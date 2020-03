Xenoblade Chronicles: cosa aspettarsi dalla Definitive Edition su Switch

È decisamente affascinante il modo in cui il mercato tenda a mutare nel corso di un singolo decennio. Se oggi, ad esempio, il gioco di ruolo à la giapponese rientra di diritto fra i generi più richiesti dal giocatore moderno, nei primi anni 2010 si è invece ritrovato a dover affrontare una crisi senza precedenti che lo stava tramutando in un prodotto eccessivamente di nicchia. Anche grazie al prezioso contributo di serie molto in vista e di qualità incontrovertibile come Tales of, Dragon Quest e Persona, senza dimenticare brand meno blasonati ma altrettanto validi come Ys e The Legend of Heroes, fra gli altri, quella nota rossa sul mastodontico e invidiabile curriculum del JRPG è ormai un lontano ricordo, tant'è che l'industria nipponica ha ripreso persino a sfornare titoli squisitamente old-school come Octopath Traveler e l'attesissimo Bravely Default 2 (per maggiori informazioni sulla nuova esclusiva Nintendo, vi invitiamo a consultare la nostra anteprima della demo Bravely Default 2).



In quegli anni così difficili, tuttavia, due software house in particolare seppero distinguersi e affrontare con coraggio la profonda recessione del JRPG: stiamo naturalmente parlando di Mistwalker e Monolith Soft, che in occasione del proverbiale canto del cigno della Nintendo Wii immisero sul mercato due perle indimenticabili che rispondo rispettivamente ai nomi di The Last Story e Xenoblade Chronicles. Dopo dieci anni esatti dal lancio della versione originale nel paese del Sol Levante, Xenoblade Chronicles è ormai pronto a tornare sulla scena con una cosiddetta "Edizione Definitiva" a cui apparentemente è stato assegnato sia l'incarico di svecchiare la produzione dal punto di vista tecnico, sia l'obiettivo di approfondire ulteriormente il delicato legato esistente fra il titolo targato Monolith e l'ancor più strepitoso Xenoblade Chronicles 2 (di cui potrete apprendere ulteriori dettagli attraverso la nostra recensione di Xenoblade Chronicles 2). Proviamo a capire cosa dovremmo aspettarci dalla riedizione del gioco, il cui lancio su Nintendo Switch è fissato al prossimo 29 maggio.

Ricordiamo le premesse narrative

Come anticipato poc'anzi, il primissimo Xenoblade Chronicles è considerato un cult del genere di appartenenza, ragion per cui è probabile che tutti gli appassionati di JRPG ne conoscano già a menadito le vicende. Qualora così non fosse, permetteteci di fornirvi delle nozioni fondamentali - o comunque rinfrescarvi la memoria - circa l'affascinante cosmo plasmato dal brillante Tetsuya Takahashi (Xenogears). Il mondo del capitolo primario di Xenoblade era originariamente un'infinita distesa oceanica, almeno finché non fecero la loro comparsa due giganti di proporzioni colossali, Bionis e Mechanis, che a causa di differenze inconciliabili finirono per darsi battaglia e annientarsi a vicenda. Decine di secoli più tardi, le carcasse delle pseudo divinità hanno rispettivamente accolto delle forme di vita biologiche e meccaniche, divenendo in tutto e per tutto dei continenti abitabili - similmente a quanto fatto dai sinuosi titani che ospitavano la vita in Xenoblade Chronciles 2. Se il primo è stato "colonizzato" dagli Homs e dalle bizzarre creature chiamate Nopon, il secondo ha invece funto da dimora per i cosiddetti Mechan, indistruttibili robot non antropomorfi che per giunta si nutrono degli abitanti di Bionis. Non potendo coesistere, i popoli dei due diversi titani hanno sfortunatamente portato avanti il lungo conflitto scoppiato tra i loro rispettivi ospiti, ignorando l'esistenza di una minaccia persino più grande e terrificante.



Il protagonista della vicenda è un ragazzo come tanti che risiede in una colonia umana di Bionis, ma che in seguito a un tragico incidente realizzerà per puro caso di essere in grado di brandire la mitica Monado, ossia una spada dotata di poteri speciali e addirittura capace di distruggere i famelici Mechan. Avendo finalmente una possibilità di vittoria, il ragazzo partirà per vendicare la morte di una persona cara e, lungo il tragitto, dovrà persino farsi carico del destino dell'interno universo, poiché proprio le sue scelte finiranno per cambiarlo per sempre.



Al netto di un tema obsoleto e abusato come quello del prescelto chiamato a salvare il mondo, l'intreccio così classico di Xenoblade Chronicles seppe farsi apprezzare per molteplici ragioni, fra le quali non possiamo non menzionare la profonda riflessione sul ruolo e sulla natura assai ambigua delle presunte divinità incontrate nel corso della vicenda. La presenza di colpi di scena sorprendenti e dolorosi, senza nulla togliere alla magistrale caratterizzazione dei personaggi, contribuì insomma alla creazione di un comparto narrativo incredibile e da incorniciare, ragion per cui molti fan tendono ancora oggi a considerare il prodotto tra i migliori JRPG di sempre, alimentandone sempre di più il mito.

In bilico fra remastered e remake

Prima di addentrarci nell'analisi approfondita del nuovo trailer di Xenoblade Chronicles si rende piuttosto necessaria un'informazione di servizio: la Definitive Edition non sarà un moderno remake dell'originale titolo pubblicato su Nintendo Wii, né una sua rimasterizzazione in scala 1:1, bensì una promettente via di mezzo. Ne consegue che il prodotto non potrà in alcun modo raggiungere i medesimi standard qualitativi che contraddistinguono il recente Xenoblade Chronicles 2, ma cercherà di avvicinarsi il più possibile attraverso una lunga serie di accorgimenti mirati a svecchiarne l'altrimenti datata resa visiva. Tanto per cominciare, l'introduzione di effetti particellari e di illuminazione piuttosto evoluti finiranno inevitabilmente per abbellire gli scenari, le cui texture vanteranno in ogni caso un livello di dettaglio più elevato e soddisfacente.



Anche grazie all'aumento della risoluzione massima raggiungibile, quindi, fan di vecchia data e neofiti potranno (ri)scoprire dei paesaggi decisamente più accattivanti, colorati e nitidi di un tempo, che in più occasioni incoraggeranno i giocatori a prendersi una piccola pausa dal racconto per poter ammirare l'ambiente circostante, esplorarne ogni anfratto e scoprirne i meravigliosi segreti custoditi.

Shulk in Xenoblade Chronicles: Definitive Edition Shulk nella Challenge Mode di Xenoblade Chronicles 2

Sono però i modelli poligonali dei personaggi ad averci sorpreso maggiormente. A dispetto dei pronostici iniziali, i ragazzi di Monolith Soft hanno aggiunto parecchi dettagli al vestiario e alle armi in dotazione ai nostri eroi, i cui movimenti ci sono parsi assai più armoniosi di quanto li ricordassimo. In particolare siamo rimasti colpiti dalle curatissime espressioni facciali del cast principale, che questa volta potrebbero realmente donare tutto un alto peso alle travolgenti cinematiche del prodotto. I nuovi modelli poligonali di Shulk e Fiora potranno non eguagliare il livello di dettaglio e fluidità raggiunto da quelli ammirati nei contenuti offerti dal Season Pass di Xenoblade Chronicles 2, per non parlare dei chiaroscuri, ma se teniamo presente che gli originali erano piatti, opachi, talvolta deformi o addirittura appena abbozzati, il salto di qualità rispetto al passato è notevole e comunque più di quanto potessimo auspicare.

Future Connected

Sin dall'annuncio ufficiale abbiamo subito sospettato che Xenoblade Chronicles: Definitive Edition non fosse, agli occhi dello sviluppatore Monolith Soft, soltanto un'occasione per infondere nuova vita a un grande classico dello scorso decennio (e soprattutto restituirgli un po' di giustizia), ma più che altro l'opportunità perfetta per effettuare delle retcon atte a rafforzare ulteriormente il legame fra il capostipite ed il secondo episodio della serie.

A tal proposito, il trailer incluso nel recente Nintendo Direct ha confermato in via definitiva tutte le nostre ipotesi, rivelando che la riedizione includerà anche un nuovo epilogo affrontabile dopo aver completato l'avventura principale. Intitolato "Futuro Connesso", il contenuto inedito trascinerà Shulk e la dolce Melia (che sfoggeranno dei completi appariscenti e nuovi di zecca) in luoghi inediti e mai visti prima, come ad esempio la spalla del Bionis - un'area originariamente inclusa anche nel titolo per Nintendo Wii ma purtroppo inaccessibile - ed un gigantesco tempio in pietra.

Qualora non abbiate giocato sia il primo che il secondo Xenoblade Chronicles, interrompete immediatamente la lettura dell'articolo, poiché potreste imbattervi in spoiler importanti. In caso contrario, sicuramente saprete ormai che i due mondi viaggiavano in contemporanea su piani temporali paralleli, risultando difatti due realtà di un Multiverso potenzialmente sconfinato. Il nuovo epilogo, quindi, potrebbe ricollegarsi al finale di Xenoblade Chronicles 2 o magari esplorarne addirittura le conseguenze, su cui i fan hanno montato una serie di teorie fantasiose e piuttosto fondate.



Il filmato divulgato da Nintendo, ad ogni modo, ha già confermato la prima e forse più importante delle retcon effettuate dallo sviluppatore: un singolare scatto del trailer mostra infatti un primo piano del carismatico personaggio di Alvis, il quale non porta appesa al collo la chiave che aveva nell'originale Xenoblade Chronicles, bensì un cristallo di colore rosso e dalla forma inconfondibile.

Senza entrare troppo nel dettaglio, al fine di non rovinare una gradita sorpresa a chiunque non abbia ancora unito gli indizi disseminati dal creatore della saga, l'appariscente accessorio del ragazzo ha immediatamente avvalorato una teoria molto popolare tra i fan, che di conseguenza non vediamo l'ora di verificare una volta per tutte. "Futuro Connesso", pertanto, potrebbe non essere un mero contentino per premiare i fan di vecchia data, ma un appetitoso assaggio di ciò che la serie di Xenoblade Chronicles ci riserverà nei prossimi anni. Chissà che il geniale Tetsuya Takahashi non voglia infatti utilizzare proprio questo nuovo epilogo alla stregua di un ponte verso il misterioso futuro da lui pianificato.