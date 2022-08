Where Winds Meet: un action RPG open world nell'antica Cina

Fatta eccezione per Sonic Frontiers, Lies of P e i titoli HoYoverse (a questo proposito vi suggeriamo di leggere le nostre impressioni su Genshin Impact 3.0), durante la cerimonia inaugurale di Gamescom 2022 hanno trovato posto pochissime produzioni asiatiche. È fondamentalmente per questo motivo che l'annuncio di Where Winds Meet - un action RPG di matrice open world e sviluppato dall'emergente Everstone Studio col supporto di NetEase Games - ha subito conquistato l'attenzione e le simpatie degli utenti affamati di titoli provenienti dall'Oriente. Attualmente in sviluppo su PC, con un best test previsto per l'anno corrente, non dispone ancora di una finestra di lancio anche solo approssimativa, il che ci spinge a sospettare che la sua uscita sia ancora lontana. Per ingannare l'attesa e farci un'idea di cosa aspettarci da Where Winds Meet, abbiamo quindi esaminato tutte le informazioni divulgate dal colosso cinese NetEase.

Un guerriero circondato da conflitti e spargimenti di sangue

Partiamo come sempre dall'ambientazione e dalla componente narrativa, che in genere rappresentano il piatto forte degli action RPG che aderiscono al genere wuxia e attingono al sempre affascinante folclore dell'antica Cina. Come specificato da Everstone Studio e NetEase Games, Where Winds Meet sarà infatti ambientato in una versione fantasy della Cina sotto la Dinastia dei Song del Nord, che governò la nazione in quello che gli storici considerano il terzo periodo d'oro della civiltà Cinese (ossia dal 960 al 1279 AC).

La vicenda dovrebbe avere inizio durante il crepuscolo dei Dieci Regni, con la caduta e successiva cattura del precedente imperatore, Li Yu, il sovrano meglio noto come "re immortale della poesia". Gli utenti vestiranno i panni di uno spadaccino errante, di cui però ignoriamo ancora il nome. Sul suo conto sappiamo soltanto che, essendo cresciuto in un'epoca brutale, ha dovuto impiegare la sua abilità nelle arti marziali e nell'uso delle lame per sopravvivere agli innumerevoli nemici che si sono parati lungo il suo cammino. Trascinato in una realtà spietata e sconvolta da sanguinosi conflitti, il giocatore dovrà scegliere il proprio ruolo e soprattutto decidere come impiegare i talenti del suo letale alter-ego. Difatti, il protagonista del racconto sarà libero di difendere il proprio codice morale, mettere la sua spada al servizio dei deboli e combattere per la giustizia, o al contrario vivere soltanto per sé stesso e lasciare che il mondo sprofondi ulteriormente nel caos e nella disperazione più totale.



Sull'argomento, NetEase ha spiegato che gli utenti potranno ad esempio scegliere di essere dei dottori e salvare le vite del prossimo, interpretare il ruolo del mercante interessato esclusivamente ad accrescere le proprie ricchezze, o magari viaggiare nell'antica città di Kaifeng senza obbligazioni o interessi particolari verso un mondo ormai prossimo alla rovina.

Indipendentemente dalla via intrapresa, Where Winds Meet dovrebbe insomma consentire di seguire il proprio cuore e tracciare un percorso assolutamente unico e personale, che similmente a quanto visto in altre produzioni di stampo ruolistico potrebbe benissimo impattare sull'evoluzione dell'intreccio (a tal proposito vi suggeriamo di rileggere le nostre impressioni circa la demo di The Last Oricru, che come scoperto di recente atterrerà su PC e console di ultima generazione il 13 ottobre 2022).



Un'eventualità assai affascinante, specie se consideriamo la struttura open world del prodotto. I ragazzi di Everstone Studio hanno manifestato l'intenzione regalare agli appassionati del genere un'enorme e "immersiva esperienza sandbox mai vista prima", che almeno a loro detta dovrebbe tradursi in un'imponente componente esplorativa e un invidiabile livello di interazione ambientale. Una promessa che speriamo vivamente venga mantenuta.

L'arte del combattimento

Mettendo da parte la trama e l'ambientazione, è tempo di puntare la lente di ingrandimento sul sistema di combattimento di Where Winds Meet, anche perché durante la cerimonia inaugurale di Gamescom 2022 abbiamo potuto ammirarne diverse sequenze di gameplay. Occorre innanzitutto precisare che questo prevede frenetiche battaglie in stile wuxia, durante le quali il giocatore può ricorrere al Tai Chi per deviare gli attacchi di nemici o usare acrobazie per eluderne la guardia e colpirli da tutte le angolazioni. Se le arti marziali cinesi giocheranno sicuramente un ruolo importante nell'economia del gameplay, va comunque detto che il nostro alter-ego si porterà dietro delle armi da mischia e persino adatte al combattimento a distanza, offrendo agli utenti la possibilità di fondere tre diversi approcci alla lotta per creare uno stile personale e congruo alle proprie preferenze. Una clip ambientata in mare ci ha ad esempio mostrato che il protagonista potrà servirsi di arco e frecce per eliminare i bersagli in lontananza e spianarsi la strada, o magari per innescare l'esplosione di barili di polvere da sparo conservando una certa distanza di sicurezza.



Sguainata la spada, che supponiamo sarà il suo principale strumento di morte, il guerriero si esibirà poi in tecniche speciali dalla velocità inaudita, grazie alle quali potrà sbarazzarsi in fretta e furia di interi gruppi di assalitori comuni; contro boss e mini-boss, invece, sarà necessario seguire con estrema attenzione i rapidissimi movimenti degli avversari e reagire altrettanto velocemente con schivate tempestive e poderosi contrattacchi.

Osservando l'equipaggiamento del nostro, che sulla schiena porta un certo numero di strumenti, si direbbe che le sue risorse non finiscano affatto qui. Sebbene nessuna clip di gameplay ne mostri l'utilizzo, sembrerebbe infatti che questo disponga di una lancia o comunque di un bastone, che in mischia potrebbero essere impiegati per tenere a bada più obiettivi e adottare un approccio meno rischioso.



Senza nulla togliere alla sequenza in cui il combattente beve da una fiaschetta di vino, per poi sputare fiamme dalla bocca e incendiare la vegetazione circostante (un simpatico espediente di cui potremmo servirci per dare alle fiamme tanto i nemici quanto intere strutture), ad aver catturato la nostra attenzione è la sequenza che vede il protagonista rubare uno scudo a uno dei suoi assalitori e servirsene per parare gli attacchi portati a segno dagli altri assassini.

Se confermata, la possibilità di sottrarre anche solo per brevi periodi di tempo le armi agli avversari aggiungerebbe altro pepe a un sistema di combattimento già abbastanza intrigante, che non vediamo l'ora di trascinare sul banco di prova. Per confermare le nostre impressioni preliminari e scoprire maggiori dettagli su prodotto, non resta che attendere il già annunciato best test di Where Winds Meet, che almeno secondo i piani di NetEase dovrebbe aver luogo durante l'anno corrente. L'occasione per saggiare le abilità combattive dello spadaccino potrebbe quindi essere incredibilmente vicina.