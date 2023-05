Ys X Nordics: Adol Christin nella terra dei normanni

Lo studio Nihon Falcom è estremamente produttivo di questi tempi. Oltre a tre remastered (di cui però ne è stata finora annunciata una soltanto), svariati port per Switch e l'inevitabile The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki III, che stando alle parole del presidente Toshihiro Kondo dovrebbe sancire la conclusione dell'arco narrativo di Calvard, la software house nipponica è attualmente impegnata con lo sviluppo Ys X: Nordics.



Atteso entro la fine dell'anno corrente sulle Nintendo Switch, PS4 e PS5 giapponesi, il titolo verrà pubblicato in occasione del 35° anniversario del franchise, motivo per cui vi è molta curiosità verso la nuova avventura di Adol Christin. Consci che noi occidentali dovremo aspettare ancora qualche anno per poterci misurare con l'action RPG, abbiamo raccolto tutte le informazioni finora disponibili su Ys X: Nordics e cercato di capire cosa dovremmo aspettarci dalla nuova creatura di Nihon Falcom.

Nella terra dei Normanni

Laddove Ys IX: Monstrum Nox era ambientato alcuni anni dopo i fatti raccontati dal settimo capitolo e appunto vedeva per protagonista il più "vecchio" Adol di sempre (trovate tutti i dettagli nella recensione di Ys IX: Monstrum Nox), stavolta il team di Kondo ha imboccato la direzione opposta, tornando più o meno alle origini della saga.

Terminata l'avventura vissuta nell'Antico Regno di Ys - narrata in Ys e Ys II - un Adol ormai diciassettenne ha lasciato Esteria per dirigersi verso la terra di Celceta (a questo proposito, vi suggeriamo di consultare la recensione di Ys: Memories of Celceta), fermandosi tuttavia nei pressi della Baia di Obelia per esplorare l'arcipelago situato nel mare settentrionale. Collocabile fra il secondo e il quarto episodio della serie, la nuova iterazione di Ys vedrà il nostro avventuriero preferito alle prese coi Normanni, ossia il popolo marittimo che vive sulle numerose isole di Obelia, e i micidiali Grieger, indistruttibili non-morti che per qualche ragione hanno cominciato ad attaccare gli esseri umani, sconvolgendo la serenità dell'arcipelago. Supportato dall'inseparabile amico Dogi, un-ex ladro specializzato nel corpo a corpo che dopo i fatti avvenuti nell'Antico Regno di Ys ha scelto di lasciarsi alle spalle la vita del furfante per viaggiare assieme ad Adol e tenerlo d'occhio, l'incorreggibile porta guai dai capelli rossi deciderà di indagare sulla vicenda e aiuterà i Normanni a scacciare i misteriosi Grieger.



Nihon Falcom ha già precisato che Dogi non sarà giocabile nemmeno a questo giro (sebbene il personaggio sia infatti comparso in parecchi titoli di Ys, finora abbiamo potuto controllarlo in battaglia soltanto in Ys SEVEN), ma considerando che Ys X: Nordics è ambientato subito dopo Ys I&II, siamo convinti che questa sarà una buona occasione per esplorare quantomeno i suoi "primi passi" come avventuriero.

Per qualche curiosa ragione lo studio giapponese, che negli anni ci ha sempre proposto dei party alquanto numerosi e diversificati, ha rivelato che Ys X: Nordics avrà soltanto due personaggi giocabili. Nelle fasi di lotta potremo quindi alternare lo spadaccino Adol alla tenace Karja Varta, una violenta Normanna che almeno inizialmente non si dimostrerà particolarmente amichevole nei confronti dell'avventuriero. Unica figlia di Grimmson, ammiraglio della marina Varta, la diciassettenne è molto temuta dagli abitanti di Karnack, poiché questa guida una banda di bucanieri che si aggirano nelle acque di Obelia. Nonostante abbia dei lineamenti delicati, la soprannominata "Principessa Pirata" brandisce un'accetta e uno scudo rotondo, e in battaglia sfoggia il brutale stile di combattimento tipico del popolo Normanno.

Oltre al già menzionato Dogi, nel cast di supporto troveranno invece posto Flair Rall, un dottore che Adol ha incontrato in Ys II e che per qualche ragione a noi sconosciuta sta viaggiando coi due avventurieri, e Glen Berge, giovane figlio maggiore del sindaco Bergee che, a dispetto della propria posizione privilegiata, si è arruolato del corpo dei vigilanti nella città di Carnack, guadagnandosi il rispetto dei concittadini. A questi si uniranno poi Cruz Carpent, geniale erede della prospera Carpent Company di Carnack, che tuttavia da bambino era solito provocare dei bizzarri incidenti, e l'affascinante Rosalind Lazveli, la ragazza immagine della popolare taverna Lazveli. Anche nota come Rosa, la sedicenne educata e premurosa si prenderà cura di Adol e degli altri amici, dimostrando di essere piuttosto matura nonostante la giovane età.

Una formula rinnovata

Dal punto di vista prettamente ludico, la novità più interessante di Ys X: Nordics è con tutta probabilità individuabile nel "Cross Action", un nuovo sistema che permette ai giocatori di passare in qualsiasi momento dalla frenetica Solo Mode alla Combination Mode. Come suggerito dal nome, la prima consente di calarsi nei panni di Adol o Karja, affidando il controllo del partner all'intelligenza artificiale, con la possibilità di scambiarli in qualsiasi momento attraverso la pressione di un tasto. Orientata sulla velocità, la Solo Mode offre insomma il rapido scambio di colpi che ha sempre caratterizzato la formula ludica di Ys, favorendo inoltre la creazione di combo che precludono all'avversario di turno la possibilità di contrattaccare. Tra l'altro, lo scatto della Solo Mode permette di schivare automaticamente gli "attacchi veloci" dei nemici - contraddistinti da un'aura blu - e scatenare dei potenti contrattacchi su tutti i bersagli circostanti.

Più lenta e ragionata, la Combination Mode privilegia invece offesa e difesa, tant'è che i personaggi compensano la velocità ridotta con tecniche devastanti e potenti assalti simultanei che infliggono molti più danni del normale. Altra caratteristica interessante di questa seconda modalità è la possibilità di ricorrere alla guardia per parare gli attacchi dei nemici e riempire progressivamente la "barra vendetta", un indicatore inedito che una volta colmo concede l'accesso alle abilità esclusive della Combination Mode.



In questa modalità, tra l'altro, Adol e Karja sono in grado di respingere gli "attacchi potenti" dei nemici - caratterizzati da un'aura rossa - e sbilanciarli, creando occasioni particolarmente favorevoli per mandare a segno una scarica di colpi e chiudere in fretta e furia la partita. Entrambe le soluzioni ci sembrano ben congegnate, e dal momento che la pressione di un tasto innescherà il passaggio istantaneo dalla Solo alla Combination Mode, l'alternanza diverrà obbligatoriamente la chiave per superare le diverse sfide proposte di volta in volta dalla narrazione.

Se di solito le imbarcazioni su cui viaggia Adol finiscono puntualmente per sprofondare negli abissi oceanici (date un'occhiata alla recensione di Ys VIII: Lacrimosa of Dana e comprenderete la gag ricorrente del franchise), è stato annunciato che circa il 20% dell'esperienza offerta da Ys X: Nordics prevede che il giocatore assuma il controllo di una nave. Nihon Falcom ha preferito non fornire troppi dettagli su questa singolare novità, ma sappiamo che in alcune mappe dedicate avremo modo di ingaggiare divertenti battaglie navali coi nemici incontrati lungo la rotta, che a loro volta ci prenderanno a cannonate senza preavviso. Benché lo sviluppatore abbia solo accennato la possibilità di migliorare la nave, riteniamo che proseguendo con la storia otterremo parti extra da installare sul veliero, come ad esempio cannoni aggiuntivi e magari qualcosa con cui speronare le imbarcazioni ostili.

Le possibilità offerte dal Mana

Come di certo ricorderà chiunque abbia giocato Ys IX: Monstrum Nox, il più recente capitolo della serie muniva Adol e i suoi compagni dei cosiddetti "Doni", poteri sovrannaturali che i Monstrum impiegavano per arrampicarsi in verticale e compiere dei balzi a mezz'aria, lanciarsi nel vuoto e planare in sicurezza, sfondare pareti a prima vista indistruttibili, diventare delle ombre per passare attraverso le fessure, e così via.

Soluzioni che favorivano non poco gli spostamenti e l'esplorazione della vasta mappa di gioco, ragion per cui faticheremmo a immaginare un nuovo Ys sprovvisto di meccanismi simili. Un studio Nihon Falcom evidentemente dello stesso avviso ha dunque escogitato le "Mana Action", che a prima vista si direbbero delle valide alternative ai Doni dei Monstrum. Ottenendo degli oggetti speciali non meglio specificati, Adol e Karja acquisiranno infatti la capacità di controllare il sacro potere del Mana tramandato tra i popoli oceanici, che tra le altre cose velocizzerà i loro spostamenti. Utilizzando il mana al pari di un rampino, i due eroi potranno ad esempio ricorrere al "Mana String" per agganciare l'estremità di una struttura per raggiungerla all'istante o magari per oltrepassare dei precipizi, mentre in altre circostanze se ne serviranno per azionare interruttori a scatto o trascinare nella loro direzione degli oggetti molto pesanti. Funzioni che sicuramente diverranno fondamentali per superare i piccoli puzzle ambientali che il team di Ys è solito inserire nei labirinti.



Chiamata "Mana Ride", una seconda abilità permetterà invece di sollevarsi da terra e sfruttare dei veri e propri scivoli per muoversi sull'acqua, viaggiare a mezz'aria a tutta velocità e compiere spostamenti che normalmente non sarebbero possibili. Vera e propria alternativa al Dono della Crimson Line di Monstrum Nox, il Mana Ride consentirà inoltre ai nostri eroi di catapultarsi in aria, allo scopo di raggiungere zone cui non potrebbero accedere col semplice salto.

Gli effetti del "Mana Burst", infine, cambieranno a seconda delle circostanze: se in battaglia Adol e Karja impiegheranno il mana per caricare rispettivamente attacchi basati sul fuoco o sul ghiaccio, durante le sessioni esplorative saranno liberi di incendiare l'edera per aprirsi la strada o congelare vari elementi dello scenario per creare dei punti di appoggio.