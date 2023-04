Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp: guida e trucchi per lo strategico Nintendo

Sono trascorsi praticamente quindici anni da quando le fittizie nazioni di Red Star e Blue Moon ritirarono le proprie truppe dalla scena ludica, motivo per cui l'arrivo di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, ossia il remake moderno dei primi due episodi del brand, ci ha davvero colti alla sprovvista (per tutti i dettagli sui rifacimenti consultate la nostra recensione di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp). Essendo questo la raccolta di due strategici abbastanza impegnativi, abbiamo preparato una lista di trucchi e consigli che i neofiti del genere potrebbero trovare particolarmente utili. Prendete dunque posto nella sala della guerra e studiate il piano di battaglia escogitato dai nostri strateghi per conseguire la vittoria!

Ufficiali Comandanti

Similmente a quanto accadeva nei vecchi episodi della saga Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp presenta una vasta selezione di Ufficiali Comandanti (o se preferite CO), ognuno dei quali dispone di un potere speciale unico e in grado di influenzare l'esito di una disputa. Proprio per questo motivo, il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di prendervi del tempo per memorizzare le differenze e soprattutto padroneggiare i poteri di tutti i vari CO, così facendo saprete sempre quando e quale Ufficiale Comandante schierare sul terreno di gioco.

Del resto, svariati poteri CO risultano molto più efficaci se applicati in specifici momenti della battaglia. Tenetelo sempre a mente e non dovreste avere troppi problemi a massimizzarne gli effetti.

Esaminate il terreno

Una delle caratteristiche più interessanti di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp va ricercata in un "terrain system" incredibilmente sofisticato, che ad ogni nuova missione si assicura appunto di proporre un terreno di gioco parecchio diverso dai precedenti. Proprio per questa ragione, al momento di pianificare la vostra prossima mossa dovreste prima esaminare a dovere il campo di battaglia e cercare di sfruttare a vostro vantaggio la conformazione del terreno e persino le condizioni atmosferiche.

Se per esempio la nebbia consente di nascondere le proprie unità per sorprendere il nemico, guadare un fiume rallenta non poco le truppe di fanteria, riducendone le capacità difensive. Pertanto, prima di compiere una qualsiasi azione ricordatevi di guardarvi bene attorno.

Conquistare le città

Uno dei passaggi essenziali per superare le missioni di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp è quello di conquistare le città dell'avversario, che tra le altre cose garantiscono un certo livello di protezione alle unità corazzate. Trattandosi di un'impresa tutt'altro che semplice, quando il giocatore cerca di conquistare una città nemica deve sempre assicurarsi di inviare quanti più rinforzi possibili sul sito dello scontro, giacché l'opposizione dispiegherà puntualmente la propria fanteria nel tentativo di fermare l'attacco e non perdere il presidio.

A questo proposito va segnalato che la difesa della fazione avversaria è sempre proporzionata all'importanza strategica della città presa di mira, non a caso il quartier generale nemico è quasi sempre la base meglio protetta e quindi più complicata da conquistare. Occupate i ponti, bloccate le strade, distruggete gli aeroporti e impadronitevi delle fabbriche, in questo modo la controparte avrà meno opzioni a disposizione e faticherà a contrastarvi.

Date ascolto ai CO

Come sottolineato in apertura, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp è un gioco assai più impegnativo di quanto non possa sembrare, tant'è che alle volte vi capiterà di dover ripetere una missione prima di capire le mosse da attuare per ottenere la vittoria. Quando la fazione avversaria vi metterà alle strette, costringendovi ad arrendervi per evitare che il vostro esercito venga completamente annientato, ricordatevi di prestare attenzione ai commenti che gli Ufficiali Comandanti si lasceranno sfuggire dopo aver dichiarato la resa.

Mai casuali, i loro feedback saranno sempre molto acuti e potranno in realtà fornirvi dei preziosi consigli da mettere in pratica al momento di ritentare la missione fallita. Insistendo e adeguando le vostre strategie offensive ai loro suggerimenti, anche gli scontri in apparenza più complessi diverranno più che fattibili.

Sacrificio per la vittoria

Una delle novità più apprezzabili di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp è certamente la possibilità offerta al giocatore di ricominciare da capo il proprio turno e rivedere gli ordini impartiti ai sottoposti, al fine di evitare errori potenzialmente disastrosi. Qualora vi rendiate conto di aver preso qualche scelta sbagliata, abusate della suddetta meccanica e provate a cambiare la vostra strategia, poiché degli accorgimenti anche piccoli potrebbero davvero fare la differenza.

Se necessario, ricordate inoltre che sacrificare le unità più scadenti per preservare quelle più preziose (e costose, in termini di risorse) può essere la chiave per capovolgere l'esito della guerra. Per quanto spiacevole, in alcune situazioni il modo migliore per portare a casa la pellaccia è infatti quello di proteggere le unità di maggior valore dispiegando in campo una manciata di sottoposti "economici" che fungano insomma da scudi umani. Sebbene non sia mai bello perdere le proprie unità in un gioco strategico, ogni tanto un piccolo sacrificio è davvero inevitabile.