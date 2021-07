XDefiant: lo sparatutto gratis di Ubisoft basato sui mondi di Tom Clancy

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Il crescente interesse di Ubisoft nei confronti dei prodotti free to play è ormai sotto gli occhi di tutti ed è per stessa ammissione dell'azienda che molti dei progetti in arrivo nei prossimi anni abbracceranno il popolare modello economico e godranno del supporto continuo. Mentre siamo ancora in attesa di scoprire ulteriori dettagli sul futuro di Roller Champions, che puntualmente sparisce dai radar, e a poche settimane dall'annuncio di The Division Heartland, ecco che arriva la conferma di un altro free to play della serie "A Ubisoft original": Tom Clancy's XDefiant. Dopo una serie di leak e rumor che volevano lo sparatutto in prima persona tra i protagonisti dell'Ubisoft Forward dell'E3 2021, il titolo si è mostrato ufficialmente nelle ultime ore con una presentazione in diretta streaming. Vi raccontiamo le nostre primissime impressioni!

Un mix di IP

Partiamo dalle basi: Tom Clancy's XDefiant è un first person shooter che prova a creare un mix di ambientazioni, fazioni e armi viste nelle proprietà intellettuali più famose ispirate ai racconti dello scrittore. Com'è possibile notare immediatamente dalle immagini, tra le serie alle quali gli sviluppatori hanno attinto troviamo Ghost Recon, Splinter Cell e The Division. Dai titoli citati non è stata tratta ispirazione solo per le arene (in una delle sequenze mostrate possiamo ad esempio vedere i furgoni della CERA) ma anche per le fazioni, le quali ricoprono un ruolo particolarmente importante nell'economia di gioco.

Sebbene Tom Clancy's XDefiant sia uno sparatutto con visuale in soggettiva dal ritmo frenetico e. a detta di Ubisoft, dal gunplay realistico, non mancano di certo le influenze provenienti dagli hero shooter: le fazioni non alterano solo l'aspetto estetico dell'avatar controllato dal giocatore, ma anche l'insieme di abilità al quale può attingere. I Lupi sono i classici tank in grado di utilizzare armi lente e pesanti o di creare barriere protettive per l'intero team; gli Echelon fungono da supporto grazie a gadget che, ad esempio, evidenziano i nemici oltre le pareti; i Reietti svolgono il ruolo di curatori e infine i Ripulitori, armati di lanciafiamme proprio come in The Division, sono gli immancabili attaccanti.



Oltre alla personalizzazione per quanto riguarda gadget e abilità, che in questo caso dipende dalla fazione selezionata, esiste anche la totale libertà nella creazione del proprio loadout (modificabile anche tra una morte e l'altra, proprio come in COD). In tal senso gli sviluppatori promettono un elevato livello di personalizzazione delle classi non solo per varietà di armi ma anche per quello che riguarda gli accessori, che in contesti come quelli di XDefiant possono fare la differenza.

In maniera simile a Valorant e allo stesso R6 Siege il time to kill sembra essere relativamente basso e con un paio di proiettili ben piazzati nel cranio del nemico si porta a casa un'uccisione. Le caratteristiche tipiche di un buon FPS sembrano quindi esserci tutte, ma mancano al momento informazioni più precise per comprendere meglio come tutti questi aspetti riescano ad amalgamarsi tra loro. Ovviamente, solo un contatto diretto con il gioco potrà fornirci tutte le risposte necessarie. Le stesse modalità, tutte a base di scontri 6 contro 6 e fondate sulle regole di Team deathmatch, Dominio e Scorta, non sono state svelate nel dettaglio e non è chiaro se, ad esempio, vi siano anche match senza rientro in stile Rainbow Six Siege o se l'opera preveda sempre e comunque il respawn a pochi istanti dalla morte.

Anni di supporto continuo assicurati

Per quanto appaia all'apparenza privo di grossa personalità, al momento preferiamo non sbilanciarci sulla qualità del gameplay senza un test pad alla mano. La natura F2P della produzione potrebbe comunque fungere intelligentemente da esca per tutti quei giocatori console che, stanchi del solito battle royale, cercano un'esperienza in grado di offrire maggiore profondità in termini competitivi.

Oltre ad essere completamente gratuito, Tom Clancy's XDefiant offre un ventaglio di modalità d'ampio respiro, e permette ore di divertimento non solo agli amanti degli shooter tattici, i quali avranno pane per i loro denti con la modalità competitiva, ma anche a chi è desidera un gunplay più leggero e frenetico in pieno stile Call of Duty (non a caso il gioco è diretto da Mark Rubin, ex produttore esecutivo di Infinity Ward e responsabile dello sviluppo di Call of Duty Ghosts).



Un altro aspetto che non andrebbe assolutamente sottovalutato è il supporto a lungo termine. Al netto di qualche inciampo (Hyper Scape è ancora lì, con un numero di giocatori tanto risibile da faticare a completare una singola lobby), l'azienda francese ha dimostrato a più riprese di essere una delle poche al mondo a disporre delle competenze e della forza necessari a supportare un prodotto nel tempo.

E lo abbiamo potuto notare anzitutto con Tom Clancy's Rainbow Six Siege e For Honor, che non solo hanno superato momenti difficili grazie alla caparbietà del colosso dell'industria videoludica, ma a distanza di anni continuano a ricevere contenuti completamente gratis. Da questo Tom Clancy's XDefiant non ci aspettiamo niente di meno rispetto ai titoli suddetti, certi che la strategia di Ubisoft non cambierà nemmeno in questo caso: ad accompagnare skin e altri orpelli estetici per la personalizzazione dei Ribelli e che andranno acquistati a suon di denaro reale o con un ipotetico Pass Stagionale, troveremo presumibilmente anche armi e oggetti che potranno essere ottenuti con la valuta in game (proprio come avviene oggi con la Fama in R6 Siege). Si tratta ovviamente di nostre supposizioni, visto che al momento non sono stati diffusi i dettagli in merito alle microtransazioni. Resta chiaro comunque che queste siano vitali per permettere al team di avere un flusso di denaro sufficiente a mantenere in vita una produzione F2P. In ogni caso, l'immaginario al quale poter attingere è immenso ed in futuro potremmo assistere all'arrivo di numerose altre fazioni provenienti dai tanti brand targati Tom Clancy (Rainbow Six su tutti).

Un FPS cross-gen

A non averci convinto è purtroppo la direzione artistica. I vari Ribelli mostrati non spiccano certo per originalità e gli stessi modelli delle armi sembrano del tutto privi di elementi distintivi, ad eccezione di qualche gadget riciclato dai titoli legati al marchio. Si tratta di problematiche non trascurabili se consideriamo che, in quanto free to play, Tom Clancy's XDefiant dovrà rimpinguare le proprie casse convincendo gli utenti ad acquistare nuove skin.

Speriamo dunque che tutto quanto mostrato nel trailer faccia parte dei set ‘base' in dotazione a tutti i giocatori che si avvicinano per la prima volta allo sparatutto. Purtroppo nemmeno il comparto grafico in sé ci ha trasmesso sensazioni particolarmente positive. D'altronde la natura cross gen del gioco è fin troppo evidente: XDefiant uscirà infatti sul maggior numero di piattaforme in commercio, comprese Xbox One, PS4 e Google Stadia.