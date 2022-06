Xenoblade Chronicles 3: gameplay e novità dell'esclusiva Nintendo Switch

Con un Direct interamente incentrato su Xenoblade Chronicles 3, Monolith Soft e la Casa di Kyoto hanno ribadito che quello in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 29 luglio sarà un action RPG mastodontico e coinvolgente. Attraverso i 30 minuti che il sodalizio giapponese ha dedicato al prodotto, del resto, abbiamo potuto ammirarne la deliziosa componente narrativa, il rinnovato sistema di combattimento, che a primo acchito si direbbe aver raggiunto lo stadio evolutivo successivo (ve ne abbiamo parlato nella nostra precedente anteprima di Xenoblade Chronicles 3), e non per ultime le affascinanti ambientazioni open-world che da sempre sorreggono la fortunata saga ruolistica. In attesa che il titolo atterri sul nostro banco di prova per condurci nel variopinto mondo di Aionios, abbiamo raccolto tutte le informazioni emerse durante il Direct e ve ne proponiamo di seguito un dettagliato resoconto.

Una corsa contro il tempo

Pubblicato sui canali ufficiali di Nintendo, il lungo Direct di Xenoblade Chronicles 3 si è aperto con un trailer assolutamente inedito e mirato a introdurre l'organizzazione Consul, un gruppo di individui mascherati che si muove nell'ombra e che a quanto pare è in grado di accedere al potere degli Uroboros, ossia la forma che le coppie protagoniste dell'avventura possono assumere attraverso la "Sintonia".

Caratterizzati da massicce armature violacee, che in quanto a design hanno subito richiamato alla nostra mente l'altrettanto minacciosa corazza indossata dal Cavaliere Nero intravisto brevemente nell'epilogo di Xenoblade Chronicles X, sospettiamo che siano proprio costoro a manovrare le due nazioni in guerra, assicurandosi però di rimanere puntualmente dietro le quinte. Ancora più preoccupante è l'incredibile somiglianza tra l'indiscusso eroe della vicenda, Noah, e il membro di Consul chiamato "N"; tenendo presente le complesse tematiche affrontate dalla narrazione, senza dimenticare la rinomata propensione di Tetsuya Takahashi di giocare con fato, realtà e timeline parallele, al momento non riusciamo a scacciare il dubbio che sotto la maschera del secondo possa celarsi una versione malvagia e distorta dello spadaccino proveniente dalla nazione di Keves. Un'ipotesi tutt'altro che impossibile, anche perché sappiamo già che Xenoblade Chronicles 3 includerà persino una versione inedita di Vandham, un Urayano comparso e per giunta deceduto durante i fatti di Xenoblade Chronicles 2.



Come se ciò non bastasse, la nostra fantasiosa ricostruzione potrebbe trovare conferma in un agghiacciante dettaglio svelato proprio dal nuovo trailer dell'action RPG, dal quale abbiamo appunto appreso che gli abitanti di Aionios vengono "coltivati" in laboratorio al solo scopo di prendere parte al sanguinoso conflitto in corso tra i Paesi di Agnus e Keves.

Non ne conosciamo ancora il motivo preciso, ma questi vivono letteralmente dieci cicli da dieci anni ciascuno e, se non cadono in battaglia prima ancora di esaurire il tempo a propria disposizione, al termine del decimo e ultimo "periodo" si dissolvono dinanzi alla rispettiva regina, nel corso di un macabro rituale che prende il nome di "Cerimonia del Ritorno". Se i sopravvissuti ad anni ed anni di scontri ricevono il più grande degli onori, al contrario le anime dei soldati morti in guerra iniziano il loro viaggio verso l'aldilà accompagnati dalle nostalgiche melodie suonate dai cosiddetti "Tramandanti", il cui compito presumiamo sia quello di dar loro sollievo e farsi carico dei desideri infranti dei caduti.



Giacché il party principale sarà composto da tre soldati di Agnus e altrettanti guerrieri di Keves, una missione speciale assegnata a Noah e agli altri cinque protagonisti porrà le due squadre l'una contro l'altra, non a caso al loro primo incontro i sei eroi cercheranno di eliminarsi a vicenda.

Nel mezzo del combattimento, però, il nuovo Vandham di Xenoblade Chronicles 3 riuscirà in qualche modo a convincere i guerriglieri a mettere da parte diffidenza, odio e differenze, e a unire invece le forze per poter sopravvivere al loro comune e infausto destino. Il redivivo personaggio di Xenoblade Chronicles 2 non ne spiega le ragioni, ma prendendo per buone le sue parole di direbbe che entrambe le nazioni daranno instancabilmente la caccia ai componenti del party, che per avere una flebile speranza di salvezza dovranno quindi raggiungere la terra cui è stato dato il nome di "Pian di Spada". Come i fan più attenti avranno di certo notato, il luogo salvifico menzionato da Vandham è l'area il cui terreno è stato trafitto dalla gigantesca Spada di Mechonis, spezzata a metà da Zanza durante il primo Xenoblade Chronicles. Incaricati di sconfiggere il vero nemico e ristabilire l'ordine nel mondo intero, i sei fuggitivi si opporranno insomma a un fato già scritto e compiranno un lungo viaggio per scoprire la verità sullo sconfinato Aionios, lottando tra l'altro con la loro stessa durata della vita.



Una particolare sequenza del filmato ci ha svelato non solo che che la graziosa quanto agguerrita Miyo è giunta ormai al suo ultimo periodo, ma sfortunatamente le rimangono soltanto tre mesi di vita. Sorretta dal radicato desiderio di continuare a esistere e dalla ferrea volontà di porre fine alle diaboliche macchinazioni dei potenti, che da tempo immemore giocano con le vite altrui, la minuta soldatessa di razza Gormotti sarà quindi disposta a tutto pur di spezzare le catene del destino.

Prestando molta attenzione ai dialoghi tra i vari personaggi, abbiamo compreso che l'impiego in guerra di alcune macchine alquanto particolari consente a entrambe le nazioni di assorbire la fiamma vitale dei soldati deceduti, allo scopo si riempire il più possibile la cosiddetta "Cronofiamma". Purtroppo non sappiamo ancora di cosa si tratti, ma una scena posta in coda al filmato ci spinge a credere che il tempo rubato ai morti possa essere in realtà immagazzinato e ridistribuito, il che spiegherebbe la delicata sequenza in cui Miyo afferma di non volere il tempo dei propri interlocutori.



Per sapere se effettivamente sia possibile estendere la durata della vita degli abitanti di Aionios, magari condividendo i giorni, i mesi o addirittura gli anni a propria disposizione (come avvenuto ad esempio nel film In Time con Justin Timberlake e Amanda Seyfried), dovremo attendere il lancio ufficiale del prodotto finito.

Ad ogni modo, laddove in precedenza credevamo che l'intreccio mirato a "collegare passato e futuro" si riferisse soltanto alle storie dei precedenti capitoli della serie, che a un certo punto dovranno necessariamente convergere in Xenoblade Chronicles 3, le recenti rivelazioni hanno finito per attribuire un nuovo significato allo slogan che accompagna il materiale promozionale del titolo, alimentando ulteriormente la nostra insaziabile sete di conoscenza.

Alla scoperta di Aionios

Archiviando la componente narrativa, il Nintendo Direct si è focalizzato sull'esplorazione, in quanto Xenoblade Chronicles 3 terrà fede alla tradizione del franchise e proporrà una realtà sterminata, nonché ricca di segreti, tesori nascosti, paesaggi irresistibili e attività cui dedicarsi.

Anche quello di Aionios, infatti, è un mondo di matrice open-world ed è caratterizzato da una profondità di campo notevole, che in determinate zone potremmo addirittura paragonare a quella di Genshin Impact (correte a rileggere la nostra recensione di Genshin Impact). Tra montagne innevate, torridi deserti, distese pianeggianti e immensi oceani, la terra immaginata a questo giro dai ragazzi di Monolith Soft presenterà una geografia surreale e affascinante, che naturalmente sarà accompagnata da una fauna selvatica abbondante e piuttosto aggressiva. A giudicare dalle immagini, durante i nostri vagabondaggi lungo i diversi scenari ci capiterà ancora una volta di imbatterci in bestioni unici e micidiali, che già nelle prime ore della campagna ci costringeranno a valutare con estrema attenzione i sentieri da percorrere e le zone in cui addentrarci.



Un intero segmento dell'evento è stato poi dedicato alle Colonie, ovvero i campi base edificati da entrambe le fazioni e che al loro interno nasconderanno le terrificanti armi da guerra note come "Ferronis": vere e proprie basi mobili che da sole potrebbero spazzare via interi villaggi. Sempre tra le spesse mura delle Colonie potremo riposare, chiacchierare con gli abitanti del posto per scoprire gustosi dettagli sulla mitologia di Aionios e accedere alle missioni secondarie, o magari anche solo rifornirci di provviste per cucinare nei pressi dei falò.

Seguendo l'esempio dei precedenti episodi, i nostri eroi potranno accamparsi e mescolare gli ingredienti in loro possesso per preparare dei deliziosi manicaretti, che puntualmente incrementeranno per qualche tempo le loro statistiche, la percentuale di esperienza e la quantità di denaro ottenuto al termine delle battaglie, e così via. Soprattutto, l'utilizzo dei punti di riposo ci permetterà di rafforzare i legami ed esplorare a fondo la caratterizzazione dei compagni, che a seconda dei casi potranno suonare assieme o sottoporsi a rigidi allenamenti di gruppo.

Classi e personalizzazione del party

A proposito delle battaglie, che ricordiamo continueranno ad avvalersi degli attacchi automatici, abbiamo invece appreso che le tecniche di Xenoblade Chronicles 3 infliggeranno più danni in base alla posizione dei nostri lottatori. Eseguendole in serie, sarà inoltre possibile attivare delle combo e fiaccare gli avversarsi, per poi atterrarli, lanciarli in aria o farli schiantare violentemente contro il suolo, proprio come accadeva nel precedente capitolo della saga (qui trovate la recensione di Xenoblade Chronicles 2).

Direttamente da Xenoblade Chronicles 2 torneranno pure gli "Assalti di Gruppo", che dopo aver colmato l'apposita barra permetteranno ai personaggi di campo di destreggiarsi, a turno, nelle proprie mosse più potenti e devastare il malcapitato bersaglio selezionato. Come se non bastasse, non solo durante le catene il moltiplicatore dei danni tenderà a salire ben oltre il 250%, ma determinate abilità potranno persino superare le difese del nemico: come risultato, siamo convinti che il Chain Attack si rivelerà uno strumento preziosissimo per annientare in fretta e furia le bestie più coriacee e pericolose.



Già anticipato dal secondo trailer ufficiale, l'introduzione delle classi (e delle meccaniche legate al cambio di mestiere) rappresenta la più interessante novità di Xenoblade Chronicles 3, almeno tra quelle che Nintendo ha finora scelto di porre sotto i riflettori. Ciascun componente del team avrà una propria classe di appartenenza, che ne influenzerà lo stile di combattimento e le abilità impiegabili durante gli scontri: se per esempio il bilanciato Spadaccino guiderà gli assalti, il rapido Zefiro saprà schivare i colpi in entrata con grande eleganza e contrattaccare con ferocia, mentre l'Artigliere medico si assicurerà di ripristinare i punti salute degli alleati e conferire loro dei buff, tenendosi chiaramente a distanza di sicurezza.

Proseguendo, se il Tattico saboterà i mostri ingaggiati in battaglia e supporterà i compagni con dei talismani, la Scorta Pesante si servirà di armi voluminose e pesanti per proteggere gli amici e attirare su di sé l'attenzione degli oppositori, mentre l'Orco sfrutterà la sua spropositata forza fisica per frantumare le difese di coloro che gli capiteranno a tiro.



L'aspetto più interessante del suddetto sistema è che, dopo aver appreso e padroneggiato le "Tecniche Magistrali" di una classe, queste potranno essere adoperate anche dopo aver cambiato mestiere, che a conti fatti aprirà alla possibilità di creare job ibridi e personalizzati. Una soluzione che, per esempio, permetterà al nostro tank di accedere a tutte le abilità difensive del pacchetto, o in alternativa di colmare le debolezze di una classe specifica con le arti di un altro mestiere.

Tenendo poi presente che i talenti compatibili potranno essere persino combinati per scatenare il devastante potere delle "tecniche di fusione", il sistema di crescita e personalizzazione delle unità si direbbe di gran lunga più profondo e articolato di quanto avessimo preventivato.



A non convincere per niente è la discutibile decisione di Monolith Soft di associare a ciascun mestiere un costume, che appunto muta l'aspetto di Noah ad ogni cambio di job. Anziché dotare i singoli eroi di un ampio guardaroba personale, il set di costumi è purtroppo condiviso tra i vari membri del party: come risultato, quando due o più compagni sfruttano la stessa classe, anche il loro vestiario diventa uguale, generando un effetto visivo alquanto fastidioso. Immaginate di impostare il medesimo mestiere a più di quattro unità e avrete tra le mani una potenziale squadra di calcio a 5.

Tra ospiti e Uroboros

A proposito di classi e personaggi giocabili, nel corso del Direct trasmesso il 22 giugno sono stati introdotti alcuni combattenti che durante le battaglie fungeranno da settimo membro del party.

Mettendo da parte i simpatici Nopon chiamati Riku e Manana, che come già sapevamo lotteranno in coppia, Ashera, Valdi, Fiona, Alexandria e Gray sono le new entry che a quanto pare metteranno le loro armi al nostro servizio. Definiti semplicemente "Eroi", i valorosi abitanti di Aionios daranno man forte al gruppo titolare e oltretutto aggiungeranno classi uniche alla squadra, che presumiamo potranno poi essere adottate anche da Noah e gli altri. Nonostante nella nostra formazione ci sarà posto per un solo Eroe per volta, si direbbe che questi siano davvero parecchi e che non si sblocchino avanzando con la storia: al contrario, le informazioni divulgate durante il Direct fanno pensare che addirittura li si debba prima reclutare, magari soddisfacendo requisiti specifici o portando a termine delle missioni secondarie.



Proseguendo, l'interessante segmento dedicato alla Sintonia e ai colossi cui le coppie possono dar vita fondendosi sul campo di battaglia ha rivelato che, sebbene questa forma sia il risultato di una fusione tra due individui, l'Uroboros è controllato da uno soltanto dei due combattenti. Per questo motivo, ciascun bestione avrà due forme, ognuna delle quali sarà dotata di tecniche differenti.

Al fine di trarre il massimo vantaggio possibile da ambedue, nelle fasi di lotta sarà quindi imperativo alternare continuamente le possenti forme controllate dai ragazzi e le snelle figure governate dalle loro controparti femminili. Un apposito albero delle abilità posto nel menu principale, poi, consentirà di spendere i Punti Anima raccolti vincendo gli scontri per sbloccare ulteriori talenti e rafforzare gli Uroboros, che a dispetto dei pronostici risulteranno personalizzabili.

Pass Espansione

Seguendo ancora una volta il percorso tracciato da Xenoblade Chronicles 2, anche il terzo capitolo godrà infine di un Pass Espansione con cui Monolith Soft intendere prolungare il supporto post-lancio fino al mese di dicembre 2023.

Proposto alla non troppo modica cifra di 29,99€, inizialmente il pacchetto garantirà l'accesso soltanto a qualche oggetto utile e una manciata di costumi alternativi, mentre i contenuti che verranno pubblicati il 31 dicembre 2022 e il 30 aprile 2023 introdurranno nuove sfide, missioni extra, outfit e un Eroe aggiuntivo ciascuno. Il quarto e ultimo DLC, che vedrà la luce soltanto al termine del prossimo anno, porterà invece in dote una nuova storia, similmente a quanto avvenuto alcuni anni fa con l'espansione di Xenoblade Chronicles 2 ambientata 500 anni prima dei fatti raccontati dalla campagna principale (per tutti i dettagli sul prequel vi suggeriamo di rileggere la recensione di Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country).



Per ora Nintendo ha preferito non sbottonarsi sui contenuti del Pass Espansione, ciononostante la copertina del pacchetto scaricabile (che al momento risulta già prenotabile su Nintendo eShop) potrebbe averci fornito un importante indizio sulle intenzioni di Tetsuya Takahashi e Monolith Soft.

L'immagine immortala infatti tre spade, che suggeriscono l'arrivo in Xenoblade Chronicles 3 di due grandi eroi del passato: se lo spadone centrale è l'arma principale del protagonista Noah, quella a sinistra è la Monado Replica EX+ brandita da Shulk nel capitolo extra di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, mentre quella a destra è l'Aegis Sword utilizzata da Rex dopo aver incontrato l'affascinante Pyra.



Se da parte nostra sospettiamo quindi che proprio Shulk e Rex saranno i nuovi Eroi introdotti dal secondo e terzo DLC, non è nemmeno escluso che il quarto possa proporci una storia volta a unire i cast dei tre episodi numerati della saga. In attesa di conferme o smentite da parte di Nintendo, non resta che confidare in Tetsuya Takahashi e augurarci che il papà del franchise riesca a giustificare a dovere un eventuale incontro tra i più valorosi guerrieri di Xenoblade Chronicles.