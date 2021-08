Vigil: le novità sul survival horror ispirato a Resident Evil

Alcuni giorni fa vi abbiamo parlato del nostro primo contatto pad alla mano con Tormented Souls, il survival horror di Dual Effect Games ispirato ai mostri sacri del genere quali Resident Evil e Silent Hill (a proposito, qui troverete la nostra recensione di Resident Evil Village). Adesso invece, grazie a un nuovo video pensato per mostrarne i progressi, vogliamo concentrarci su quello che un tempo era conosciuto come Residence of Evil: Vigil, ora divenuto semplicemente Vigil. Parliamo di un ambizioso survival horror ispirato alle indagini del brivido di Chris Redfield e compagni, di un'esperienza nata dall'amore per il brand di un noto canale YouTube incentrato proprio su Resident Evil.



Del progetto nello specifico non si sta occupando uno studio indipendente, bensì un singolo sviluppatore noto come MoonGlint, che negli ultimi mesi ha fatto compiere dei passi da gigante al survival horror. D'altra parte ci è bastato dare un'occhiata al comparto grafico e all'ambientazione di Vigil per spingerci a parlarne, a riprova di quanto sia un titolo da non sottovalutare.

C'era una volta una villa abbandonata...

Quando abbiamo appreso i primi cenni della trama di Vigil, grazie al gameplay pubblicato l'anno scorso, non li abbiamo trovati esattamente un esempio di originalità. D'altra parte si parla di un videogioco tributo a Resident Evil in tutto e per tutto, quindi la cosa non ci ha disturbato più del dovuto. Proprio come Chris Redfield e della S.T.A.R.S, il capitano John della Reconnaissance Operation Unit 3 ha avuto un incidente in prossimità di un vecchio maniero, che lo ha separato dai compagni e lo ha spinto ad avventurarsi all'interno della villa nel tentativo di trarli in salvo.

È questo che racconta a un superiore nel corso di un interrogatorio, voluto per fare luce sui tragici eventi di quella fredda notte di Natale del 1984. Stando alle parole dell'agente, a causare l'incidente è stato uno strano individuo col cappuccio e il mantello rosso, che - celato dalla nebbia - è rimasto fermo al centro della strada per costringere l'unità a evitarlo e quindi a schiantarsi. Il racconto dell'uomo non indugia troppo su questa figura, che di certo giocherà un ruolo fondamentale negli eventi narrati, perché si sposta velocemente sugli abomini che abitano la villa.



A tal proposito, i mostri che affronteremo in Vigil non ci sono sembrati troppo ispirati sul fronte del design (ma magari il loro aspetto non è da considerarsi definitivo) ma se non altro hanno dato a MoonGlint la scusa perfetta per inserire i fucili d'assalto e a pompa, la pistola e perfino un lanciagranate. Le esplosioni e i muzzle flash causati dai proiettili sono certamente di buon livello ma ci auguriamo che vengano approntate al più presto le animazioni del rinculo, che allo stato attuale delle cose risultano del tutto assenti.

In materia di elementi mancanti, è impossibile non segnalare il fatto che i nemici non reagiscano in alcun modo ai colpi che li feriscono, salvo poi magari subire mutilazioni al momento della morte. Capiamo che si tratti di una piccola produzione ma, come stiamo per vedere, data la gradevole messa in scena complessiva sarebbe un peccato se tali spigoli non venissero limati per il lancio. Mentre attendiamo di saperne di più sul fronte della ricetta ludica, che potrebbe includere gli enigmi e altri elementi classici dei survival horror, è il momento di passare al nuovo diario di sviluppo di Vigil, che in un anno sembra aver fatto dei considerevoli passi avanti per quanto concerne la presentazione visiva.

L'evoluzione di Vigil

Per dare vita al suo gioco, MoonGlint sta utilizzando il mai troppo lodato Unreal Engine 4, così da calare i giocatori in ambientazioni lugubri e realistiche. Rispetto alle precedenti apparizioni pubbliche del gioco, lo sviluppatore ha impreziosito il comparto grafico e scenico di Vigil, tra l'introduzione di telecamere dinamiche, l'uso della fotogrammetria e tanto altro. Per prima cosa, ogni singola stanza del maniero ora gode di texture ad alta risoluzione e di un'illuminazione calzante e avvolgente.

La sala col pianoforte ad esempio appare totalmente diversa rispetto alla precedente build e, al pari del resto della casa, si presenta in evidente stato di abbandono. I raggi del plenilunio filtrano dai finestroni logori e illuminano le foglie posatesi sul pavimento. I detriti, la polvere e i giochi di luce arricchiscono ulteriormente l'atmosfera e mettono in risalto la cura profusa nel realizzare i divani di pelle, i quadri e gli altri elementi estetici. Le aree dell'abitazione, dalla cucina al salone principale, sono piene di piccoli particolari e sembrano genuinamente "residenteviliane", nell'accezione più positiva del termine.



Siccome il gioco è ambientato nella fredda notte di Natale e ci vedrà esplorare anche gli esterni, MoonGlint ha implementato la deformazione della neve al passaggio del capitano John, che vedremo lottare per la vita grazie a un sistema di telecamere dinamiche, pensato per valorizzare al meglio le ambientazioni ma nel rispetto della tradizione. In sostanza, talvolta non avremo una visuale chiara dei mostri che ci si pareranno dinanzi, per la gioia dei patiti del genere.

Un'altra importante novità riguarda l'utilizzo della fotogrammetria per la realizzazione dei volti di protagonisti e antagonisti. Il responsabile di Residence of Evil ha ottenuto una scan 3D del proprio volto con l'aiuto di un telefono cellulare, per poi inviarla a un professionista che ha aggiunto ulteriori dettagli e migliorie fino a raggiungere un risultato più che soddisfacente. Il paragone col precedente modello del protagonista è impietoso e dimostra come oggi sia possibile realizzare esperienze molto curate anche senza disporre di budget esorbitanti.