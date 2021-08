World War 3: tra realismo e azione, un FPS dagli autori di Chernobylite

Dopo essere scomparso dai radar per diversi mesi, World War 3 - l'ambizioso sparatutto multiplayer di The Farm 51 in arrivo su PC - torna a far parlare di sé con un trailer piuttosto convincente ed alcune nuove indiscrezioni. Soffermandoci per un attimo su queste ultime: sebbene manchi ancora una finestra di lancio, sembrerebbe che lo studio abbia cominciato a mostrare interesse per il modello free to play, al contrario di quanto prospettato inizialmente. Una virata che, a nostro avviso, non dovrebbe stupire più di tanto visto il tenore assai competitivo del mercato di riferimento.

Un lungo percorso

Il progetto del team polacco - lo stesso a cui va riconosciuto il successo inaspettato di Chernobylite (ecco la nostra recensione di Chernobylite) - è da considerarsi infatti un contendente per le produzioni più blasonate che oggi dominano la scena dei first person shooter online, benché il suo budget di partenza ne ridimensioni automaticamente le aspirazioni.

Al di là dei possibili cambi al modello di business, le incertezze sul titolo di The Farm 51 sono più da ricercarsi nella campagna di crowdfunding parecchio travagliata che ne ha segnato lo sviluppo. Annunciato nell'ormai lontano 2018 e presentato con un primo gameplay durante la Gamescom dello stesso anno, lo shooter in soggettiva è stato pubblicato, di lì a poco, in accesso anticipato su Steam. Un'esperienza che, stando ai feedback degli utenti coinvolti, si è dimostrata purtroppo funestata da numerosi problemi sul fronte tecnico, tra pesanti cali di frame rate, pop-in in larghe quantità e una generale difficoltà nella gestione dei server. Due anni più tardi, ufficializzata la collaborazione con il publisher MY.GAMES, la campagna si è definitivamente conclusa, gettando ombre sul futuro del progetto.



È stato l'ultimo trailer, rilasciato a luglio, a rompere un silenzio stampa divenuto via via sempre più sospetto. Una mossa con cui il team dichiara finalmente di aver raggiunto la fase avanzata dello sviluppo e promette di riscattare il valore della produzione, facendo sfoggio delle migliorie apportate in questi mesi di duro lavoro tra modifiche a mappe e sistema di movimento, correzione di bug e bilanciamento di armi e veicoli.

La sfida lanciata da The Farm 51

Farsi un nome tra gli sparatutto online non è affatto un'impresa semplice, specialmente al giorno d'oggi, dove vi è grande fermento tra pubblicazioni capaci di incontrare le preferenze di ogni pubblico. Tuttavia, The Farm 51 sembra aver distillato la formula giusta in un connubio di realismo e divertimento. Attingendo dal canone ludico di Battlefield 3 e 4, il piccolo studio polacco si è posto come obiettivo la realizzazione di un'esperienza maestosa in termini di proporzioni e dal piglio strategico.



Dal kolossal di Electronic Arts vengono infatti ripresi alcuni iconici espedienti: la vastità delle mappe, il time to kill piuttosto esteso e la possibilità di selezionare i punti di spawn di giocatori e veicoli in tempo reale. Peccato invece per la mancata distruttibilità ambientale, che qui non appare affatto tra le feature messe in evidenza.

Quanto potuto osservare nel trailer ci consente comunque di avere un orizzonte di attese più roseo che in precedenza. World War 3 sembra finalmente avere tutte le carte in regola per non essere marchiato come more of the same, oltre a esibire con orgoglio un comparto tecnico rivitalizzato ed una struttura di gioco dalle fondamenta visibilmente più stabili (anche se il verdetto è ovviamente da rimandare ad una prova pratica).

Una premessa ambiziosa

Se è vero che lo scenario di un ipotetico terzo conflitto mondiale non brilla per originalità, crediamo che, nella sua dimensione macroscopica, il gameplay possa quantomeno giustificare la scelta poco ardita dal punto di vista concettuale. Le mappe di gioco ci sono sembrate davvero generose in termini di spazio percorribile, tanto da incoraggiare l'utilizzo di veicoli di ogni tipo proprio come riusciva a fare Battlefield 4 (per approfondire, ecco la recensione di Battlefield 4).

Da pesanti carri armati ad agili e veloci quad, è probabile che il novero dei mezzi a disposizione riesca a soddisfare le aspettative di chi ama scorrazzare per l'area di gioco, magari con un compagno sul sedile di fianco, pronto a fare fuoco con un'arma di grosso calibro.



E a proposito di bocche da fuoco, anche sul piano dell'armamentario il team di sviluppo sembra essersi prodigato per offrire un corollario di fucili, shotgun e mitragliatori di tutto rispetto. Riproduzioni fedeli di armi realistiche, perfettamente

idonee al contesto di una guerra moderna e ascrivibili alle diverse unità speciali che compongono le fazioni di World War 3 - dai russi Spetsnaz al G.R.O.M. polacco. Non bastasse, il grado di customizzazione pare essere davvero elevato. Dei brevi showcase presenti sul canale YouTube ufficiale del gioco mostrano un'interfaccia piuttosto dettagliata che permette di intervenire praticamente su ogni componente dell'arma. E proprio qui si rende necessario citare una caratteristica del tutto esclusiva della proposta di The Farm 51, ossia la possibilità di modificare gli accessori del proprio fucile durante la partita ricorrendo al backpack. Un'idea senz'altro curiosa, che potrebbe dare quel pizzico di pepe in più agli scontri armati, anche se, in fase di anteprima, non è possibile stabilire in che misura influisca sul fattore competitivo.

Il "realismo giocabile" di World War 3

Vero tratto distintivo della produzione è però il modo in cui si propone di coniugare realismo ed azione frenetica. Posto che la bontà di uno sparatutto competitivo si misura nello shooting, nella mobilità e nel level design delle mappe, crediamo che l'ultimo trailer mostrato da The Farm 51 costituisca una vera e propria dichiarazione d'intenti: un messaggio per rivelare l'impegno profuso in questa triplice direzione. Fin dalle prime fasi, infatti, il team di sviluppo si è avvalso della collaborazione con centri di ricerca militare ed esperti del settore per realizzare un sistema di balistica che fosse il più realistico possibile.

Da quanto si legge nelle trascrizioni degli ask me anything riportate sul sito ufficiale del gioco, parrebbe che sia stata riservata grande attenzione all'impatto dei colpi sulle armature dei soldati, così come al rinculo delle armi e alle traiettorie di tiro, senza però mai scivolare nella deriva simulativa e bilanciando il tutto con un alto livello di azione.



Ma non è solo la balistica ad essere curata nei dettagli affinché ci si senta immersi in un reale scontro a fuoco. A giudicare dal materiale reso disponibile lo sono anche i movimenti dei giocatori, più credibili nelle animazioni in quell'impiegare quel secondo di troppo che sarebbe altrimenti utile per scappare da una raffica improvvisa. Sebbene, come già specificato, il titolo non punti ad avere un carattere simulativo, appare evidente che questo occhio di riguardo al moveset del proprio avatar serva a svelare l'anima tattica del gameplay. Movimenti più lenti e faticosi esigono infatti un maggior apporto strategico, obiettivo che potrà essere perseguito solamente coordinandosi con il proprio team.



D'altro canto, la ricerca di realismo non sembra fermarsi solamente agli aspetti di puro gameplay, ma attiene anche all'ambientazione di gioco. Il trailer mostra a chiare lettere la perizia con cui sono state riprodotte le città che fanno da zone calde per i deathmatch a squadre (l'unica modalità per ora presentata). Berlino, Varsavia, Mosca: tutte geograficamente fedeli alle proprie controparti reali, anche se rivisitate dalla distruzione della guerra virtuale. Le aspettative circa il comparto grafico della produzione sono peraltro tutte da ridefinire alla luce degli ultimi aggiornamenti.

Sempre stando a quanto riportato in un AMA dal Creative Director Kamil Bilczynski, il team starebbe valutando di integrare il supporto a RTX e DLSS 2.0 per massimizzare la resa visiva dell'esperienza. Assumendo così i tratti di un frastagliato diorama di palazzi in rovina, crateri e lamiere dilaniate, lo scenario in cui vuole imporsi la sfida di World War 3 sembrerebbe avere sempre meno da invidiare ad un qualsiasi tripla A, anche se il raffronto diretto con il venturo Battlefield 2042 non sarà certo facile da evitare (se volete saperne di più, qui trovate la nostra ultima anteprima di Battlefield 2042).