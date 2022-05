Zenless Zone Zero: il nuovo gioco degli autori di Genshin Impact

Nota ormai in tutto in globo grazie al dilagante successo riscosso prima da Honkai Impact 3rd e poi dal fenomenale Genshin Impact (per tutti i dettagli sul gacha game consultate la nostra recensione di Genshin Impact), la software house miHoYo ha recentemente annunciato di essere al lavoro su un nuovo gioco di ruolo per PC e smartphone. In attesa di poter partecipare alla già annunciata Closed Beta di Zenless Zone Zero, che a quanto parre si terrà tra alcune settimane, abbiamo raccolto tutte le informazioni finora divulgate sul prodotto e ve ne proponiamo le nostre impressioni preliminari.

La Città dei Miracoli

Descritto come un "urban fantasy action RPG", Zenless Zone Zero è ambientato in una città metropolitana post-apocalittica dallo stile artistico futuristico e alquanto affascinante. Stando a quanto anticipato da miHoYo, i giocatori interpreteranno un "procuratore" e, assieme a un gruppo eterogeneo di compagni, daranno inizio a un viaggio volto a sottomettere orde di nemici sconosciuti, nonché svelare i misteri di New Eridu, ossia l'ultimo rifugio urbano rimasto al genere umano.

La civiltà contemporanea è stata infatti distrutta da una catastrofe anche nota come "Hollow" e che appunto ha generato delle dimensioni in cui vagano i terrificanti mostri "Ethereal". Non solo la città di New Eridu è riuscita a salvarsi dall'apocalisse, ma addirittura ha acquisito la tecnologia necessaria per estrarre materie preziose dagli Hollow e prosperate, incoraggiando sempre più superstiti a trasferirvisi. È fondamentalmente questa la ragione per cui la "Città dei Miracoli" in costante espansione ha col tempo finito per industrializzare gli Hollow e affidarne il controllo totale all'amministrazione locale, generando purtroppo una crescente tensione tra imprese monopolistiche, gang di strada e fanatici vari. Dal momento che sempre più persone desiderano esplorare gli Hollow, gli utenti avranno il compito di guidare la gente nei suddetti e affrontare al posto loro qualsiasi nemico incontrato lungo il tragitto. Vestendo i panni dei professionisti "Proxy", i giocatori aiuteranno insomma gli abitanti di New Eridu a realizzare i propri sogni e al tempo stesso apprenderanno sempre più dettagli sulla loro storia.



Se le informazioni circa l'intreccio narrativo di Zenless Zone Zero sono ancora esigue e non ci permettono ancora di elargire giudizi sull'operato di miHoYo, l'impianto artistico e il sistema di combattimento votato all'azione frenetica hanno già inebriato i nostri sensi.

Seguendo l'esempio di Genshin Impact e degli altri titoli realizzati dallo studio cinese, l'action RPG si avvarrà del resto di un ricercatissimo look assai vicino all'universo degli anime giapponesi, che ancora una volta si tradurrà in combattenti dall'aspetto irresistibile e dalle forme un tantino esagerate. D'altronde, l'onnipresente fattore "waifu" e "husbando" è uno dei principali elementi cui Genshin Impact deve la propria popolarità, ragion per cui non sorprende affatto che miHoYo intenda perseverare e provare a bissarne il successo.



Abbandonando le atmosfere à la The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la nuova creatura dello studio godrà invece di una gradevole ambientazione probabilmente ispirata ad Astral Chain e Scarlet Nexus (siete a un click di distanza dalla recensione di Scarlet Nexus), non a caso i personaggi coinvolti nella vicenda indosseranno dei complessi quanto stilosi abiti futuristici.

Sfortunatamente il trailer di annuncio di Zenless Zone Zero non include corpose sequenze di lotta, ma in compenso le clip di gameplay dedicate ai diversi combattenti suggeriscono che i Proxy brandiranno delle armi tecnologicamente avanzatissime, grazie alle quali avranno accesso a poteri elettrizzanti. Se per esempio i personaggi equipaggiati con due pistole potranno sparare colpi in tutte le direzioni, i guerrieri melee si cimenteranno in combo rapidissime e potenzialmente illimitate.



Dal momento che miHoYo non ha voluto mostrarci l'interfaccia utente, al momento sappiamo davvero poco sul sistema di combattimento di Zenless Zone Zero, se non che durante le dispute con gli Ethereal potremo controllare diversi personaggi. Al pari di Genshin Impact, con tutta probabilità la nuova avventura ci chiederà quindi di allestire dei party formati da più individui che, nel mezzo delle battaglie, dovranno darsi il cambio, allo scopo di sfruttare le debolezze elementali del nemico di turno.