Witchfire: un nuovo sparatutto dagli autori di The Vanishing of Ethan Carter

Il trailer di Witchfire parte con l'intento di ingannare la percezione del giocatore: c'è una foresta in cui impera la quiete, e un meccanismo attivato da un teschio che conduce direttamente in un desolato cimitero. A quel punto sullo schermo fa capolino il nome diThe Vanishing of Ethan Carter e nella mente comincia a delinearsi un'idea ben definita. Facile aspettarsi un'avventura dalle buone atmosfere, ricca di un comparto grafico sorprendente, ma lenta e riflessiva, senza neanche un briciolo d'azione: proprio come la precedente opera dei The Astronauts.

L'illusione continua a viaggiare e si cementifica quando sullo schermo appaiono rovine colonizzate dalla natura, antiche statue ammantate di verde ed alberi che frusciano al vento, con un movimento leggiadro di foglie a dare quel tocco in più. Ad un certo momento, però, l'illusione si rompe e Witchfire cambia faccia. Un enorme mostro inizia a dimenarsi, brilla d'arancio e gira il suo mortale sguardo verso la telecamera. In mano al protagonista compare un fucile a pompa seguito dai nomi di Painkiller e Bulletstorm. Il gioco rivela così la sua vera natura, libera il suo carico d'adrenalina e sorprende un po' tutti con una serie di immagini al fulmicotone che distrugge completamente il clima rilassato con cui s'era aperta la presentazione. E, alla fine, si fa largo una curiosa e piacevole sensazione.

Balletto mortifero

Il nome The Astronauts, confessa il designer Adrian Chmielarz, è stato scelto per rappresentare un team voglioso di esplorare nuove strade, senza fossilizzarsi su quelle già battute. Witchfire, dunque, segue semplicemente l'eclettica filosofia dei suoi creatori e beneficia della presenza dei co-producer di Painkiller e Bulletstorm, che di FPS al testosterone son più che esperti.

Ritmo indiavolato, piombo e magia: il protagonista si muove rapidissimo, può schizzare via attraverso un dash e scatenare un'onda d'urto. Contro di lui ci sono legioni di non morti inquietanti che si muovono celeri utilizzando spade e balestre: il nostro personaggio gli scaraventa contro una tempesta di proiettili, poi schiva un affondo e continua a triturare quelle ossa sbiancate ricoperte da fragili armature. Nel bel mezzo della danza mortale il trailer s'interrompe di colpo, lasciando il tipico vuoto delle produzioni di cui si vuole ardentemente scoprire qualcosa, ma che non sono ancora pronte a svelare le proprie carte.E l'attesa sarà ancora lunga, perché, come svelato da Chmielarz, il gioco è ancora in uno stato arretrato e gli sviluppatori non se la sentono di sbilanciarsi nel descrivere alcune meccaniche che potrebbero essere modificate alla release.

Da quel che è trapelato dal trailer, il gameplay sembra avvicinarsi un po' all'impostazione dei vari Shadow Warrior, con bocche da fuoco eccessive, un'eccellente mobilità e poteri magici da cui attingere per far strage delle creature demoniache.Il motore di gioco è l'Unreal Engine 4, spremuto per benino per apparire incredibilmente in forma. In più, come avvenuto in The Vanishing of Ethan Carter, The Astronauts sta facendo uso della tecnica della fotogrammetria - che consiste nell'utilizzare la fotografia di un oggetto reale per poi digitalizzarlo in un modello 3D - in modo tale da garantire un sorprendente grado di realismo.

Le prime immagini sfoggiano uno stile convincente, fatto di colori un po' smunti e grigiastri in cui brillano i rossi sguardi dei demoni scheletrici. L'ambientazione pare essere composta da antiche rovine e cimiteri, ma, come per ogni altra cosa, sarà necessario attendere un bel po' di tempo prima di poter trarre conclusioni meno fantasiose. Intanto imprimete nella vostra mente il nome di Witchfire, non sia mai che ve lo perdiate per strada.