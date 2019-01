Ace Combat 7: Guida ai controlli, alle virate e ai combattimenti aerei

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Con l'arrivo di Ace Combat 7 si ritorna a solcare i cieli a bordo dei caccia più veloci del mondo. Il simulatore di volo targato Bandai Namco si ripresenta con una nuova iterazione che incarna tutte le qualità della serie, proponendo un'esperienza di gioco profonda e impegnativa sia per i veterani che per i nuovi utenti. In questa Guida vi diremo tutto quello che c'è da sapere prima di giocare con il settimo capitolo di Ace Combat, spaziando dai controlli alle caratteristiche principali degli aerei, passando per i combatteminenti e la personalizzazione dei velivoli.

Standard vs Esperto

In Ace Combat 7 ci sono due tipologie di controlli: esperto e standard. Entrambe si riferiscono al modo in cui la levetta sinistra controlla l'aereo quando la si spinge a sinistra o a destra. La gestione standard permetterà di manovrare il velivolo in modo più naturale: spingendo la levetta a sinistra e a destra faremo girare l'aereo nella relativa direzione. La tipologia esperto offre invece un controllo più preciso. Spingere la levetta causerà la rotazione del velivolo, con la necessità di gestire separatamente i movimenti verso il basso e verso l'alto. Per passare da una modalità di controllo all'altra basta andare nel menu di pausa, selezionare Opzioni di volo e scegliere la tipologia desiderata.

Controlli

Parlando della mappatura dei controlli, la levetta sinistra viene impiegata per gestire la maggior parte dei movimenti. A seconda del metodo scelto (esperto o standard), sarete in grado di controllare la rotazione e lo spostamento dell'aereo. Per gestire l'imbardata (l'oscillazione attorno all'asse vertivale del velivolo), invece, bisogna utilizzare R1/RB ed L1/LB. Come al solito, la levetta destra è adibita alla rotazione della telecamera (premendo R3 si può passare alla visuale interna all'abitacolo), R2 controlla i propulsori ed L2 funge da freno.

Un comando importante da ricordare: se avete difficoltà a fuggire da un missile, premete R3 ed L3 contemporaneamtne per rilasciare chaff e razzi dietro di voi. Il tasto Cechio/B sarà il vostro migliore amico in battaglia, dato che con questo pulsante eseguirete l'attacco principale usando un missile standard o l'arma speciale equipaggiata (si può passare da uno all'altro con il tasto Quadrato/X). Con il pulsante X/A potrete utilizzare la mitragliatrice, di grande utilità quando i nemici si trovano nelle vicinanze. Premendo Triangolo/Y scambierete i bersagli, mentre tenendolo premuto sposterete la telecamera in modo che il vostro obiettivo rimanga sullo schermo. Quando quest'ultimo rientra nel raggio d'azione dei vostri missili, il suo indicatore diventerà rosso. Premendo il touch pad, infine, ingrandirete la vista del radar.

Virate

Le virate High-G sono manovre che consentono di compiere curve molto più strette del normale. Per farle dovrete tenere premuti entrambi i grilletti e spingere la levetta sinistra nella direzione desiderata. Eseguire questa mossa ha i suoi vantaggi e svantaggi: è fantastico quando si combatte in volo e dovete girare rapidamente per lanciare un missile contro il vostro avversario. Tuttavia, queste virate ridurranno drasticamente la vostra velocità. Tenendone una troppo a lungo vedrete il vostro aereo fermarsi, con il rischio di andare fuori traiettoria e schiantarsi. Se sarete in grado di fare un uso efficace di questa manovra, non incontrerete particolari problemi durante i combattimenti aerei.

Effetti atmosferici

In Ace Combat 7 le nuvole sono volumetriche, e al contrario dei giochi precedenti non si limitano a svolgere semplicemente una funzione cosmetica, dal momento che avranno un impatto concreto sul gioco. Potrete sfruttarle come una forma di copertura, nascondendovi dal fuoco nemico. Tuttavia, passando attraverso di esse ridurrete la vostra visibilità.

Se restate troppo a lungo al loro interno, rischiate di compromettere anche la precisione dei vostri missili, senza dimenticare che in caso di temporali i fulmini possono disabilitare i vostri strumenti, mandando in confusione il vostro HUD. Prestate sempre attenzione alle condizioni meteo, mentre volate.

Combattimento

Uno degli aspetti più cruciali dei combattimenti aerei è la direzione verso cui sta volando il nemico. Potete vedere l'orientamento di un avversario sul radar posizionato in basso a sinistra. I nemici sono simboleggiati con delle piccole punte di freccia: ovunque siano puntate, è verso quella direzione che stanno andando. I colpi più efficaci da mettere a segno sono quelli contro gli aerei nemici che stanno volando via da voi. I vostri missili hanno la capacità di seguire il bersaglio, ma non possono fare miracoli. Più sarà dritta la traiettoria del missile, maggiori saranno le probabilità di colpire l'avversario. Se il nemico sta volando verso di voi, potrebbe essere rischioso sparare mentre vi passa vicino prima che i missili possano centrarlo. La cosa migliore da fare, almeno nella maggior parte dei casi, è quella di prestare molta attenzione al radar scegliendo i bersagli più facili da colpire.

Tipologie di aereo

Ciascuno degli aerei di Ace Combat 7 rientra nelle seguenti tre categorie: combattimento, multiruolo o attaccante. Gli aerei da combattimento tendono a enfatizzare la velocità e sono più efficaci negli scontri aerei.

Gli attaccanti, nel frattempo, sono di solito molto più forti e dotati di una difesa generalmente più alta, ma a costo di una manovrabilità inferiore (sono più efficaci contro i bersagli terrestri). Come suggerisce il nome stesso, gli aerei multiruolo appartengono a una categoria intermedia, l'ideale per chi preferisce una via di mezzo tra i velivoli attaccanti e da combattimento.

Personalizzazione aereo

Potrete personalizzare (e migliorare) i vostri aerei equipaggiando fino a otto pezzi aggiuntivi. Questi sono divisi in tre categorie: corpo, braccia e varie. Le parti nella categoria corpo influenzano le statistiche di un aereo, come velocità o difesa. Le parti delle braccia migliorano le vostre armi, mentre la categoria varie si riferisce a tutti gli altri aspetti del velivolo. Di seguito elenchiamo alcune parti aggiuntive che vale la pena equipaggiare:



Componenti ad alta pressione di nuova generazione (corpo): aumenta la velocità massima.

Nuovi attuatori del timone (corpo) - aumentano la manovrabilità di imbardata.

Serbatoio carburante antiproiettile (corpo): aumenta la difesa.

Direzionale Proximity Fuze (braccia) - aumenta la potenza missilistica standard.

Dispositivo di sterzo regolabile (braccia): migliora le capacità di tracciamento dei missili normali.

Jammer di autodifesa a bordo (varie) - riduce le capacità di tracciamento dei missili nemici.

Supporto VR

Ace Combat 7 è il primo capitolo della serie che include il supporto alla Realtà Virtuale, attualmente disponibile in esclusiva per PlayStation VR. I possessori del visore Sony potranno giocare a tre missioni pensate per la VR, avviando la relativa modalità di gioco selezionabile dal menu principale.

Una volta portate a termine tutte e tre le missioni, verrà sbloccata una modalità Free Flight che consentirà di volare in Realtà Virtuale in ciascuno degli scenari disponibili. Per saperne di più, potete leggere la Recensione della modalità VR di Ace Combat 7 a cura del nostro Giuseppe Arace.