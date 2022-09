Yu-Gi-Oh! Cross Duel: nuove sfide a carte per quattro giocatori

Dopo il clamoroso successo di Yu-Gi-Oh! Duel Links e Yu-Gi-Oh! Master Duel (qui la nostra anteprima su Yu-Gi-Oh! Master Duel), Konami è pronta a rincarare la dose per tutti gli appassionati del celebre gioco di carte collezionabili. Annunciato poco più di un anno fa sui canali ufficiali della software house nipponica, Cross Duel è rimasto avvolto nell'ombra per lungo tempo, finendo così in balia delle più vivide speculazioni degli utenti, che si sono interrogati persino sulla sua effettiva necessità.



Dubbi giustificati, se vogliamo, dal grado di completezza dei titoli sopracitati, che hanno permesso al card game basato sul manga del compianto Kazuki Takahashi di avere due validi esponenti videoludici tanto nell'ambito mobile quanto in quello PC/console. Valeva infatti la pena di chiedersi se ci fosse ancora pubblico a sufficienza per un'ulteriore iterazione del franchise, e quale formula Konami avrebbe potuto utilizzare per conquistarlo.



Ma grazie all'anteprima offertaci da quest'ultima possiamo rompere gli indugi e dirvi fin da subito che l'idea alla base del nuovo titolo free to play - il cui lancio potrebbe essere imminente - è più atipica di quanto avessimo immaginato. Cross Duel ci è infatti sembrato un progetto dal potenziale non indifferente, oltre che dall'identità piuttosto marcata. Ma andiamo con ordine, e vediamo più nel dettaglio le caratteristiche del nuovo gioco mobile a tema Yu-Gi-Oh!



Duello a quattro!



Come del resto suggerisce il titolo, la caratteristica che più facilmente salta all'occhio guardando la nuova proposta di Konami è il fatto che i duelli coinvolgano quattro giocatori disposti perpendicolarmente lungo il terreno di gioco. Già questo potrebbe far riaffiorare qualche dolce ricordo a chi ha amato la prima stagione di Yu-Gi-Oh!: è infatti molto probabile che i fan più appassionati stiano pensando all'iconica sfida che vide protagonisti Yugi, Kaiba, Joey e Marik nell'arco narrativo di Battle City. Ma rispetto a quel tipo di incontro - dove di fatto valevano le regole standard del Duel Monster - in Cross Duel il campo di battaglia subisce non poche e sostanziali trasformazioni.



Anzitutto il formato ricorda più quello di Duel Links, con un totale di 3 zone mostro e 3 zone magie/trappole per ciascun giocatore; quanto ai Life Points, il loro ammontare è fisso sui 4000 anche qui. Differenza decisamente più importante è però quella rappresentata dalle linee che, formando una croce, collegano i duellanti: nella fattispecie, da ogni zona mostro parte una linea che conduce alle zone mostro degli avversari, di modo che ogni creatura che utilizziamo combatta con quelle di tutti gli altri giocatori. Se evochiamo un mostro nella zona frontale, questi dovrà affrontare in battaglia il suo corrispettivo posizionato centralmente dal giocatore che abbiamo di fronte, mentre quelli che evochiamo nelle zone di destra e di sinistra se la vedranno rispettivamente con gli altri due.



In questo modo il Duello si trasforma in un tutti contro tutti dove diventa cruciale non solo scegliere con cura le carte da giocare, ma anche dove posizionarle. I match si compongono di 8 round, ognuno dei quali risulta scandito solamente da due delle fasi tipiche del gioco tradizionale: la Main Phase e la Battle Phase. Nella prima potremo evocare le nostre più fidate creature, e già qui occorre sottolineare un'importantissima caratteristica di Cross Duel: al contrario di ogni altro formato, qui si possono evocare nello stesso turno fino a 3 mostri, riempiendo così ogni zona. Altra peculiarità è poi il fatto che non sia più necessario mettere coperti i mostri in difesa, i quali potranno invece essere evocati orizzontalmente a testa alta proprio come accade nell'anime.



Nella Battle Phase, naturalmente, prenderà il via lo scontro. La cosa avviene in maniera del tutto singolare però: all'inizio della fase di battaglia i mostri evocati in attacco di tutti i giocatori avanzeranno sulla loro linea, scontrandosi reciprocamente, mentre quelli in difesa rimangono invece fermi. Non solo il mostro con il punteggio minore verrà distrutto, ma i suoi punti di ATK verranno sottratti a quelli dell'avversario, cosicché la creatura vittoriosa risulti comunque indebolita a fine scontro. Con un secondo avanzamento si può arrivare a sferrare un attacco diretto ai Life Points del rispettivo avversario, con la sola differenza che il giocatore che ha attaccato guadagnerà a sua volta un ammontare di Life Points pari a quelli perduti dal malcapitato. Cambiamenti, questi, che servono al preciso scopo di rivedere le condizioni di vittoria, poiché in Cross Duel a trionfare è il giocatore che arriva con il maggior numero di Life Points allo scadere dell'ottavo round.



Mostri, magie e trappole: cosa cambia?

Nel variegato universo di Yu-Gi-Oh! abbiamo visto comparire tipologie di carte sempre nuove ad ogni serie: prima i Synchro, poi gli XYZ, passando dai Pendoli fino ad arrivare ai Link. In un formato atipico come quello presentato da Cross Duel però sarebbe impossibile replicare tutte le meccaniche che vi sono alla base, e a ben guardare non avrebbe nemmeno senso farlo visto che già Master Duel assolve magnificamente questo compito. Dal canto suo, Konami ha deciso di optare per una soluzione quantomeno audace per garantire un pool di carte generoso nonostante l'impossibilità ad applicare alcune meccaniche di gioco.

Uno stile accattivanteL'elevato spessore contenutistico del progetto - comprensivo quindi di un roster piuttosto nutrito, che spazia da DM a Sevens, penultima stagione della serie animata con protagonista l'irriverente Yuga - sembra essere supportato da una ragguardevole cura per i dettagli. I personaggi principali dispongono di linee vocali riprese direttamente dall'anime, sfoggiando frasi che i fan del franchise non mancheranno certo di riconoscere; e godono oltretutto di un doppiaggio eseguito dagli interpreti originali. Quanto al livello grafico della produzione possiamo invece dirvi che le animazioni dei mostri, specialmente dei più iconici come Neos, EROE Elementale, il Mago Nero oppure Numero 39: Utopia, ci hanno stupito per una qualità complessiva decisamente maggiore rispetto a quanto visto in Duel Links. L'unica incognita rimane quella legata alla pulizia visiva, poiché non escludiamo che avere un massimo di 12 mostri in campo possa risultare un po' caotico e rendere di difficile lettura lo svolgersi dell'azione, specie sugli schermi di alcuni smartphone.

Per far sì che in Cross Duel siano infatti presenti le carte e i personaggi di ben 7 stagioni di Yu-Gi-Oh! (l'unico assente è Go Rush!!) sono state proprio le carte stesse a subire un rework sostanziale. I mostri perdono i loro effetti e le loro proprietà, così che sarà possibile avere nel main deck carte che notoriamente dovrebbero essere collocate nell'extra, come appunto i mostri Synchro ecc. Tuttavia, questo non deve far pensare che nessun mostro possieda più alcun effetto. A questo scopo interviene anzi l'aggiunta di quella che potremmo definire un'infarinatura ruolistica in grado di assicurare un discreto sistema di progressione nella costruzione del proprio deck.



Con i punti guadagnati al termine di ogni partita sarà infatti possibile eseguire degli upgrade e quindi potenziare le nostre creature sbloccando di volta in volta nuove abilità, come ad esempio quella di guadagnare un certo ammontare di punti ATK o infliggere un danno da effetto ai Life Points dell'avversario. I mostri Super Rari hanno accesso alle cosiddette Special Skill, mentre quelli Ultra Rari possono ricorrere a poteri speciali ancora più decisivi chiamati Master Skill. Per evitare potenziali abusi è previsto tuttavia che solo una creatura, designata come l'Ace Monster del mazzo, possa attivare quest'ultime: un espediente che ricorda quello del Deck Master - per riprendere l'analogia con l'anime - e che consentirà di avere in mano fin dall'inizio del duello un mostro unico, come il leggendario Drago Bianco Occhi Blu di Seto Kaiba che può distruggere automaticamente un mostro sul terreno quando viene evocato.



Anche le magie vengono riscritte in Cross Duel. Tanto per cominciare non abbiamo visto (e crediamo che non ci siano proprio) carte magia rituale e terreno, mentre non sussiste alcuna differenza tra magie normali e rapide. Entrambe infatti possono essere attivate durante la Battle Phase insieme alle trappole, che - dal canto loro - funzionano esattamente come negli altri formati.



Nell'anteprima messa a disposizione da Konami non abbiamo avuto modo di comprendere meglio come funzioni lo Spell Speed, e di conseguenza se ci siano o meno le classiche catene. Certo è che un buon deck deve pur sempre tenere conto di magie e trappole per migliorare l'approccio tattico sul campo di battaglia. A proposito di questo, e dando uno sguardo più in generale, l'impressione che abbiamo avuto è quella di un notevole cambio di paradigma. Con un gameplay incentrato sul posizionamento e sul movimento delle creature, e un sistema di progressione che adopera veri e propri skill tree, Cross Duel si presenta come un tipo di esperienza più incline alla strategia, persino con qualche contaminazione da gioco di ruolo cartaceo. Non solo: essendo la maggior parte delle regole revisionate, quando non del tutto assenti, crediamo fortemente che la nuova proposta di Konami voglia strizzare l'occhio più ad un pubblico generalista, ponendosi come un gioco molto semplice ed intuitivo soprattutto per coloro che non si sono mai avvicinati al card game tradizionale.



Modalità di gioco

Oltre alle immancabili partite classificate, dove poter competere con altri sfidanti per salire di grado e diventare il Re dei Giochi, l'offerta ludica di Cross Duel si compone di partite casuali, una campagna single player, duelli Tag e Raid. Questi ultimi in particolare costituiscono l'elemento più innovativo, anche se ricordano non poco i Duelli d'Assalto presenti in Duel Links.



Nei Raid Duel ci si dovrà confrontare con un potente mostro che comparirà al centro del campo, da dove invierà i propri adepti per cercare di respingere l'offensiva dei quattro giocatori - nell'anteprima abbiamo potuto vedere in azione Zaborg il Monarca del Tuono con la sua schiera di Mithra Vassallo del Tuono al seguito, una scelta più che azzeccata. Si tratta in buona sostanza di una sfida cooperativa contro l'IA: l'obiettivo consiste nell'abbattere il boss colpendolo ripetutamente per azzerare i suoi punti ATK, evitando frattanto di esaurire i Life Points - che sono condivisi per tutti e ammontano a 8000 - e, naturalmente, senza eccedere il limite degli 8 round. I duelli Tag, d'altro canto, non sono concettualmente poi molto diversi da come presentati sino ad ora dagli altri esponenti videoludici di Yu-Gi-Oh!. L'unica differenza risiede naturalmente nella conformazione del terreno, che vede gli alleati posizionati in modo contiguo, così che le due coppie vadano a formare la solita croce. L'aspetto più interessante è però che in questo modo si potranno inviare mostri in sostegno del proprio partner, i quali - una volta arrivati a destinazione - ne incrementeranno i Life Points.



Non fatichiamo a credere che a queste modalità di gioco possano seguire eventi a tempo limitato e continue aggiunte in termini di contenuti - personaggi e carte - sulla scia di quanto abbiamo già potuto osservare negli altri titoli Konami. Ci preme tuttavia sottolineare che alcuni elementi, come la necessità di impiegare copie aggiuntive di carte per sbloccare nuovi slot abilità, suggeriscono una maggior incidenza delle meccaniche di tipo gacha, anche se al momento viene difficile valutare aspetti legati alla struttura generale e al modello di monetizzazione. Sappiamo solamente che anche qui saranno presenti le gemme come principale valuta di gioco, ma non abbiamo indizi sulla quantità con cui verranno distribuite nell'esperienza complessiva.