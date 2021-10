Age of Empires 4: i trucchi per dominare nella nuova esclusiva Microsoft

Sono trascorsi ben quindici anni dal debutto di Age of Empires 3, capitolo della storica serie che non ha entusiasmato tutti fan, ancora oggi legati alla seconda iterazione dell'IP. A riprovarci dopo tutto questo tempo è Relic Entertainment che, sotto l'egida di Microsoft, propone in esclusiva su PC (e gratis per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, con tanto di presenza sul cloud) Age of Empires 4. Se anche voi state per tuffarvi nel passato e costruire enormi eserciti con i quali distruggere le basi avversarie, ecco una serie di consigli che potrebbero contribuire alla vostra conquista. Se volete saperne di più sul gioco, sappiate che sulle nostre pagine trovate anche la recensione di Age of Empires 4.

Accumulate le risorse

Uno degli aspetti più importanti del gameplay di Age of Empires 4 (così come di tutti i suoi predecessori) è rappresentato dalle risorse. Grazie ai materiali accumulati nel tempo è possibile creare unità, costruire strutture, acquistare potenziamenti e avviare ricerche che permettono di migliorare alcuni aspetti della propria base o del proprio esercito. Pertanto, è fondamentale conoscere le fonti di ogni tipo di materiale utile per l'espansione della civiltà.

Ecco l'elenco delle risorse con qualche consiglio su come trovarle/raccoglierle:

• Legname: per ottenere questo tipo di risorsa non occorre fare altro che indirizzare gli abitanti verso un qualsiasi albero

• Cibo: di tutte le risorse è la più complessa, poiché può essere ottenuta in vari modi. Tra le possibili fonti di cibo troviamo i campi coltivabili, i cespugli di bacche, gli animali di terra e i pesci (a patto di avere un'imbarcazione adatta a pescare)

• Pietra: in questo caso basta fare interagire un abitante con una qualsiasi roccia

• Oro: proprio come la pietra, l'oro può essere estratto presso i relativi giacimenti sempre tramite l'ausilio di un abitante



Al fine di velocizzare l'accumulo delle risorse, è bene costruire alcune strutture che permettono il deposito dei materiali evitando che gli abitanti debbano compiere lunghe traversate. Un esempio è rappresentato dalla Falegnameria, struttura che può essere posizionata in prossimità di numerosi alberi per velocizzare in maniera sensibile la raccolta del legname.

Controllate la popolazione

Un altro fattore di grande importanza in Age of Empires 4 è la popolazione, il piccolo numero che trovate sempre nell'angolo in basso a sinistra e che è contrassegnato

da un'icona a forma di casa. L'importanza di tale cifra è dovuta al fatto che sta ad indicare il numero massimo di unità che possono essere prodotte e quelle attualmente in campo. Nelle fasi iniziali di una partita difficilmente vi troverete a badare a tale numero, ma basterà qualche minuto per notare come questa cifra sia troppo bassa per poter espandere il vostro impero. Ovviamente non c'è nulla da temere, poiché il numero massimo di unità può essere aumentato tramite l'ausilio di strutture come le case, che possono essere costruite in grosse quantità per consentire al giocatore di produrre sia un piccolo esercito che un discreto quantitativo di abitanti per la raccolta delle risorse.

Occhio agli abitanti inattivi

Ora che sapete come produrre molte unità è probabile che decidiate di creare numerosi abitanti al fine di accumulare risorse ad una maggiore velocità. In questi casi ci sono buone probabilità che qualche abitante, per vostra distrazione o perché ha terminato un compito che gli era stato assegnato, resti inattivo e in attesa di nuovi ordini. Uno degli errori da non fare mai in Age of Empires 4, soprattutto nelle prime fasi di una partita, è quello di tenere uno o più abitanti inattivi.

Fortunatamente viene in aiuto del giocatore la pratica interfaccia del titolo Microsoft, poiché proprio a destra dell'icona legata alla popolazione è possibile vedere, laddove ve ne sia almeno uno, l'iconcina di un abitante che riposa per segnalare la presenza di unità che stanno attendendo un vostro comando. Basta quinti tenere sotto controllo quell'angolo dello schermo per fare in modo che ciò non accada mai e, in caso di dimenticanze, cliccare sul tasto per fare in modo di individuare l'abitante che si sta godendo un po' di riposo.

Le potenzialità delle civiltà

Ognuna delle civiltà giocabili in Age of Empires 4 dispone di abilità uniche che, se sfruttate a dovere, possono consentire ai giocatori di avere un grosso vantaggio in battaglia.

Se volete assicurarvi la vittoria, quindi, fareste bene a leggere l'elenco delle peculiarità della fazione che state per giocare, così da poterne sfruttare i punti di forza e aggirare le debolezze. Nel caso degli inglesi, ad esempio, occorre far leva sulla loro possibilità di risparmiare risorse sulla costruzione di mulini e sulla maggiore efficienza delle fattorie costruite intorno ad essi. I mongoli, invece, non hanno bisogno di case e iniziano la partita già con il numero massimo di popolazione, così da poter produrre unità senza limiti. Insomma, ognuno dispone di abilità decisamente utili che andrebbero sfruttate.

Curate le navi da guerra

Una delle piccole novità in termini di meccaniche di gameplay che riguardano Age of Empires 4 è legata al porto e alle sue unità. Chiunque abbia giocato i precedenti capitoli, ricorderà che per riparare le navi da combattimento o i mercantili era obbligatorio fare in modo che si avvicinassero alla costa perché un abitante potesse rimetterli in sesto.

In questo quarto capitolo esiste anche una pratica alternativa grazie alla quale è possibile non spostarsi dal mare per una riparazione: questa volta anche le piccole barche utili per pescare sono in grado di ripristinare l'integrità delle navi da guerra e potrebbe quindi essere un'ottima idea quella di produrne qualcuna che faccia da scorta e che sia sempre pronta all'eventualità in cui si dovesse effettuare una riparazione.

Ignorate gli edifici in fiamme

Altra novità di Age of Empires 4 riguarda la possibilità di mandare in fiamme gli edifici. Questa meccanica si attiva quando un edificio infiammabile raggiunge un quarto dell'integrità e, per comunicarlo al giocatore, mostra sopra l'indicatore della ‘salute' un'icona circolare con una fiamma rossa.

Se siete di fretta e dovete distruggere tutte le strutture nemiche all'interno di un'area, sappiate che potete ignorare tutti gli edifici in fiamme, dal momento che la loro integrità andrà esaurendosi lentamente e nel giro di qualche secondo crolleranno senza che vi sia il bisogno di impiegare unità d'attacco.

Imparate le scorciatoie

Uno dei metodi per massimizzare l'efficienza nelle partite di Age of Empires 4 è sicuramente imparare a conoscere le scorciatoie da tastiera. Grazie alla pressione dei tasti in specifici momenti di gioco è infatti possibile in pochissimi istanti selezionare truppe, avviare ricerche o produrre unità.

Le scorciatoie disponibili nel gioco sono tantissime ed è possibile nella quasi totalità dei casi osservare il tasto adibito ad ogni funzione selezionando una struttura e osservando la lettera presente in corrispondenza di ogni funzionalità, la quale corrisponde al tasto da premere in alternativa al click. Altro importante trucco riguarda la costruzione: tenendo premuto shift mentre si posiziona una struttura, è possibile cliccare più volte con il mouse per avviare una costruzione in serie e ciò può essere molto utile quando occorre costruire diverse case o torri. Non meno importante è poi la possibilità di decidere automaticamente il posizionamento di tutte le truppe prodotte da una struttura: in questo caso occorre selezionare l'edificio (o, con un doppio click, tutti gli edifici dello stesso tipo) e poi cliccare il tasto destro del mouse per posizionare una bandiera gialla nel luogo verso il quale dovranno spostarsi le truppe. Per saperne di più, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida alle hotkey di Age of Empires 4.