Partiamo, per capirci bene, proprio dalle basi: Swansong è un titolo completamente indipendente da quelli appena menzionati e probabilmente più conosciuti, che con Bloodhunt e Bloodlines 2 condivide appunto solo e soltanto l'ambientazione di fondo. Big Bad Wolf, studio di Bordeaux composto da una quarantina di elementi e già autore dell'horror a episodi The Council (2018), definisce la sua ultima fatica come "un RPG narrativo" che parte dalla quinta edizione del gioco di ruolo cartaceo.

Per molti versi Swansong si inserisce nel filone di avventure grafiche moderne inaugurato dalle molteplici serie firmate Telltale Games: alla formula ampiamente consolidata - fatta di dialoghi, occasionali puzzle e semplici interazioni punta & clicca - aggiunge però una certa enfasi sulle statistiche, per l'appunto in pieno stile GDR.



La premessa del titolo è semplice: i vampiri esistono e da millenni vivono tassativamente nascosti in mezzo agli uomini, cercando di tramare nell'ombra e di cospirare come vere e proprie società segrete. Come sanno perfettamente gli appassionati, quello di Vampire: the Masquerade è uno scenario sfaccettato e suggestivo, in cui i confini fra realtà e sovrannaturale sono a dir poco labili.

Ed è la sua complessità a rendere l'insieme ancora più speciale, perché i succhiasangue sono organizzati in clan perennemente in lotta fra loro, fra giochi di potere, tradimenti e delicati equilibri pronti ad essere ribaltati. In Swansong in particolare si seguiranno le vicende che ruotano attorno a Hazel "il Cigno" Iversen, ovvero il nuovo Principe della Camarilla di Boston: toccherà a voi, attraverso tre diversi protagonisti dalle vicende intrecciate tra loro, scegliendo come bilanciare la vostra anima più razionale e "umana" con l'istintiva belva interiore.



Come mi è stato spiegato direttamente dagli sviluppatori durante un evento organizzato a Parigi (a proposito, bentornati press tour!), il titolo si baserà su tre elementi fondamentali. Il primo è l'impronta da thriller interattivo: aspettatevi

macchinose cospirazioni, momenti di pura indagine e diversi colpi di scena all'interno di un contesto dall'atmosfera dark glam. Il secondo è un approfondito sistema di conseguenze, destinato a rendere Swansong profondamente rigiocabile. Ogni risposta potrebbe potenzialmente condurvi a esiti inattesi e assai differenti tra loro, con ripercussioni anche clamorose sui personaggi e sulla metà oscura di Boston - per intenderci, mi è stato detto che uno o più protagonisti potrebbero essere uccisi, senza assolutamente interrompere l'avventura ma conducendo com'è ovvio che sia a un epilogo tutt'altro che idilliaco.



L'ultimo pilastro è la base da GDR su cui si fonda orgogliosamente la creatura di Big Bad Wolf: il cuore di Swansong è un RPG fatto di punti abilità da assegnare con attenzione in corso d'opera, con statistiche matematiche che regolano dinamiche che vanno dalle investigazioni ai rapporti con gli altri personaggi, per arrivare ai combattimenti (che, per la cronaca, si limiteranno a confronti basati su ulteriori numeri, perché Swansong non è né vuole essere in alcuna misura un videogame all'insegna dell'azione).



Toccherà a voi decidere come impostare il vostro stile di gioco, scegliendo se privilegiare ad esempio un approccio più finemente psicologico - magari venato di quella seduzione che si accompagna a meraviglia con i piacenti mostri di Vampire: the Masquerade - oppure l'intimidazione diretta.

A prescindere dalle scelte, non potrete però mai rinnegare del tutto la vostra spietata natura di predatore: presto o tardi si farà infatti sentire la l'innata sete di sangue a cui non possono sottrarsi i vampiri, e dovrete fare di tutto per tenere a bada la vostra bramosia (a meno di non voler subire conseguenze fuori dal vostro controllo, mediamente per nulla piacevoli). Insomma, sarà indispensabile tenere d'occhio l'apposito indicatore viola a schermo, che segnala numericamente il bisogno di sangue del vostro alter ego: in alcune zone "sicure" potrete aggredire malcapitati PNG attraverso un trascurabile mini game, facendo però attenzione a non privarli in toto della loro vitalità - perché altri personaggi potrebbero accorgersi di sparizioni misteriose.

Un detective dai denti aguzzi

Nella capitale francese mi è stata concessa l'opportunità di giocare, in formato PC, una porzione del secondo capitolo dell'avventura. L'hands-on mi ha messo nei panni di Galeb Bazory, un aitante esponente del clan Ventrue che formalmente riveste il ruolo di detective per l'FBI.

Un lussuoso appartamento di Boston è stato teatro di un efferato omicidio, ed è toccato a me indagare sul crimine per conto del Principe Hazel - sfruttando chiaramente le mie facoltà sovrannaturali senza farmi notare dai "normali" umani. A livello di gameplay, Swansong ci permette di controllare liberamente il personaggio in terza persona: è possibile interagire con l'ambientazione solo in alcuni punti prestabiliti (come succede nelle avventure grafiche o nei titoli Quantic Dreams, e per saperne di più il rimando è alla recensione di Detroit: Become Human), in modo da raccogliere indizi utili a risolvere enigmi più o meno complessi.



La parte del leone spetta ovviamente ai dialoghi: nel thriller pubblicato da Nacon si parla per la maggior parte del tempo - con un buon doppiaggio in inglese e sottotitoli in italiano - ed alcune delle possibili risposte saranno vincolate dall'avere o meno a disposizione certi talenti assegnati al vostro personaggio.

Un elevato punteggio in intuizione vi permetterà ad esempio di cogliere dettagli altrimenti impossibili da notare, oppure un alto valore in educazione vi consentirà di interpretare meglio sfumature di quel che vi circonda. Molto dipenderà comunque dalla gestione dei punti forza di volontà, una risorsa limitata (ma non troppo) da investire strategicamente per riuscire ad effettuare dei test fondamentali. Da notare peraltro la possibilità di concentrarsi e spendere punti extra, per riuscire magari a sovvertire una situazione che vi vedrebbe teoricamente in svantaggio: fate però attenzione, perché in caso di parità col vostro interlocutore a risolvere le cose interverrà l'immancabile brivido del tiro di dado.



Swansong è una produzione evidentemente AA, anche abbastanza indietro sul piano tecnico: non vi aspettate nemmeno per sbaglio una grafica stellare, e neppure le animazioni e il performance capture che di recente hanno reso piuttosto speciale il ritorno di Aloy (se vi va, qui c'è la recensione di Horizon Forbidden West). I limiti con cui ha dovuto fare i conti Big Bad Wolf si vedono tutti, e la resa finale è quella che è: un fattore che in tutta sincerità rischia di stridere non poco con il prezzo del gioco, fissato a 59.99€. Al di là di tutto però, a fare la differenza non potrà che essere la qualità della sceneggiatura: starà lì l'elemento davvero decisivo in grado di nobilitare o affossare l'intero castello, e in questo senso un'ora di prova su strada non è certo indicativa del risultato finale.

Una cosa però sembra particolarmente intrigante: mi è stato raccontato che la sezione che ho testato in prima persona - peraltro conclusasi in modo drammatico a letteralmente un passo dalla salvezza, dopo un apprezzabile plot twist - poteva risolversi con sette/otto esiti diversi a seconda di alcune situazioni alle volte nemmeno così esplicite. Un fattore che, in un'avventura destinata a durare tra le quindici e le venti ore circa, potrebbe portare a una rigiocabilità spintissima (anche perché, già solo nel passaggio da me toccato con mano, differenti epiloghi avrebbero inevitabilmente dato il la a conseguenze anche molto lontane fra loro).



Insomma, sarà davvero da valutare l'impatto del cosiddetto effetto farfalla, che per l'occasione potrebbe tramutarsi in uno scoppiettante effetto... vampiro. L'appuntamento è dunque fissato al prossimo 19 maggio, per comprendere a fondo il valore delle gesta di Galeb, Emem e Leysha.