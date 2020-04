Animal Crossing New Horizons: quadri e statue, come riconoscere i falsi

Il nuovo aggiornamento 1.2.0 di Animal Crossing: New Horizons ha introdotto diverse attività e contenuti inediti, tra cui la possibilità di espandere il Museo di Blatero con la Galleria d'Arte. Con l'occasione ha fatto il suo ritorno Volpolo, la furba volpe che i fan della saga hanno imparato a conoscere in Animal Crossing: New Leaf. Come visto nel capitolo precedente, Volpolo si dedicherà alla vendita di quadri e statue anche in New Horizons, permettendo ai giocatori di acquistare delle opere d'arte da esporre nella Galleria del Museo.

Come acquistare le opere d'arte

Dopo aver sbloccato la Galleria d'Arte, dunque, Volpolo sarà pronto ad accogliervi ogni giorno nel suo negozio "Il mare dei tesori di Volpolo", all'interno di una barca pirata ormeggiata sulla spiaggia. In questa bottega potrete acquistare le opere d'arte, in cambio di una certa quantità di stelline che sarete chiamati a sborsare. Tutto molto bello, se non fosse per un problema: Volpolo proverà a vendervi anche dei falsi - spacciandoli per opere d'arte autentiche - allo stesso prezzo degli originali. Il guaio è che Blatero sarà sempre in grado di riconoscerli: per questo motivo, il gufo rifiuterà categoricamente ogni opera contraffatta che proverete a donare al Museo.



È dunque di fondamentale importanza non farsi truffare da Volpolo, esaminando con attenzione tutte le opere in vendita nel suo negozio prima di acquistarle. Alcune statue e alcuni quadri saranno sempre autentici, mentre altri potranno essere anche contraffati. Cosa bisogna fare per distinguere un falso dall'originale? Per fortuna basta guardare i quadri e le statue con un po' di attenzione, dato che le imitazioni saranno riconoscibili per la presenza di alcuni dettagli inesatti. Per aiutarvi a fare gli acquisti giusti, di seguito elencheremo tutte le opere d'arte in vendita da Volpolo, specificando per ciascuna di esse se esiste la controparte contraffatta, e in tal caso come può essere riconosciuta.

Come distinguere quadri falsi

Quadro Simbolico

(Dama con l'ermellino - Leonardo da Vinci)



Nella versione originale la donna tiene un ermellino completamente originale. Nel falso l'ermellino sarà di un colore più scuro, e avrà dei cerchi chiari intorno agli occhi.



Quadro Classico

(Maja vestida - Francisco Goya)



Non esiste una riproduzione falsa di questo quadro. Volpolo lo proporrà in vendita sempre nella sua versione autentica.



Quadro Realista

(Ragazza col turbante - Jan Vermeer)



Nella versione originale la donna indossa un orecchino a forma di perla sferica. Nel falso l'orecchino è a forma di stella. Stando alle segnalazioni di alcuni giocatori, inoltre, sembra che esista un altro falso del quadro in cui la donna ha gli occhi chiusi.



Quadro Accademico

(Uomo vitruviano - Leonardo da Vinci)



La versione contraffatta di questo celebre disegno di Leonardo da Vinci avrà una macchia di caffè nell'angolo in alto a destra.



Quadro Armonioso

(Bellezza che guarda indietro - Hishikawa Moronobu)



Nella versione originale la donna ha una targhetta bianca vicino ai capelli, che invece è del tutto assente nella controparte falsa. Inoltre la figura occupa una parte più vasta della tela. Stando alle segnalazioni di alcuni giocatori, esiste un'altra versione contraffatta del dipinto in cui la donna guarda nella direzione sbagliata.



Quadro Riposante

(Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande Jatte - Georges Seurat)

Non esiste una riproduzione falsa di questo quadro. Volpolo lo proporrà in vendita sempre nella sua versione autentica.



Quadro Fiorito

(Girasoli - Vincent van Gogh)



Non esiste una riproduzione falsa di questo quadro. Volpolo lo proporrà in vendita sempre nella sua versione autentica.



Quadro Organico

(Estate - Giuseppe Arcimboldo)



Nella versione falsa di questo dipinto manca il carciofo che sporge dal petto, presente invece nell'opera originale.



Quadro Possente

(Il seminatore - Jean-François Millet)



Non esiste una riproduzione falsa di questo quadro. Volpolo lo proporrà in vendita sempre nella sua versione autentica.



Quadro Famoso

(Gioconda - Leonardo da Vinci)



Nella versione contraffatta della Gioconda (nel gioco si chiama Quadro Famoso) la celebre Monna Lisa presenta delle sopracciglia rialzate.



Quadro Spaventoso

(Otani Oniji - Toshusai Sharaku)



Nella versione contraffatta l'uomo ha uno sguardo spaventato, con le due sopracciglia rialzate in modo da formare un triangolo. Nella versione originale, invece, l'uomo ha uno sguardo più arrabbiato.



Quadro Marino

(Trentasei vedute del Monte Fuji - Katsushika Hokusai)



Non esiste una riproduzione falsa di questo quadro. Volpolo lo proporrà in vendita sempre nella sua versione autentica.



Quadro Invernale

(Cacciatori nella neve - Pieter Bruegel)



Nella versione falsa mancano un cacciatore (quello più in alto) e un paio di cani (accanto al cacciatore mancante), che invece sono presenti nella controparte originale.



Quadro Colorato

(Nascita di Venere - Sandro Botticelli)



Nella versione contraffatta saranno del tutto assenti gli alberi in alto a destra, che invece sono regolarmente presenti nella celebre Nascita di Venere di Sandro Botticelli.



Quadro Stupendo

(Ronda di notte - Rembrandt Van Rijn)



Nella versione falsa l'uomo in primo piano vestito di nero non ha il cappello, al contrario della versione originale del dipinto dove invece indossa un cappello nero.



Quadro Buffo

(Lattaia - Johannes Vermeer)



Nella versione contraffatta la donna versa una quantità di latte maggiore. Dalla caraffa, infatti, fuoriesce più latte rispetto alla controparte originale del dipinto.



Quadro Solenne

(Las Meninas - Diego Velázquez)



Nella versione falsa il braccio dell'uomo sullo sfondo è sollevato più in alto rispetto alla controparte originale del quadro.



Quadro Semplice

(Il ragazzo blu - Thomas Gainsborough)



Nella versione falsa di questo dipinto il giovane ragazzo ha i capelli più lunghi e folti rispetto alla controparte autentica. Lo noterete abbastanza facilmente ponendo la vostra attenzione sulla frangia.



Quadro Prezioso

(La Libertà che guida il popolo - Eugène Delacroix)



Non esiste una riproduzione falsa di questo quadro. Volpolo lo proporrà in vendita sempre nella sua versione autentica.



Quadro Abbagliante

(La valorosa Téméraire - William Turner)



Non esiste una riproduzione falsa di questo quadro. Volpolo lo proporrà in vendita sempre nella sua versione autentica.



Quadro Povero

(Le spigolatrici - Jean-François Millet)



Non esiste una riproduzione falsa di questo quadro. Volpolo lo proporrà in vendita sempre nella sua versione autentica.



Quadro Acquatico

(Ophelia - John Everett Millais)



Non esiste una riproduzione falsa di questo quadro. Volpolo lo proporrà in vendita sempre nella sua versione autentica.



Quadro Antico

(Il pifferaio - Édouard Manet)



Non esiste una riproduzione falsa di questo quadro. Volpolo lo proporrà in vendita sempre nella sua versione autentica.



Quadro Austero

(Il bar delle Folies-Bergère - Édouard Manet)



Non esiste una riproduzione falsa di questo quadro. Volpolo lo proporrà in vendita sempre nella sua versione autentica.



Quadro Misterioso

(L'isola dei morti - Arnold Böcklin)



Non esiste una riproduzione falsa di questo quadro. Volpolo lo proporrà in vendita sempre nella sua versione autentica.



Quadro Sfavillante

(Notte stellata - Vincent Van Gogh)



Non esiste una riproduzione falsa di questo quadro. Volpolo lo proporrà in vendita sempre nella sua versione autentica.



Quadro Perfetto

(Natura morta con mele e arance - Paul Cézanne)



Non esiste una riproduzione falsa di questo quadro. Volpolo lo proporrà in vendita sempre nella sua versione autentica.



Quadro Intenso (metà sinistra)

(Schermo pieghevole di Fujin e Raijin - Tawaraya Sotatsu)



Nella versione originale la creatura è di colore bianco, mentre in quella falsa è di colore verde.



Quadro Intenso (metà destra)

(Schermo pieghevole di Fujin e Raijin - Tawaraya Sotatsu)



Al contrario della metà sinistra, in questo caso nella versione originale la creatura è di colore verde, mentre in quella contraffatta si presenta di colore bianco.



Quadro Dettagliato

(Ajisai Sokeizu - Ito Jakuchu)



Nella versione autentica il fogliame è di colore blu, mentre nella versione falsa è di colore viola. Nel dipinto contraffatto, inoltre, risulta del tutto assente la firma presente sulla sinistra.

Statue false: come riconoscerle

Statua Guerriera

(Guerriero di terracotte - autore sconosciuto)



Nella versione originale il guerriero non tiene nulla in mano. In quella falsa, al conrario, le due mani hanno una presa salda su una pala.



Statua Leggendaria

(Lupa capitolina - Antonio del Pollaiolo)



Nella versione contraffatta si può notare una lingua sporgente dalla bocca della lupa capitolina, che al contrario non è presente nella statua originale.



Statua Aggraziata

(Venere di Milo - Alessandro di Antiochia)



La versione falsa di questa statua indossa una collana. Concentrate l'attenzione sul collo per distinguerla facilmente dalla controparte originale.



Statua Pensierosa

(Il pensatore - Auguste Rodin)



Non esiste una riproduzione falsa di questa statua. Volpolo la venderà solo nella sua versione originale.

(Discobolo - Mirone)

Nella versione falsa l'atleta indossa un orologio nel braccio rialzato. Oltre che contraffatta, una versione decisamente anacronistica!



Statua Maestosa

(David - Michelangelo)



La versione falsa del celebre David di Michelangelo tiene un libro sotto il braccio. Non ci vorrà molto a distinguerla dalla controparte originale.



Pietra Informativa

(Stele di Rosetta - autore sconosciuto)



La versione originale della Stele di Rosetta è di colore nero, mentre il falso che può mettere in vendita Volpolo può essere di colore blu.



Testa di Roccia

(Teste colossali olmeche - autore sconosciuto)



La versione contraffatta di questa statua sorride, mentre la controparte originale è caratterizzata da un'espressione più imbronciata.



Statua Antica

(Dogu - autore sconosciuto)



La versione falsa di questa statua antica giapponese si distingue per la presenza di due antenne che sporgono dalla testa.



Statua Imponente

(Houmuwu ding - autore sconosciuto)



La versione contraffatta di questa scultura ha un coperchio. Al contrario, quella originale è aperta dall'alto.



Statua Eroica

(Nike di Samotracia - Pitocrito)



La versione falsa di questa statua ha la gamba sinistra di Nike posizionata in avanti. Nella versione originale si trattava invece della gamba destra.



Statua Enigmatica

(Busto di Nefertiti - Thutmose)



La versione contraffatta indossa un orecchino sull'orecchio destro della donna. Guardando la scultura di fronte, l'orecchino sarà alla sinistra dello spettatore.



Statua Trionfante

(Kamehameha I - Thomas Ridgeway Gould)



Non esiste una riproduzione falsa di questa statua. Volpolo la venderà solo nella sua versione originale.