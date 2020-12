Among Us su Nintendo Switch: come si gioca? Regole del gioco dell'impostore

Dopo l'enorme successo riscosso tra gli utenti Steam e mobile (vi ricordiamo che il gioco è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store), Among Us è arrivato su Xbox Game Pass per PC e sull'eShop di Nintendo Switch, nuove piattaforme le cui versioni del titolo sono perfettamente compatibili con tutte le altre grazie al cross-play. Se state per avvicinarvi a questo particolare party game per la prima volta e volete conoscerne ogni singola regola, proseguite nella lettura per trovare alcune informazioni che potrebbero fare al caso vostro, a prescindere dalla piattaforma sulla quale state per giocare.

Regole del gioco

Le regole alla base di Among Us sono molto semplici: in ogni partita possono partecipare al massimo 10 giocatori e un paio di questi rivestono il ruolo di Impostori, mentre tutti gli altri lavorano insieme come Equipaggio. Il compito del personale della nave è quello di completare una serie di semplici obiettivi sotto forma di mini-giochi veloci da completare e che prevedono lo spostamento di cavi, l'attivazione di pannelli, la pulizia di aree della mappa e così via. Ad ogni "task" portata a termine da parte di un membro dell'Equipaggio, una barra in alto a sinistra continuerà a riempirsi e al suo completamento decreterà la vittoria del gruppo dei "buoni".

Ovviamente non filerà mai tutto liscio tra un incarico e l'altro, dal momento che la coppia di Impostori (in base al numero di giocatori in partita potrebbe esserci un solo Impostore o addirittura 3) farà il possibile non solo per mimetizzarsi tra i membri dell'Equipaggio, ma anche per eliminare uno alla volta gli elementi che ne fanno parte o seminare il panico tra loro in vari modi. A vincere saranno gli Impostori nel caso in cui l'Equipaggio non dovesse scoprirne l'identità per troppi round o dovessero sopravvivere eliminando tutti gli altri giocatori. L'Equipaggio, invece, trionferà solo completando in tempo tutti gli incarichi o eliminando entrambi gli Impostori nel corso delle votazioni tra un round e l'altro.

C'è un Impostore tra di noi

Il ruolo dell'Impostore è sicuramente il più difficile da ricoprire ma è anche quello che regala le soddisfazioni più grandi. Se siete stati scelti per indossare i panni dei "cattivi", il vostro obiettivo primario è quello di eliminare i membri dell'Equipaggio senza però dare nell'occhio e, a questo proposito, è bene comportarsi come tutti gli altri e fingere anche di completare qualche incarico per non destare sospetti.

Quando qualcuno si allontana dal gruppo potete seguirlo assicurandovi che nessuno vi stia vedendo e colpirlo quando meno se l'aspetta, magari sfruttando la possibilità di chiudere porte, attivare allarmi e muovervi sfruttando i condotti d'areazione. È bene anche cercare di coordinarsi con l'altro Impostore cercando di intuire la sua strategia di gioco e fare in modo che gli altri vengano sviati dai vostri stessi comportamenti.

...non fidarsi è meglio

I membri dell'Equipaggio devono principalmente procedere nel completamento dei vari incarichi suggeriti nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e portarli a termine nel più breve tempo possibile. Tra uno spostamento e l'altro occorre però guardarsi sempre le spalle e tenere al contempo d'occhio i propri compagni, così da individuare movimenti sospetti.

Se vedete due giocatori spostarsi nella stessa stanza e dopo qualche secondo viene rinvenuto il cadavere di uno dei due, è molto probabile che l'altro sia l'Impostore. A proposito di cadaveri, inoltre, va precisato che i membri dell'Equipaggio non diventano inutili con la morte, poiché chi viene eliminato può continuare a giocare come fantasma. Sebbene molti ignorino questo aspetto di Among Us, i fantasmi sono perfettamente in grado di continuare a completare incarichi e, anzi, possono muoversi più agilmente per la mappa di gioco dal momento che oltrepassano le pareti.

Emergency meeting

In basso a destra dello schermo è presente un grosso tasto a forma di megafono che può essere attivato cliccandoci sopra su PC o premendo il tasto Y su Nintendo Switch, grazie al quale si interrompe il round e si avvia una discussione, magari dopo aver trovato un cadavere in giro.



Se durante le fasi di gioco vero e proprio non è possibile comunicare in alcun modo e tutti devono restare in silenzio, in fase di discussione i giocatori ancora in vita possono parlare utilizzando la chat vocale o quella testuale ed è qui che inizia una delle parti più divertenti: mentre i giocatori che fanno parte dell'Equipaggio dovranno fare il possibile per fornire tutti gli indizi utili a scovare chi trama contro di loro, gli Impostori dovranno mentire e sviare l'attenzione sui compagni, magari fingendo di aver trovato un corpo senza vita e premendo loro stessi il pulsante per dare il via alla riunione in Among Us.

Al termine della discussione ci si ritrova a votare (è possibile anche astenersi) e i giocatori che ricevono più voti vengono immediatamente espulsi dal match: al momento dell'eliminazione si scopre se la persona espulsa faceva parte dell'Equipaggio o degli Impostori.

Fate un po' di riscaldamento

Se siete ancora alle prime armi, sappiate che Among Us propone un'interessante modalità per i principianti che prende il nome di Freeplay ed è perfetta per chi vuole imparare a giocare. In questa modalità si può liberamente esplorare una delle tre mappe attualmente disponibili nel gioco e portare a termine numerosi incarichi in successione.

Trascorrendo del tempo in questa modalità imparerete a conoscere gli ambienti di gioco come le vostre tasche, così da giocare meglio sia nel ruolo di Impostore che di membro dell'Equipaggio.



Non è da sottovalutare poi la possibilità di completare tanti incarichi, poiché ripeterli costantemente rende la loro esecuzione ancor più veloce da parte del giocatore, che può così ridurre all'osso il tempo trascorso con lo schermo "oscurato", durante il quale diventa un bersaglio facile per gli Impostori che si trovano nei paraggi.

Come creare una partita

In Among Us è possibile giocare sia con i propri amici che con giocatori casuali tramite un sistema di ricerca della partita. Nel menu principale esistono tre diverse voci: Host, Public e Private. La prima è dedicata ai giocatori che vogliono creare una partita e consente di decidere se avviare un match pubblico o privato: nel primo caso la partita è aperta a tutti e nel secondo, invece, solo chi ha il codice unico del match può entrare.

Se la prima voce deve essere selezionata solo da uno degli elementi del gruppo di amici con il quale volete giocare, tutti gli altri devono scegliere Private ed inserire il codice che colui il quale ha creato la partita privata deve fornire a tutti gli altri. Public, infine, è la voce del menu che dovreste selezionare solo se non avete al momento a disposizione un gruppo con il quale giocare, visto che permette di inserirsi in gruppi aperti creati da altri utenti in tutto il mondo.

A ciascuno il suo stile

Il team di sviluppo di Among Us ha pensato anche a chi vuole dare un tocco di classe al proprio omino colorato e ha quindi deciso di inserire all'interno del gioco un sistema attraverso il quale personalizzare l'avatar. Questo sistema è accessibile esclusivamente nella lobby pre-partita e si può attivare interagendo con il computer situato nella piccola stanza in cui i giocatori attendono l'inizio del match.

Interagire con questo PC farà apparire a schermo un menu tramite il quale si potranno cambiare colore, cappello, abiti e altri elementi estetici del personaggio. Al momento non sono moltissime le opzioni a disposizione dei giocatori, ma si tratta di un numero di possibilità sufficiente a fare in modo che ci si distingua da tutti gli altri.