Warframe: La Nuova Guerra, arriva la campagna cinematica single player

Qui in Italia, Warframe non è mai esploso per via della quasi totale assenza di content creator concentrati sul prodotto e molti ignorano persino l'esistenza di questo free to play di successo che continua inesorabile a ricevere aggiornamenti gratuiti da anni. Per chi non lo sapesse, Warframe è un titolo principalmente concentrato su contenuti PvE scaricabile e giocabile gratuitamente su PC e console di vecchia e nuova generazione (PlayStation, Xbox e Nintendo Switch). Il motivo del successo del titolo nel resto del mondo non è difficile da comprendere: in Warframe si vestono i panni di ninja spaziali all'interno di scintillanti armature dai colori accesi che ricordano quelle dei Power Rangers e in grado di falciare nemici non solo tramite katane e alabarde, ma anche con un'infinità di armi da fuoco ad alta tecnologia.



Se la descrizione del gioco vi ha anche solo vagamente fatto drizzare le antenne, sappiate che il prossimo content update di Warframe, La Nuova Guerra, è indirizzato anche e soprattutto a coloro i quali non hanno mai toccato il gioco e vorrebbero avvicinarsi a esso per la prima volta. Siete curiosi di saperne di più? Ecco allora tutto quello che abbiamo appreso sull'espansione gratis, in occasione della sua presentazione da parte del team di sviluppo.

Sotto la maschera di un Tenno

A presentarci la nuova espansione di Warframe è stata Rebecca Ford, Direttrice della Community e Live Operations del gioco. Stando alle parole dell'esponente di Digital Extremes, l'obiettivo de La Nuova Guerra è quello di proporre ai giocatori un'esperienza inedita rispetto a quanto visto fino ad oggi nel free to play, le cui attività sono basate proprio sulla rigiocabilità.

Come abbiamo già potuto vedere nello spettacolare trailer in CGI di Warframe La Nuova Guerra, l'update in arrivo la prossima settimana si concentra esclusivamente sul comparto narrativo e non solo ci permetterà di vedere per la prima volta cosa si nasconde sotto le splendide armature indossate dai Tenno, ma anche di immergerci in un'avventura single player che vanta sequenze spettacolari, personaggi carismatici e momenti incentrati solo sulla narrazione. A tal proposito non possiamo non citare una fase di gameplay che ci è stata mostrata nel corso della presentazione e ambientata nel bel mezzo di una battaglia spaziale su larga scala.



Il nostro Warframe è impegnato con la guida della sua enorme navicella ed è diretto verso la nave madre dei Sentient, fazione che gli invia contro numerose truppe che vengono prontamente spazzate via.

Ad un certo punto il nostro ninja spaziale interrompe la fase di pilotaggio per occuparsi di un piccolo esercito che è riuscito ad accedere alla nave e, per farli fuori tutti, si avvale dell'aiuto di alcuni eroi controllati dall'intelligenza artificiale. Si ritorna così alla guida del velivolo, ma proprio sul più bello la clip si interrompe, lasciando presagire che stia per accadere qualcosa di grosso. Per quello che riguarda le fasi più action della campagna, ci è stato confermato che in alcune circostanze vestiremo anche i panni di personaggi diversi dal nostro Tenno e, talvolta, di guerrieri appartenenti a fazioni contro le quali siamo abituati a combattere. Tale scelta non solo permette di esplorare un punto di vista diverso rispetto a quello dei ‘buoni', ma anche di lottare nei panni dell'elegante samurai Teshin o di Kahl-175 il Griiner.



Vi abbiamo detto che La Nuova Guerra di Warframe verte principalmente sulla componente narrativa e nella main quest non ci si limita a combattere. Per darci un assaggio di quello che ci aspetta nelle fasi più orientate alla narrazione, gli sviluppatori ci hanno mostrato una particolare sequenza con visuale in soggettiva nella quale il giocatore vestiva i panni di un aspirante Tenno nella classe di una sorta di accademia: dopo aver assistito ad una peculiare lezione, il nostro studente è stato anche sottoposto ad una verifica basata su quesiti a scelta multipla da completare sul tablet in dotazione.

Non sappiamo quante altre scene di questo tipo saranno presenti nell'avventura e quale sarà la loro varietà, ma siamo fiduciosi sul lavoro svolto da Digital Extremes. Per quello che concerne invece l'accessibilità della storia, invece, il team di sviluppo ci ha assicurato che qualsiasi giocatore (anche chi ha appena iniziato, dopo aver completato la missione tutorial) potrà subito dare il via alla Nuova Guerra. Prima di iniziare la campagna, i giocatori dovranno scegliere un Warframe con tanto di equipaggiamento e non potranno modificarlo fino al termine della quest. Pare inoltre che non vi sia alcun tipo di contenuto ‘grindoso' e che l'intero Atto 1 si potrà completare subito senza interruzioni di alcun tipo.

Caliban e Harrow Prime

La portata principale dell'espansione in arrivo settimana prossima è la modalità single player, ma non sarebbe un vero aggiornamento di Warframe se non includesse una nuova armatura. A questo proposito, Digital Extremes accompagnerà il lancio de La Nuova Guerra con il bellissimo Caliban, un ibrido tra Sentient e Warframe.

La corazza numero 48 è una sorta di stregone tecnologico che può eliminare i suoi avversari con un'elegante danza mortale grazie alla quale volteggia continuamente e danneggia chiunque lo incontri. Quando non è impegnato nella danza rotatoria, Caliban può sparare un potente raggio dal petto che sbaraglia chiunque si trovi di fronte a lui e, all'occorrenza, può evocare dei Sentient che non solo combattono al suo fianco, ma gli tengono impegnati i nemici mentre lui li finisce con una qualsiasi arma presente nel suo arsenale. Se ciò non dovesse essere abbastanza per voi, sappiate che il nostro nuovo Warframe può anche dare una sorta di pestone al suolo che rallenta e scaglia in aria chiunque sia nei paraggi, così da rendere gli avversari temporaneamente vulnerabili ai vostri attacchi. Come per tutti gli altri Warframe, vale la stessa regola anche per Caliban: potete decidere se acquistarlo e sbloccarlo immediatamente oppure rimboccarvi le maniche e sbloccarlo con calma gratuitamente. A proposito di microtransazioni, chiunque abbia l'accesso Prime potrà anche sbloccare Harrow Prime, nuova variante del vecchio Warframe in arrivo proprio con il prossimo aggiornamento.