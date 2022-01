Yu-Gi-Oh! Master Duel: oltre 10.000 carte per mazzi incredibili

Sin dal lontano 1999, anno in cui Konami lanciò il gioco di carte in Giappone, l'universo di Yu-Gi-Oh! ha continuato a espandersi a macchia d'olio. Nel corso degli anni, il trading card game ha infatti visto l'introduzione di mostri sempre inediti, nuove tipologie di carte (come i Mostri Synchro, gli XYZ o i Pendulum) e le cosiddette Master Rules, ossia una manciata di regole che hanno di volta in volta aggiunto un pizzico di pepe al famoso gioco originale.



Come suggerito dal nome, il nuovo videogioco della serie si baserà su queste ultime e, abbandonando completamente la dimensione narrativa focalizzata sugli omonimi anime e manga, abbraccerà invece una struttura à la Magic: The Gathering Arena (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Magic: The Gathering Arena). Dal momento che il titolo verrà pubblicato nel corso dell'inverno, il publisher Konami ha recentemente tenuto un evento digitale per consentire alla stampa di osservare da vicino Yu-Gi-Oh! Master Duel e comprenderne le caratteristiche principali.



Il Tutorial definitivo

Atteso su tutte le console di attuale e precedente generazione, su PC e persino sui dispositivi iOS e Android, ma ancora privo di una data di lancio, occorre precisare che Yu-Gi-Oh! Master Duel sarà un free-to-play con contenuti a pagamento, nonché il primo tie-in del franchise a focalizzarsi esclusivamente sul TCG/OCG di Konami.

Con oltre 10.000 carte da sbloccare e provenienti da ben due decenni di espansioni, il prodotto sarà inoltre il primissimo gioco del brand a supportare una risoluzione in 4K (solo su alcune piattaforme) e tutta una serie di contenuti mirati a offrire quella che il publisher considera "l'esperienza digitale di Yu-Gi-Oh! definitiva". Un esponente di Konami Europe ci ha innanzitutto spiegato che Master Duel includerà un ricco sistema di tutorial finalizzato a illustrare le basi del gioco tanto ai novizi quanto ai veterani, non a caso la modalità introduttiva seguirà passo dopo passo gli utenti con semplici guide e consigli studiati per apprendere le regole e le meccaniche fondamentali del card game.



Utilizzabili per sbloccare ricompense speciali, come appunto tappetini, buste protettive e altri accessori con cui personalizzare il deck, le inedite Missioni Duel Strategy approfondiranno invece alcune delle tecniche di gioco più avanzate: mettendo il giocatore contro l'intelligenza artificiale, queste non si limiteranno infatti alla sola teoria, ma consentiranno di volta in volta di mettere immediatamente in pratica quanto appreso, agevolando non poco l'assimilazione delle nozioni necessarie per vincere i Duelli.



Di conseguenza, se è pur vero che al giorno d'oggi Yu-Gi-Oh! risulta molto più complesso di quanto non lo fosse nei primi anni 2000, la Modalità Tutorial e l'introduzione delle Duel Strategy potrebbero realisticamente favorire la nascita di una nuova generazione di Duellanti.



Solo Mode e Friend Duel

Passando invece ai contenuti veri e propri del pacchetto, Konami ci ha parlato nel dettaglio della cosiddetta Solo Mode, ossia la modalità che permetterà agli utenti di esplorare per la prima volta l'affascinante lore dei Mostri e scoprire dei deliziosi retroscena legati a ciascuna tipologia di Deck.

Difatti, la modalità per giocatore singolo includerà diverse campagne, ognuna delle quali ci porrà dinanzi a scenari e missioni volte a comprendere tanto le meccaniche di gioco quanto la storia stessa delle creature utilizzate in battaglia. Per esempio, durante la presentazione tenuta da Konami abbiamo scoperto che i potenti Monarchi tanto amati dai fan di Yu-Gi-Oh! - come il micidiale "Erebus, il Monarca del Mondo Sotterraneo" - siano stati concepiti per incarnare il concetto di distruzione. Se non altro, la possibilità di scoprire i segreti e le origini dei nostri Mostri preferiti si preannuncia alquanto interessante, nonché una sfiziosa e originale alternativa alla tradizionale e un po' ripetitiva componente narrativa basata sui vari anime e manga del franchise.



Nonostante la presenza di una ricca selezione di contenuti per giocatore singolo, l'elemento chiave di Yu-Gi-Oh! Master Duel rimarranno comunque i Duelli con gli amici e la possibilità di sfidare i giocatori provenienti da ogni angolo del globo attraverso la modalità online. Come illustratoci, il prodotto consentirà di invitare un certo numero di utenti in vere e proprie stanze personali in cui potremo allestire dei Friend Duel o anche solo limitarci a osservare i Duelli degli altri giocatori.

A tal proposito, non solo sarà abbastanza facile trovare nuovi sfidanti e "seguirli" all'interno del gioco (similmente a quanto accade nel mondo dei Social), ma durante le sfide potremo naturalmente scendere in campo con accessori e mazzi personalizzati, allo scopo di testare gli Structure Deck costruiti a tavolino e mettere in pratica le nozioni apprese attraverso le diverse modalità singleplayer.